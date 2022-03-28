Timothée Chalamet đẹp như hoàng tử trên thảm đỏ Oscar 2022

Sao quốc tế 28/03/2022 15:18

Timothée Chalamet đã khoe cơ thể đẹp như tạc tượng dưới chiếc áo blazer đen khi dạo bước trên thảm đỏ tại lễ trao giải Oscar 2022.

Ngôi sao của "Little Women" đã có mặt tại thảm đỏ cùng các ngôi sao lớn khác vào tối Chủ nhật vừa qua trong một chiếc áo blazer đính sequin của Louis Vuitton và quần đen, kết hợp với trang sức Cartier. Đáng ngạc nhiên, phần trên của nam diễn viên chỉ có độc nhất chiếc áo blazer, khiến người hâm mộ vô cùng mãn nhãn với bộ trang phục quyến rũ này.

Timothée Chalamet đẹp như hoàng tử trên thảm đỏ Oscar 2022 - Ảnh 1

Timothée Chalamet xuất hiện trong hai bộ phim được đề cử cho giải Phim hay nhất, “Dune” và “Don’t Look Up”. Tuy nhiên, bản thân nam diễn viên không được đề cử cho bất kỳ giải thưởng cá nhân nào trong năm nay.

Diễn viên đóng chung cùng Timothée Chalamet trong “Dune”, Zendaya đã xuất hiện trên thảm đỏ với vẻ đẹp và sức cuốn hút riêng trong một chiếc áo crop top có cổ khoe trọn vòng eo và chiếc váy dài đính sequin của Valentino.

Timothée Chalamet đẹp như hoàng tử trên thảm đỏ Oscar 2022 - Ảnh 2

Zendaya đã xuất hiện trong hầu hết các quảng bá cho bộ phim với tư cách là một nữ diễn viên hạng A, sánh đôi cùng với bạn diễn Chalamet. Thật đáng tiếc, Người hâm mộ cảm thấy bị lừa dối khi nghĩ rằng nữ diễn viên sẽ xuất hiện trên màn ảnh lâu hơn, với nhiều lời thoại hơn, so với thực tế là người đẹp chỉ xuất hiện chỉ 7 phút trên phim.

“Dune” được đề cử ở 10 hạng mục bao gồm: Phim xuất sắc nhất, Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất, Kỹ thuật quay xuất sắc nhất, Biên tập xuất sắc nhất, Trang điểm và Làm tóc xuất sắc nhất, Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất, Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất, Âm thanh xuất sắc nhất, Thiết kế trang phục xuất sắc nhất và Âm nhạc xuất sắc nhất. 

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