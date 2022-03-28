Lisa (BLACKPINK) hóa thành công chúa trong bữa tiệc xinh nhật tuổi 25 tổ chức tại Thái Lan

Vào ngày 27/3, Lisa đã kỷ niệm sinh nhật thứ 25 của mình bằng cách chia sẻ cảm xúc của mình cùng một vài bức ảnh trên Instagram.
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"Tôi rất hạnh phúc khi có thể trải qua sinh nhật của mình với gia đình và bạn bè trong năm nay. Cảm ơn tất cả các bạn đã làm cho sinh nhật của tôi thật đặc biệt", cô nàng thổ lộ.
Lisa sinh ngày 27/3/1997. Cô nàng đã chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc khi tận hưởng một bữa tiệc vào ngày sinh nhật của mình. Bộ trang phục được thiết kế độc đáo với các quả bóng xanh như khinh khí cầu thu hút sự chú ý của người hâm mộ.
Lisa khoe vẻ quyến rũ khó cưỡng với thân hình và tư thế chuẩn như người mẫu.
Lisa hiện đang là nữ ca sĩ, rapper người Hàn Quốc nổi tiếng trên thế giới. Cô nàng đa tài với vẻ ngoài xinh như búp bê, cơ thể thanh mảnh cùng chất giọng không thể lẫn vào đâu được. Lisa là thành viên của nhóm nhạc BLACKPINK, cô đảm nhận vai trò main rapper và main dancer.
Được biết, Lisa đã phát hành album solo đầu tiên LALISA trong sự nghiệp âm nhạc của mình. Cả hai ca khúc trong album là LALISA và Money đều được phát hành MV và nhanh chóng được phổ biến trên mọi nền tảng từ giai điệu cho đến vũ đạo. Những thành tích nổi bật của album này cho thấy sức hút đáng ấn tượng của Lisa và sẽ là động lực để cô sớm có màn comeback solo sớm nhất trong thời gian tới.
Theo News1