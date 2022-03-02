Lâm Tâm Như tự tin vào ngoại hình, khẳng định bản thân trẻ hơn tuổi thật rất nhiều

Lâm Tâm Như ở tuổi 46 vẫn vô cùng xinh đẹp và diễm lệ, chẳng trách cô luôn tự tin vào nhan sắc của mình, còn tự nhận dung mạo của bản thân trẻ hơn nhiều so với tuổi thật.

Theo truyền thông Trung Hoa, mới đây khi trả lời phỏng vấn, Lâm Tâm Như đã chia sẻ nhiều điều về bản thân và gia đình cũng như sự nghiệp của mình trong thời gian dịch bệnh kéo dài. Được biết, nữ minh tinh hiện tại đã 46 tuổi những dung nhan vẫn vô cùng trẻ trung và khí chất vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Lâm Tâm Như hiện tại đã 46 tuổi những dung nhan vẫn vô cùng trẻ trung và xinh đẹp Khi được hỏi về "bí quyết" trẻ trung, Lâm Tâm Như hài hước chia sẻ: “Nghiêm túc mà nói, nếu như không có ai nhắc đến tuổi của tôi, khi tôi nhìn vào gương, tôi không hề nghĩ rằng ngoại hình của mình đã đến tuổi này”. Có thể thấy, nữ diễn viên đã vào hàng U50 và từng sinh con nhưng vẫn tự tin vô cùng vào nhan sắc của mình.

Khi nhắc đến chuyện giảm cân, Lâm Tâm Như kể lại: “Bởi vì khung xương của tôi nhỏ nên rất dễ lộ da thịt. Khi mới vào nghề, tôi cảm thấy toàn thân mình toàn là mỡ. Để giảm cân, tôi đã thử nhiều phương pháp khác nhau, ví dụ như tôi đã mua một loại thuốc giảm cân rất nổi tiếng vào thời điểm đó, người ta nói rằng khoảng 2 tuần là sẽ giảm, nhưng tôi chỉ uống 3 ngày là đã không chịu nổi”. Vì là một người của công chúng, ngoại hình là điều vô cùng đặc biệt cần phải chú ý đối với Lâm Tâm Như Vì là một người của công chúng, ngoại hình là điều vô cùng đặc biệt cần phải chú ý đối với Lâm Tâm Như. Nữ diễn viên cho biết, sau khi sinh con vì muốn nhanh chóng "đi làm" trở lại, cô đã ăn kiêng, sử dụng phương pháp giảm lượng muối và chỉ uống nước ấm. Ngoài ra, cô còn nghe theo lời khuyên của chuyên gia dinh dưỡng cũng như tập luyện thể dục ít nhất 1 tuần 1 lần.

“Nếu thực sự muốn giảm cân, bạn phải kiềm chế cơn thèm ăn của mình, nếu không khi bạn ăn trở lại mọi thứ sẽ càng tệ hơn." - Lâm Tâm Như chia sẻ về kinh nghiệm giảm cân của mình. Hoạt động thể chất mà Lâm Tâm Như yêu thích là yoga bay và gym Được biết, hoạt động thể chất mà Lâm Tâm Như yêu thích là yoga bay và gym. Sau thời gian dài luyện tập, nữ minh tinh chia sẻ rất hài lòng với những nỗ lực bỏ ra khi nhìn thấy cơ thể mình có những thay đổi vô cùng rõ rệt.

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