Ji Chang Wook cùng hot boy trong True Beauty hợp tác trong phim mới, dự kiến nhiều siêu phẩm sắp lên sóng vào năm 2022

Series gốc sắp tới của Netflix “The Sound of Magic” được mô tả là một bộ phim ca nhạc giả tưởng về câu chuyện mở ra khi pháp sư bí ẩn Lee Eul bất ngờ xuất hiện trước mặt một cô gái tên Yoon Ai, người đã mất giấc mơ, và một cậu bé tên Na Il Deung, người bị buộc phải mơ.

Bộ phim dựa trên webtoon “Annarasumanara” của nhà văn Ha Il Kwon đã được đăng nhiều kỳ trên Naver Webtoon vào năm 2010 và được chuyển thể thành một vở kịch.