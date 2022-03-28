Will Smith đi đường quyền Chris Rock tại lễ trao giải Oscar, liệu có phải là kịch bản của chương trình?

Smith đã chửi bới Rock sau khi trở lại chỗ ngồi của mình. Rock đang trao giải cho phim tài liệu hay nhất thì căng thẳng xảy ra.

Vào Chủ nhật, Will Smith xông lên sân khấu trong lễ trao giải Oscar và đấm vào mặt Chris Rock vì đã nói đùa về vợ anh. Sự cố lan truyền khiến khán giả sững sờ tự hỏi liệu điều gì đã xảy ra ở lễ trao giải Oscar và đó có phải là một phần của chương trình hay không?

Trao giải cho phim tài liệu hay nhất với một đoạn phim hài ngắn, Rock đã pha trò đùa thô lỗ khi so sánh mái tóc ngắn của Jada Pinkett Smith (vợ của Will Smith) với nhân vật tóc cạo của Demi Moore trong bộ phim "GI Jane" năm 1997.

Khoảnh khắc gây ra sự im lặng và bối rối khó xử trong Nhà hát Dolby, Smith bước đến chỗ Rock và đấm vào mặt anh ta và hét lên những lời chửi bới trước khi quay lại chỗ ngồi cạnh Jada.

“Đừng nhắc tên vợ tôi bằng cái miệng chết tiệt của anh” Smith hét lên, buộc các nhà sản xuất phải ngắt vài giây âm thanh của chương trình truyền hình.

Jada Pinkett Smith vợ của Will Smith, cũng là một diễn viên, cô mắc chứng rụng tóc và công khai chẩn đoán của mình vào năm 2018.

Jada Pinkett Smith vợ của Will Smith (Ảnh internet)

Theo Scott Feinberg của The Hollywood Reporter, có mặt tại sân khấu lễ trao giải, Smith đã khóc. Denzel Washington và Tyler Perry đã "kéo Smith sang một bên và an ủi" trong thời gian tạm nghỉ quảng cáo.

"Will và Chris, sẽ giải quyết vấn đề này như một gia đình. Hiện tại, chúng tôi đang tiến về phía trước bằng tình yêu thương", ca sĩ/diễn viên Sean "Diddy" Combs phát biểu trong phần giới thiệu tiếp theo của buổi dạ tiệc.

Theo Diario Las Americas

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