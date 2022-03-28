Ji Chang Wook cùng hot boy trong True Beauty hợp tác trong phim mới, dự kiến nhiều siêu phẩm sắp lên sóng vào năm 2022

Sao quốc tế 28/03/2022 14:57

Bộ phim The sound of Magic với sự tham gia của Ji Chang Wook, Choi Seung Eun và Hwang In Yeop xác nhận lên sóng ngày 6/5.

Series gốc sắp tới của Netflix “The Sound of Magic” được mô tả là một bộ phim ca nhạc giả tưởng về câu chuyện mở ra khi pháp sư bí ẩn Lee Eul bất ngờ xuất hiện trước mặt một cô gái tên Yoon Ai, người đã mất giấc mơ, và một cậu bé tên Na Il Deung, người bị buộc phải mơ.

Bộ phim dựa trên webtoon “Annarasumanara” của nhà văn Ha Il Kwon đã được đăng nhiều kỳ trên Naver Webtoon vào năm 2010 và được chuyển thể thành một vở kịch.

 

Ji Chang Wook cùng hot boy trong True Beauty hợp tác trong phim mới, dự kiến nhiều siêu phẩm sắp lên sóng vào năm 2022 - Ảnh 1

 

Bộ phim sẽ được chỉ đạo bởi PD Kim Sung Yoon của “Love in the Moonlight”, “Itaewon Class” và “Discovery of Love”, và kịch bản được chấp bút bởi Kim Min Jung, người đã từng làm việc với PD Kim Sung Yoon trong "Love in the Moonlight" và “Who Are You”. Cùng nhau, đạo diễn và biên kịch sẽ liên quan đến các yếu tố âm nhạc trong bộ phim cùng với sự nhạy cảm tinh tế và phép thuật ngoạn mục của webtoon gốc.

 

Ji Chang Wook cùng hot boy trong True Beauty hợp tác trong phim mới, dự kiến nhiều siêu phẩm sắp lên sóng vào năm 2022 - Ảnh 2

 

Ji Chang Wook, người đã mê hoặc cả châu Á với khả năng diễn xuất nhiều thể loại phim, đảm nhận vai một pháp sư bí ẩn, Lee Eul. Vai diễn mới lạ này sẽ thể hiện một sức hút mới của nam diễn viên.

 

Ji Chang Wook cùng hot boy trong True Beauty hợp tác trong phim mới, dự kiến nhiều siêu phẩm sắp lên sóng vào năm 2022 - Ảnh 3

 

Còn nam diễn viên đang lên Hwang In Yeop đã thu hút được một lượng lớn người hâm mộ. Anh được biết đến với vai diễn trong các bộ phim truyền hình Tiểu sử chàng Nokdu, Trở lại tuổi 18 và Vẻ đẹp đích thực.

 

Ji Chang Wook cùng hot boy trong True Beauty hợp tác trong phim mới, dự kiến nhiều siêu phẩm sắp lên sóng vào năm 2022 - Ảnh 4

 

Choi Sung Eun là nữ diễn viên người Hàn Quốc. Cô được biết đến với các vai diễn trong các bộ phim truyền hình như SF8, Vượt ra tội ác.

 

Ji Chang Wook cùng hot boy trong True Beauty hợp tác trong phim mới, dự kiến nhiều siêu phẩm sắp lên sóng vào năm 2022 - Ảnh 5

 

Cuộc gặp gỡ mới mẻ của Ji Chang Wook, Choi Seong Eun và Hwang In Yeop đã thổi bùng lên nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ.

 

Theo inews24

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Từ khóa:   sao Hàn Quốc Kbiz Ji Chang Wook

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