Ji Chang Wook cùng hot boy trong True Beauty hợp tác trong phim mới, dự kiến nhiều siêu phẩm sắp lên sóng vào năm 2022

Bộ phim sẽ được chỉ đạo bởi PD Kim Sung Yoon của “Love in the Moonlight”, “Itaewon Class” và “Discovery of Love”, và kịch bản được chấp bút bởi Kim Min Jung, người đã từng làm việc với PD Kim Sung Yoon trong "Love in the Moonlight" và “Who Are You”. Cùng nhau, đạo diễn và biên kịch sẽ liên quan đến các yếu tố âm nhạc trong bộ phim cùng với sự nhạy cảm tinh tế và phép thuật ngoạn mục của webtoon gốc.

Ji Chang Wook, người đã mê hoặc cả châu Á với khả năng diễn xuất nhiều thể loại phim, đảm nhận vai một pháp sư bí ẩn, Lee Eul. Vai diễn mới lạ này sẽ thể hiện một sức hút mới của nam diễn viên.

Còn nam diễn viên đang lên Hwang In Yeop đã thu hút được một lượng lớn người hâm mộ. Anh được biết đến với vai diễn trong các bộ phim truyền hình Tiểu sử chàng Nokdu, Trở lại tuổi 18 và Vẻ đẹp đích thực.

Choi Sung Eun là nữ diễn viên người Hàn Quốc. Cô được biết đến với các vai diễn trong các bộ phim truyền hình như SF8, Vượt ra tội ác.

Cuộc gặp gỡ mới mẻ của Ji Chang Wook, Choi Seong Eun và Hwang In Yeop đã thổi bùng lên nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ.

Theo inews24