Vương Lực Hoành chính thức xin lỗi vợ cũ: "Nghĩ trái nghĩ phải, người đàn ông vẫn cần phải gánh hết tất cả trách nhiệm"

Sau bài lên tiếng lòng vòng của nam ca sĩ, Lý Tịnh Lôi tiếp tục chất vấn Vương Lực Hoành, yêu cầu chồng cũ làm rõ các vấn đề như: Gọi gái, ngoại tình và hẹn bạn tình trong hôn nhân, coi vợ như máy sinh đẻ, sau khi có con trai thì tìm mọi cách để ly hôn, trốn tránh không liên lạc với vợ để giải quyết mọi việc.

Trưa 20/12, nam ca sĩ đã chính thức đăng một bài viết lên trang cá nhân với nội dung là lời xin lỗi chân thành tới vợ cũ sau vụ lùm xùm ngoại tình, đưa gái mại dâm về nhà. “Nghĩ trái nghĩ phải, người đàn ông vẫn cần phải gánh hết tất cả trách nhiệm”, anh viết.

Bài đăng xin lỗi của Vương Lực Hoành.

Trong bài đăng của mình, Vương Lực Hoành khẳng định, bản thân sẽ không đưa ra bất cứ lời giải thích nào thêm nữa. Nam thiên vương cũng gửi lời xin lỗi tới cha mẹ mình cùng vợ cũ và các con. Vương Lực Hoành nói rằng, nếu đã ly hôn thì tiếp tục tranh cãi về quá khứ là điều vô nghĩa.: “Tôi không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào nữa, tôi không xử lý tốt chuyện hôn nhân, mang lại phiền phức cho người nhà, không mang đến cho công chúng một hình ảnh tốt mà thần tượng nên có, tất cả đều là lỗi của tôi. Tại đây, tôi trịnh trọng nói lời xin lỗi với ba mẹ, Tịnh Lôi và các con. Đã ly hôn rồi thì mọi tranh cãi về quá khứ đều là không có ý nghĩa gì nữa”.

Nam thiên vương cho biết, từ giờ bản thân sẽ chú ý tới mọi lời nói và hành động của mình. Anh sẽ đảm đương trách nhiệm như một người cha, người con và người của công chúng. "Từ nay về sau tôi sẽ chú ý hơn đến lời nói và hành động của mình. Tôi sẽ đảm đương trách nhiệm của một người cha, người con và người của công chúng. Tôi sẽ chăm sóc Tịnh Lôi và các con hết sức có thể trong khả năng kinh tế của mình. Tôi sẽ tạm dừng công việc một thời gian để đồng hành cùng các con cũng như bù đắp những tổn thương do vụ lùm xùm này gây ra".

Ngoài ra, Vương Lực Hoành cũng khẳng định, anh và vợ cũ sẽ cùng nhau chăm sóc, nuôi dạy các con. Đồng thời, anh cho biết sẽ sang tên ngôi nhà vợ cũ đang ở sang tên cô: "Tịnh Lôi, chúng ta còn phải cùng nhau chăm sóc 3 con, căn nhà mà em và các con đang ở tôi sẽ sang tên cho em, trong quá trình nuôi dưỡng dạy dỗ các con tôi cũng sẽ tham gia và chịu các chi phí. Vấn đề lần này chủ yếu là do tôi xử lý không tốt".

Nam ca sĩ thừa nhận, trong vụ việc lần này, anh là người sai nhiều nhất và muốn gửi lời xin lỗi tới mọi người.

Hiện tại, sự nghiệp của Vương Lực Hoành đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ scandal này. Anh mất các hợp đồng làm đại sứ hình ảnh, quảng cáo.