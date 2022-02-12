Vương Lực Hoành đệ đơn kiện vợ cũ ra tòa, Lý Tịnh Lôi có thể bị ngồi tù nửa năm

Theo thông tin mới đây, thủ tục ly hôn giữa Vương Lực Hoành và Lý Tịnh Lôi đã được tòa án New York (Mỹ) thụ lý. Theo hồ sơ từ trang web của Tòa án, tính từ ngày 19/2/2021 đến ngày 9/2/2022, Vương Lực Hoành đã âm thầm cung cấp cho tòa án 11 bằng chứng cùng đơn kiện tố Lý Tịnh Lôi không tuân thủ theo thỏa thuận liên quan đến tài sản, tiền cấp dưỡng, chăm sóc con cái giữa 2 người nhằm cố gắng giành thuận lợi cho các phiên xét xử. Trong khi đó, phía Lý Tịnh Lỗi có hai lần kháng cáo nhưng không đưa ra được bất cứ bằng chứng nào chứng minh nam diễn viên ngoại tình, bạo hành.

Mâu thuẫn hôn nhân giữa nam ca sĩ Vương Lực Hoành và vợ cũ Lý Tịnh Lôi đã gây ra nhiều tranh cãi kéo dài từ năm 2021 đến nay. Sự việc ít nhiều gây ảnh hưởng đến con đường hoạt động nghệ thuật của Vương Lực Hoành, thậm chí, bản thân anh cũng đã phải tuyên bố tạm rút khỏi làng giải trí một thời gian.

Luật sư đại diện của Vương Lực Hoành vừa gửi đơn lên tòa với yêu cầu xử phạt Lý Tịnh Lỗi. Thiên vương họ Vương cho biết lý do là cô không tôn trọng thỏa thuận về quyền chăm sóc con cái, phân chia tài sản như đã cam kết. Theo đó, nếu tòa án công nhận đơn kiện của Vương Lực Hoành thì vợ cũ của anh là Lý Tịnh Lôi rất có thể sẽ phải đối mặt với án tù 6 tháng hoặc bị phạt hành chính.

Tài tử họ Vương đã đệ đơn kiện, cung cấp 11 bằng chứng có lợi cho mình trong phiên tòa tiếp theo

Về phía Lý Tịnh Lôi, cô cho biết mình đã chuẩn bị đủ bằng chứng và sẽ nộp lên tòa án vào ngày 11/2 (giờ Mỹ). Ngoài ra, Tịnh Lỗi cho biết thêm cô bị tài tử đóng băng tài sản, yêu cầu chịu mọi chi phí luật sư và không chu cấp quyền nuôi con.

Hiện tại, cư dân mạng đang trông chờ vào phiên tòa giải quyết mâu thuẫn giữa vợ chồng Vương Lực Hoành, phiên tòa được diễn ra vào ngày 4 tháng 3 tới.

Phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 4/3 tới

Vương Lực Hoành kết hôn Lý Tịnh Lỗi năm 2013. Sau 8 năm bên nhau, họ có 2 con gái, 1 con trai. Năm 2019, quan hệ cả hai dần rạn nứt. Họ chấm dứt cuộc hôn nhân hôm cuối năm 2021 trong sự bất ngờ của công chúng. Sau khi tuyên bố "đường ai nấy đi", Tịnh Lỗi đăng tải bài viết dài 8 trang giấy kể tội chồng cũ như: ngoại tình, qua lại với gái mại dâm, xem mình như công cụ đẻ thuê... Không lâu sau đó, anh buộc phải viết thư xin lỗi vợ. Nam diễn viên cũng thông báo tạm ngưng sự nghiệp để chuyên tâm chăm sóc con cái và nhìn nhận lại lỗi lầm bản thân.

Vương Lực Hoành và Lý Tịnh Lôi "đường ai nấy đi" sau 8 năm bên nhau

Cả hai có cuộc "khẩu chiến" dai dẳng trên truyền thông hậu ly hôn. Tháng 1/2022, ETtoday đưa tin thỏa thuận ly hôn của cặp đôi gồm có việc Lý Tịnh Lôi tạm thời chịu trách nhiệm chăm sóc 3 con.

Trừ thời gian thăm nom đã lên lịch cố định, Vương Lực Hoành không được phép vào nhà nếu chưa có sự đồng ý của vợ cũ. Thiên vương xứ Đài cũng phải chu cấp về mặt tài chính cho các con.