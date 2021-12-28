"Sao phim 18+ bị phát tán 1000 bức ảnh" Từ Nhược Tuyên tạm rút khỏi showbiz sau bê bối cặp kè Vương Lực Hoành

Sao quốc tế 28/12/2021 15:56

Nữ thần thanh xuân Từ Nhược Tuyên bày tỏ sự mệt mỏi khi bị bạo lực mạng do vướng lùm xùm cặp kè với Vương Lực Hoành và tuyên bố tạm dừng các hoạt động showbiz.

Scandal ngoại tình chấn động của nam ca sĩ Vương Lực Hoành bị vợ cũ Lý Tịnh Lôi khui ra đã khiến rất nhiều mỹ nhân có liên quan tới nam tài tử phải chịu nhiều chỉ trích từ cộng đồng mạng, trong đó người bị réo gọi nhiều nhất chính là nữ diễn viên Từ Nhược Tuyên. Cô trở thành tâm điểm tranh cãi và chủ đề thảo luận sôi nổi trên các diễn đàn khi vợ cũ nam ca sĩ tố chồng có quan hệ tình ái với một đồng nghiệp thân thiết đã có gia đình.

'Sao phim 18+ bị phát tán 1000 bức ảnh' Từ Nhược Tuyên tạm rút khỏi showbiz sau bê bối cặp kè Vương Lực Hoành - Ảnh 1
Từ Nhược Tuyên bị cư dân mạng chỉ trích thậm tệ vì mối quan hệ ngoài luồng với Vương Lực Hoành
 

Một số hình ảnh Từ Nhược Tuyên và Vương Lực Hoành tình cảm bên nhau càng khiến nhiều người tin rằng cô chính là "tiểu tam" được nhắc đến. Mặc dù sau đó người đẹp Cơn Lốc Tình Yêu đã 3 lần lên tiếng thanh minh, nhấn mạnh cô không bao giờ can thiệp vào hôn nhân Vương Lực Hoành, nhưng những lời mạt sát vẫn không hề kết thúc.

'Sao phim 18+ bị phát tán 1000 bức ảnh' Từ Nhược Tuyên tạm rút khỏi showbiz sau bê bối cặp kè Vương Lực Hoành - Ảnh 2
Hình ảnh thân thiết giữa Từ Nhược Tuyên và tài tử Vương Lực Hoành
 

Để bảo vệ vợ, chồng của Từ Nhược Tuyên là Lý Vân Phong cũng lên tiếng bảo vệ vợ khỏi bạo lực mạng và nhờ luật pháp khởi kiện những bình luận ác ý.

Đến tối 26/12, Từ Nhược Tuyên đăng tải dòng trạng thái mới nhất lên Instagram cá nhân, hé lộ tình hình hiện tại: "Sự hiểu lầm đã được giải quyết, những người vô tội bị ảnh hưởng đã được xin lỗi.

Nhìn lên bầu trời quang đãng, tim vẫn còn đập nhanh, tức ngực và nước mắt không lý do cứ rơi xuống. Đây là di chứng đau thương sau khi bị bạo lực mạng".

'Sao phim 18+ bị phát tán 1000 bức ảnh' Từ Nhược Tuyên tạm rút khỏi showbiz sau bê bối cặp kè Vương Lực Hoành - Ảnh 3
Từ Nhược Tuyên và chồng - Lý Vân Phong

Có thể thấy những lời dè bỉu, mạt sát trên mạng đã khiến tâm lý Từ Nhược Tuyên suy sụp, cô còn úp mở việc tạm dừng hoạt động showbiz: "Những người yêu tôi, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực sống tốt, cho tôi chút thời gian để hồi phục, đợi lần sau chúng ta gặp lại".

Scandal ngoại tình của tài tử họ Vương cũng khiến sự nghiệp của nữ diễn viên lao đao, một số băng rôn quảng cáo của Từ Nhược Tuyên đã bị gỡ khỏi trung tâm thương mại. 11 hợp đồng quảng cáo của nữ thần tượng xứ Đài hiện tại cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều đơn vị muốn chấm dứt hợp đồng sớm với diễn viên, do lo ngại tác động tiêu cực từ lùm xùm tình ái này.

'Sao phim 18+ bị phát tán 1000 bức ảnh' Từ Nhược Tuyên tạm rút khỏi showbiz sau bê bối cặp kè Vương Lực Hoành - Ảnh 4
Sự nghiệp của Từ Nhược Tuyên lao đao vì scandal chấn động showbiz

Về phía nữ diễn viên, cô cũng đã từ chối nhiều hoạt động vào đầu năm sau để tập trung nghỉ ngơi, ở bên chăm sóc gia đình. Trưa 27/12, nam diễn viên Hoàng Tử Giảo - bạn thân Từ Nhược Tuyên - cho biết cô hiện đã quay về nhà ở Singapore. Hoàng Tử Giảo cũng rất đau lòng khi bạn mình phải chịu những áp lực không đáng có.

Từ Nhược Tuyên sinh năm 1975, là một trong những diễn viên, ca sĩ nổi tiếng của showbiz Đài Loan. Cô từng có cuộc sống khó khăn và phải bươn chải nhiều nghề trước khi hoạt động nghệ thuật. Năm 15 tuổi, Từ Nhược Tuyên đã được giao vai chính trong bộ phim đầu tay Trái Tim Thiên Sứ và ra mắt bộ sách ảnh gợi cảm cùng tên. 

'Sao phim 18+ bị phát tán 1000 bức ảnh' Từ Nhược Tuyên tạm rút khỏi showbiz sau bê bối cặp kè Vương Lực Hoành - Ảnh 5'Sao phim 18+ bị phát tán 1000 bức ảnh' Từ Nhược Tuyên tạm rút khỏi showbiz sau bê bối cặp kè Vương Lực Hoành - Ảnh 6

Nhan sắc của "Nữ thần thanh xuân" khi định hướng sự nghiệp theo con đường sexy

Trái Tim Thiên Sứ không được đánh giá cao nhưng nhan sắc trong trẻo và những phân cảnh nude 100% của Từ Nhược Tuyên đã cứu vớt cả bộ phim. Sau một thời gian, Từ Nhược Tuyên muốn quay lại con đường nghệ thuật chân chính nhưng vấp phải những chỉ trích từ truyền thông và khán giả. Thậm chí 1000 tấm ảnh sex của nữ diễn viên bị phát tán trên mạng và thu hút hàng triệu bình luận ác ý. Nữ diễn viên từng đóng nhiều phim như Cơn Lốc Tình Yêu, Nghe Tiếng Mưa Rơi..., và mới nhất là Hoa Đăng Sơ Thượng.

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