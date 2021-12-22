HOT: Vương Lực Hoành lộ clip quan hệ tập thể gây sốc?

Sao quốc tế 22/12/2021 12:00

Thông tin Vương Lực Hoành lộ clip nhạy cảm khiến dân tình bàng hoàng.

Chỉ sau 1 đêm, thiên vương châu Á Vương Lực Hoành trở thành tội đồ trong mắt công chúng khi bị vợ cũ Lý Tịnh Lôi vạch trần bộ mặt thật. Những thông tin tiêu cực liên quan đến nam ca sĩ liên tục được lan truyền, trong đó có cả việc quan hệ đồng tính hay nhập viện vì rách vùng kín.

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung lại một phen xôn xao khi lộ một clip riêng tư được cho là của Vương Lực Hoành đang lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội.

HOT: Vương Lực Hoành lộ clip quan hệ tập thể gây sốc? - Ảnh 1

Đáng nói, clip này ghi lại hình ảnh quan hệ tập thể, ngoài ngôi sao họ Vương, 3 người còn lại bị nhắc tới nhiều nhất là Từ Nhược Tuyên, vợ chồng Trần Kiến Châu - Phạm Vĩ Kỳ.

Tuy nhiên đến tối 22/12, vợ cũ Vương Lực Hoành là Lý Tịnh Lôi đã lên tiếng phủ nhận thông tin trên. Cư dân mạng cũng nhanh chóng nhận ra clip trên là giả. 

"Theo tôi biết, vợ chồng Trần Kiến Châu - Phạm Vĩ Kỳ và anh Vương Lực Hoành không có mối quan hệ bất chính", Lý Tịnh Lôi viết trên Weibo.

HOT: Vương Lực Hoành lộ clip quan hệ tập thể gây sốc? - Ảnh 2

Vợ chồng Trần Kiến Châu - Phạm Vĩ Kỳ

Tuy nhiên, dòng trạng thái của Lý Tịnh Lôi không hề nhắc tới Từ Nhược Tuyên, điều này khiến nhiều người thêm nghi ngờ nữ diễn viên thật sự ngoại tình với Vương Lực Hoành.

Trước đó, trong bài viết đăng trên mạng xã hội, Lý Tịnh Lôi khẳng định Vương Lực Hoành hẹn hò với một nữ ca sĩ đã có gia đình. Nghệ sĩ nữ này từng mời vợ chồng cô đến nhà ăn cơm. “Cô ấy đã kết hôn và đã có con, nhưng vẫn cần Lực Hoành nói dối chồng cô ấy” - Lý Lượng Lôi viết trong bài tố cáo của mình.

HOT: Vương Lực Hoành lộ clip quan hệ tập thể gây sốc? - Ảnh 3

Vương Lực Hoành và vợ chồng Trần Kiến Châu - Phạm Vĩ Kỳ đến chơi nhà Từ Nhược Tuyên

HOT: Vương Lực Hoành lộ clip quan hệ tập thể gây sốc? - Ảnh 4

Vương Lực Hoành - Từ Nhược Tuyên.

Tiết lộ trên của Lý Tịnh Lôi tức gây náo động, nhiều người tin rằng người phụ nữ ấy chính là nữ diễn viên Đài Loan Từ Nhược Tuyên. Ngay lập tức, Từ Nhược Tuyên bị đặt vào vòng nghi ấn. Nữ diễn viên Cơn Lốc Tình Yêu đã phải lên tiếng phủ nhận sự việc. 

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Vương Lực Hoành vẫn chưa phản hồi về thông tin ngoại tình với các nghệ sĩ nữ trong showbiz. Điều này khiến danh tiếng của Từ Nhược Tuyên chịu ảnh hưởng nặng nề.

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