Mỹ nhân lộ clip 'nóng' với Vương Lực Hoành từng đóng phim 'mát' khi chưa 18, 1000 bức ảnh nóng nay vẫn lan truyền trên Internet

Người đẹp được mệnh danh là "nữ thần phim 18+ này" hiện tại đang vướng vào tin đồn có mặt trong clip quan hệ tập thể với "Nam vương châu Á" Vương Lực Hoành.

Giữa scandal ly hôn của Vương Lực Hoành và vợ cũ Lý Tịnh Lôi, một trong những cái tên bị nhắc đến nhiều nhất hiện nay chính là Từ Nhược Tuyên, nhất là sau khi nam ca sĩ họ Vương bị vợ tố đã có quan hệ tình cảm với một nữ đồng nghiệp đã lập gia đình. Hiện tại, những hình ảnh thân mật giữa Vương Lực Hoành và Từ Nhược Tuyên đang được cộng đồng mạng hết sức quan tâm. Vương Lực Hoành và Từ Nhược Tuyên vốn có mối quan hệ khá thân thiết trước khi scandal này nổ ra - Ảnh: Internet Chiều ngày 21/12 vừa qua trên MXH Trung Quốc bất ngờ xuất hiện một bài viết với thông tin được tiết lộ là Lý Tịnh Lôi đã nắm trong tay và chuẩn bị tung ra clip quan hệ tập thể của ông xã với vợ chồng diễn viên Phạm Vỹ Kỳ - Trần Kiến Châu và Từ Nhược Tuyên.

Tuy nhiên, Lý Tịnh Lôi đã nhanh chóng chia sẻ lại bài viết này trên Weibo của mình với nội dung: "Theo như tôi được biết thì Trần Kiến Châu, Phạm Vỹ Kỳ và anh Vương không có mối quan hệ bất chính nào đâu". Có thể dễ dàng nhận thấy Từ Nhược Tuyên là người không được minh oan trong câu chuyện này, càng làm tăng thêm độ bàn tán. Từ Nhược Tuyên từng có quá khứ đóng phim 'nóng' khi còn đang ở độ tuổi vị thành niên - Ảnh: Internet Trước khi bị đồn là "tiểu tam" trong cuộc hôn nhân của Vương Lực Hoành, Từ Nhược Tuyên từng "gây bão" châu Á với bộ phim thần tượng Cơn Lốc Tình Yêu khi đóng cặp với Châu Du Dân. Nhưng ít ai biết, nữ diễn viên sinh năm 1975 này từng có quá khứ đóng phim "nóng" khi còn đang ở độ tuổi vị thành niên.

Bước vào showbiz năm 15 tuổi thông qua một chương trình tìm kiếm tài năng, Từ Nhược Tuyên nhanh chóng được những nhà sản xuất phim 18+ để ý và mời hợp tác tại Nhật Bản. Ngoài ra, cô còn được định hướng lâu dài theo con đường sexy, quyến rũ dù tuổi còn khá trẻ. Trái Tim Thiên Sứ vẫn gây ra được tiếng vang kha khá nhờ nhan sắc cùng cảnh nude 100% chính chủ Từ Nhược Tuyên - Ảnh: Internet Cùng năm, Từ Nhược Tuyên đã có vai chính đầu tiên trong bộ phim được gắn mác 18+ Trái Tim Thiên Sứ và phát hành bộ ảnh nóng cùng tên. Tuy không được đánh giá cao nhưng Trái Tim Thiên Sứ vẫn gây ra được tiếng vang kha khá nhờ nhan sắc cùng cảnh nude 100% chính chủ Từ Nhược Tuyên. Tuy nhiên, cũng chính bước đi sai lầm này đã khiến cô nhận vô số gạch đá khi tỏ ý muốn quay lại cô đường diễn xuất chân chính. Bộ ảnh của cô với hơn 1000 bức hình hiện vẫn còn trên internet cùng vô số những bình luận đả kích. Bộ ảnh nóng của Từ Nhược Tuyên với hơn 1000 bức hình hiện vẫn còn trên internet cùng vô số những bình luận đả kích - Ảnh: Internet Trước nghi vấn đã ngoại tình và quan hệ tập thể với Vương Lực Hoành, nhiều thương hiệu hợp tác với Từ Nhược Tuyên đã chấm dứt hợp đồng với cô, nhiều băng rôn quảng cáo đã bị gỡ khỏi các trung tâm thương mại và 11 hợp đồng quảng cáo khác cũng đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Người tình tin đồn của Vương Lực Hoành tự sát Sau khi bị phanh phui chuyện ngoại tình Vương Lực Hoành, Yumi (Tôn Vũ) phải nhập viện khẩn cấp vì uống thuốc quá liều.

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