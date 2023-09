Park Seo Joon vượt mặt Hyun Bin, trở thành nam diễn viên đứng đầu trong bảng xếp hạng độ nổi tiếng của các diễn viên Hàn Quốc có chiều cao khủng và ngầu trên 1m83

Trong bảng xếp hạng do AFRO thực hiện về độ nổi tiếng của các diễn viên Hàn Quốc có chiều cao khủng và ngầu từ 1m83 trở lên, Park Seo Joon đã chinh phục được vị trí đầu tiên. Nam diễn viên nổi tiếng thể hiện hình ảnh choáng ngợp trong các tác phẩm hàng đầu như Itaewon Class, She Was Pretty và Thanh Xuân vật vã.