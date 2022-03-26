Ngày giờ kết hôn chính thức của Hyun Bin và Son Ye Jin được tiết lộ, con dân nóng lòng chờ khoảnh khắc về chung nhà của cặp đôi 'trai tài gái sắc

Ngày giờ đám cưới của cặp đôi ngôi sao hàng đầu Hyun Bin và Son Ye Jin đã được tiết lộ nhờ thông tin trên tấm thiệp mời cưới.

Vào ngày 26, YTN Star đưa tin Hyun Bin và Son Ye Jin sẽ kết hôn vào ngày 31 tháng 3 lúc 11 giờ sáng tại khách sạn Sheraton Grand Walkerhill ở Gwangjang-dong, Seoul.

Thông tin này đã được tiết lộ mới đây thông qua thiệp mời đám cưới mà Hyun Bin và Son Ye Jin gửi cho người quen. Đám cưới được tổ chức kín đáo với sự tham gia của người thân và bạn bè thân thiết.

Hơn nữa, đây cũng là ngày cuối cùng của bộ phim truyền hình Thirty Nine mà Son Ye Jin hiện đang đóng vai chính. Vì thế, fan suy đoán cặp đôi đã chủ ý chọn ngày này để làm tăng thêm sự đặc biệt.

Công ty đại diện của Hyun Bin và Son Ye Jin từ chối bình luận về chi tiết của đám cưới: "Đây là một đám cưới riêng tư, vì vậy rất khó để xác nhận."

Được biết, Hyun Bin và Son Ye Jin bắt đầu hẹn hò sau khi tham gia bộ phim Hạ Cánh Nơi Anh. Cả hai đã công khai mối quan hệ vào ngày 1/1/2021. Ngày 10/2, cả hai thông báo tin đám cưới.

Theo Harpers Bazaar

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