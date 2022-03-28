Lisa (BLACKPINK) hóa thành công chúa trong bữa tiệc xinh nhật tuổi 25 tổ chức tại Thái Lan

"Tôi rất hạnh phúc khi có thể trải qua sinh nhật của mình với gia đình và bạn bè trong năm nay. Cảm ơn tất cả các bạn đã làm cho sinh nhật của tôi thật đặc biệt", cô nàng thổ lộ.

Lisa sinh ngày 27/3/1997. Cô nàng đã chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc khi tận hưởng một bữa tiệc vào ngày sinh nhật của mình. Bộ trang phục được thiết kế độc đáo với các quả bóng xanh như khinh khí cầu thu hút sự chú ý của người hâm mộ.