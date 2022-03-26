Pachinko là dự án được chuyển thể từ tiểu thuyết bán chạy nhất của nhà văn Min Jin Lee. Bộ phim là câu chuyện về cuộc đấu tranh của những thế hệ gia đình Hàn Quốc nhập cư tại Nhật Bản.

Tại đây, một thương nhân giàu có tên Koh Han Su ( Lee Min Ho ) đã phải lòng cô thôn nữ Kim Sun Ja (Kim Min Ha). Khi biết Sun Ja có thai, anh muốn chu cấp cho mẹ con cô một cách bí mật. Tuy nhiên, Sun Ja đã dừng lại và bắt đầu mối quan hệ với người đàn ông khác.

Sau một thời gian dài chờ đợi, cuối cùng bộ phim truyền hình Pachinko đã lên sóng. 3 tập phim được phát hành cùng lúc.

Sau một thời gian dài khiến khán giả mong ngóng, cuối cùng mới đây, Pachinko của Lee Min Ho cũng ra mắt một lượt 3 tập phim. Và cảnh nóng ở cuối tập 2 của phim đã gây sốt trên mạng xã hội. Cảnh nóng không hề hở hang, tất cả chỉ dừng lại ở một nụ hôn và tập trung vào biểu cảm của nữ chính. Dù vậy cảnh nóng này vẫn gây sốt mạng xã hội, lý do là bởi đây là lần đầu tiên Lee Min Ho đóng cảnh nóng trên phim.

Kể về cảnh ân ái với Kim Min Ha trong phim Pachinko, Lee Min Ho chia sẻ: "Chúng tôi không hôn trên núi cũng không hôn ở biển một cách lãng mạn. Những nụ hôn và sự giao hòa đều gần gũi thiên nhiên, đầy bản năng trần trụi".

Vai diễn của anh được một số báo quốc tế khen ngợi. Tác phẩm Pachinko là sự trở lại của tài tử sau 2 năm, kể từ dự án phim Quân vương bất diệt.

Sự trở lại lần này của Lee Min Ho được netizen đánh giá là khác biệt hoàn toàn với những vai diễn anh thường đóng. Đây được xem là vai diễn khiến Lee Min Ho lột xác, tạo ấn tượng mạnh mẽ đến khán giả xem phim.

Lee Min Ho chia sẻ Koh Han Su là nhân vật phản diện trên mọi phương diện. Do đó, anh hứng thú với vai diễn trong Pachinko. "Tôi nghĩ điều tuyệt vời nhất là được đóng một tác phẩm như thế này và được khán giả đón nhận".