Bị đồn rạn nứt tình cảm quanh năm, cuộc sống hôn nhân của vợ chồng Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa thực sự ra sao?

Sao quốc tế 28/03/2022 16:16

Mới đây, Lâm Tâm Như đã chia sẻ khoảnh khắc cực tình cảm bên ông xã Hoắc Kiến Hoa khiến nhiều người ghen tị "đỏ mắt".

Mới đây, Lâm Tâm Như đã chia sẻ lên trang Instagram cá nhân bức ảnh cực tình cảm bên ông xã Hoắc Kiến Hoa. Khoảnh khắc vừa đáng yêu vừa lãng mạn của cặp đôi đình đám ngay lập tức thu hút sự chú ý và nhận được "cơn mưa" lời khen của khán giả. Chỉ bằng một bức ảnh này, cư dân mạng đã được dịp chứng kiến độ nhí nhố từ hai vợ chồng nhà người đẹp họ Lâm.

Trong hình, Lâm Tâm Như nhân lúc ông xã không để ý đã đưa điện thoại lên "chụp trộm" anh. Khi Hoắc Kiến Hoa quay lại, thấy vợ đang selfie cũng tạo dáng hài hước để phối hợp với trò đùa của cô. 

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Lâm Tâm Như khoe khoảnh khắc 'tình bể bình' cùng chồng - Ảnh: IGNV
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Động thái đăng ảnh của Lâm Tâm Như cũng được cho là đập tan tin hôn nhân của cặp đôi rạn nứt - Ảnh: IGNV

Bên cạnh đó, động thái đăng ảnh của Lâm Tâm Như cũng được cho là đập tan tin hôn nhân của cặp đôi rạn nứt. Trước đó, nhiều tin đồn xoay quanh cuộc hôn nhân không hạnh phúc của 2 diễn viên. Có người thậm chí cho rằng cả hai đã ly thân và đang hoàn tất thủ tục ly hôn. 

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Chuyện tình của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa là một trong những chuyện tình vừa lãng mạn nhất Cbiz - Ảnh: Internet

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa công khai yêu nhau từ tháng 1/2016 sau 11 năm giữ mối quan hệ bạn bè. Sự thừa nhận của cặp đôi nổi tiếng trở thành đề tài tranh cãi sôi nổi trong làng giải trí một thời gian dài. Có người chỉ trích vì cho rằng cả hai đã lừa dối khán giả suốt nhiều năm. Trong khi Lâm Tâm Như giữ im lặng, Hoắc Kiến Hoa lên tiếng bảo vệ tình cảm của cả hai.

Hiện tại, cặp đôi đình đám này có với nhau một cô con gái 4 tuổi. Vài năm qua, họ  vẫn năng nổ hoạt động nghệ thuật. Dù đã qua thời đỉnh cao, cặp đôi vẫn được xem là sao hạng A với cát-xê cao ngất ngưỡng mỗi lần nhận lời đóng phim, quay quảng cáo...

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