Trước cú tát dành cho Chris Rock, đây là 4 lần mà Will Smith mất bình tĩnh và vướng vào rắc rối trước truyền thông

Vụ việc xảy ra sau khi Rock chế giễu Jada Pinkett Smith - vợ của Will Smith, về cái đầu cạo trọc của cô. Pinkett Smith là nữ diễn viên và người dẫn chương trình trò chuyện từng đoạt giải Red Table Talk, đã chia sẻ công khai cuộc đấu tranh của cô với chứng rụng tóc, một chứng rối loạn tự miễn dịch tấn công các tế bào tóc. Câu chuyện đùa vô duyên đã khiến Smith bước lên sân khấu tấn công nam diễn viên hài đang cười khúc khích, khiến khán giả phải há hốc mồm.

Điều mà mọi người sẽ nhớ nhất vào Lễ trao giải Oscar năm nay có thể sẽ là cú tát của Will Smith đánh thẳng vào mặt diễn viên hài Chris Rock khi anh trao giải cho giải Phim tài liệu hay nhất.

Nhưng đây không phải là lần đầu tiên nam diễn viên vướng vào tranh cãi. Dưới đây là một số sự kiện lùm xùm đáng ngạc nhiên khác của Smith.

Will Smith, 53 tuổi, là một trong những diễn viên được trả lương cao nhất thế giới và sau đó đã giành giải Oscar đầu tiên cho vai chính trong King Richard, bộ phim về cha của hai tay vợt nổi tiếng Serena và Venus Williams. Nam diễn viên đã tận dụng cơ hội trong bài phát biểu nhận giải của mình để xin lỗi về hành vi trước đó của mình.

1. Bị bắt năm 1989 vì tội hành hung

Trước khi trở thành ngôi sao Hollywood, Smith lần đầu tiên được công nhận là một nửa của bộ đôi hip hop DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince. Năm 1989, vở nhạc kịch đã giúp họ giành giải Grammy đầu tiên. Nhưng chỉ vài tháng sau, Smith bị bắt vì dính cáo buộc tham gia vào một cuộc tấn công nhằm vào nhà quảng bá thu âm William Hendricks khiến nạn nhân gần như mù một mắt.

Smith là ngôi sao đang lên chỉ mới 20 tuổi, được cho là đã ra lệnh cho vệ sĩ của mình tấn công Hendricks tại một đài phát thanh. Rapper đã bị bắt và qua đêm trong nhà tù tại Philadelphia, nơi anh bị buộc tội nặng hơn với các tội như âm mưu tội phạm và liều lĩnh gây nguy hiểm cho người khác. Tuy nhiên ác cáo buộc cuối cùng đã được bãi bỏ.

2. Nợ tiền thuế đến hàng triệu đô la Mỹ

Là một nghệ sĩ âm nhạc thành công, Smith đã kiếm được rất nhiều tiều nhưng xài vô cùng hoang phí. Vào thời điểm anh đóng vai chính trong The Fresh Prince of Bel-Air năm 1990, anh nợ IRS 2,8 triệu đô la tiền thuế. Hầu hết tài sản của Smith bao gồm xe hơi và nhà đều đã bị lấy lại. Mặc dù là ngôi sao của một trong những bộ phim truyền hình nổi tiếng nhất của Mỹ, Smith chỉ giữ một phần nhỏ, còn lại 70% số tiền được chuyển trực tiếp đến IRS cho đến khi khoản nợ được trả hết vào mùa thứ ba của bộ phim.

3. Cơn ghen đối với Tupac Shakur

Pinkett Smith được biết đến với tính cách thẳng thắn và cô đã nói chuyện cởi mở về tình bạn thân thiết của mình với một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất trong làng nhạc rap - Tupac Shakur. Cô và rapper huyền thoại cùng học trung học và vẫn thân thiết khi cô bắt đầu hẹn hò với Smith vào năm 1994. Trong cuốn hồi ký năm 2021 của mình, Will Smith đã tiết lộ về mối đe dọa với mối quan hệ của bạn gái khi đó với Tupac.

Smith viết: “Tôi từng ước rằng mình là anh ấy và tôi đã trải qua cơn ghen tuông dữ dội,” Smith viết. "Tôi muốn Jada nhìn tôi như vậy." Smith cũng thừa nhận luôn có thái độ bất hòa với Shakur, người đã bị bắn chết vào năm 1996. Smith đã nói rằng anh ấy “không bao giờ có thể cởi mở” với rapper quá cố, và rằng mình “còn quá non nớt” để có một tình bạn với Tupac.

4. Tấn công và phá hủy sự nghiệp của bạn diễn Fresh Prince

Smith đã đụng độ với Janet Hubert - nữ diễn viên ban đầu đóng vai dì Vivian trong chương trình truyền hình nổi tiếng những năm 1990. Nữ diễn viên đột ngột rời đi trong mùa thứ ba và Smith không thực sự hài lòng về sự ra đi của cô ấy vào thời điểm đó.

Smith nói trong một cuộc phỏng vấn năm 1993: “Tôi có thể nói thẳng rằng Janet Hubert muốn chương trình là The Aunt Viv of Bel-Air Show, bởi vì tôi biết rằng cô ấy sẽ chỉ trích tôi trên báo chí. "Về cơ bản cô ấy rời bỏ công việc kiếm một phần tư triệu đô la một năm về con số không."

Hai người đã làm lành vào năm 2020, nhưng Hubert đã cho Smith biết chính xác những gì cô đã phải gánh chịu từ phát ngôn của Smith. “Giờ thì hãy hiểu rằng bạn đã có thể bước tiếp nhưng việc gọi một phụ nữ da đen là 'khó tính' ở Hollywood là một hành động phá hoại.”Hubert nói. "Thật khó để trở thành một phụ nữ da đen trong lĩnh vực kinh doanh này."

5. Tát phóng viên trên thảm đỏ

Vụ tấn công Chris Rock không phải là lần đầu tiên Smith đánh người ở sự kiện lớn. Nam diễn viên cũng từng gây chú ý vào năm 2012 khi đánh Vitalii Sediuk - một phóng viên kiêm chuyên gia chơi khăm người Ukraine, sau khi anh ta hôn má Smith tại buổi công chiếu Men in Black III ở Moscow. Sau đó, Smith nói với giới truyền thông trên thảm đỏ: "Anh ta thật may mắn vì tôi đã giữ được bình tĩnh."

Theo South China Morning Post