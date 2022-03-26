Rosé bùng nổ visual với chiếc váy đen xuyên thấu quyến rũ, đốn tim fan với vẻ đẹp sang trọng

Rosé của girlgroup BLACKPINK khoe vẻ đẹp rạng ngời trong chiếc váy xuyên thấu sang trọng.

Vào ngày 26/3, Rosé đã đăng một số bức ảnh lên tài khoản mạng xã hội (SNS) của mình.

Trong các bức ảnh, Rosé tạo dáng khi mặc một chiếc váy xuyên thấu gợi cảm. Tuy nhiên, đối lập với cảm giác quyến rũ mà chiếc váy mang đến, biểu cảm dễ thương của Rosé khi chụp ảnh lại thu hút ánh nhìn của netizen.

Được biết, mẫu váy này của nhà Saint Laurent có giá gần 130 triệu đồng.

Bài đăng của cô nàng thu hút hơn 4,3 triệu lượt thích và gần 33 nghìn bình luận từ fan. Sức hút của Rosé quả nhiên 'không thể đùa được'.

Trước đó, vào ngày 28/2, Rosé đã được xác nhận dương tính với COVID-19 và phải hủy bỏ một số hoạt động tại nước ngoài. Rosé (BLACKPINK) nhận được kết quả âm tính sau chuỗi ngày cách li, hiện tại không còn triệu chứng nào và sức khỏe đang rất ổn định.

Sau khi đã hoàn toàn bình phục hậu Covid-19, Rosé đã tức tốc bay sang Los Angeles (Mỹ) để với hoàn thiện nốt lịch trình dày đặc.

Theo Dispatch

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/rose-bung-no-visual-voi-chiec-vay-den-xuyen-thau-quyen-ru-don-tim-fan-voi-ve-dep-sang-trong-458308.html