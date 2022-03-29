Park Seo Joon vượt mặt Hyun Bin, trở thành nam diễn viên đứng đầu trong bảng xếp hạng độ nổi tiếng của các diễn viên Hàn Quốc có chiều cao khủng và ngầu trên 1m83

Sao quốc tế 29/03/2022 08:00

Những ai là fan Park Seo Joon hẳn đã quen với hình tượng tổng tài của anh trên màn ảnh. Gương mặt điển trai cùng thân hình cao ráo với đôi chân dài thẳng tắp của anh luôn khiến người xem ấn tượng.

Trong bảng xếp hạng do AFRO thực hiện về độ nổi tiếng của các diễn viên Hàn Quốc có chiều cao khủng và ngầu từ 1m83 trở lên, Park Seo Joon đã chinh phục được vị trí đầu tiên. Nam diễn viên nổi tiếng thể hiện hình ảnh choáng ngợp trong các tác phẩm hàng đầu như Itaewon Class, She Was Pretty và Thanh Xuân vật vã.

 

Park Seo Joon vượt mặt Hyun Bin, trở thành nam diễn viên đứng đầu trong bảng xếp hạng độ nổi tiếng của các diễn viên Hàn Quốc có chiều cao khủng và ngầu trên 1m83 - Ảnh 1

Dưới bảng xếp hạng, người hâm mộ vô cùng đồng tình và đưa ra các nhận xét khi biết Park Seo Joon đạt vị trí No.1:

- Park Seo Joon có phong cách tỷ lệ vàng với chiều cao 1m85.

- Anh có gu ăn mặc thời trang độc đáo, dù là trang phục thường ngày hay khi đóng phim, quay quảng cáo.

- Đôi chân dài, ngầu, thẳng tắp của anh ấy khiến tôi ngưỡng mộ.

- Khuôn mặt dịu dàng 'đốn tim' biết bao chị em.

- Anh ấy có tỷ lệ vàng, tay chân dài, bờ vai rộng và khuôn mặt nam tính. Những cảnh ôm lưng và hôn được thể hiện trong rất nhiều tác phẩm, mọi thứ đều lý tưởng. Bạn càng xem những bộ phim của anh ấy, bạn càng bị cuốn hút. Những trang phục như vest và cà vạt rất bùng nổ, trang phục hàng ngày và đường phố rất nổi bật về phong cách và tôi yêu nó.

Park Seo Joon vượt mặt Hyun Bin, trở thành nam diễn viên đứng đầu trong bảng xếp hạng độ nổi tiếng của các diễn viên Hàn Quốc có chiều cao khủng và ngầu trên 1m83 - Ảnh 2

Vị trí thứ 2 và 3 lần lượt là Hyun Bin và Lee Jong Suk. Đây là hai tài tử nổi tiếng ở Hàn Quốc có thân hình 'chuẩn chỉnh' không kém gì Park Seo Joon.

Park Seo Joon vượt mặt Hyun Bin, trở thành nam diễn viên đứng đầu trong bảng xếp hạng độ nổi tiếng của các diễn viên Hàn Quốc có chiều cao khủng và ngầu trên 1m83 - Ảnh 3
Park Seo Joon vượt mặt Hyun Bin, trở thành nam diễn viên đứng đầu trong bảng xếp hạng độ nổi tiếng của các diễn viên Hàn Quốc có chiều cao khủng và ngầu trên 1m83 - Ảnh 4

Được biết, Park Seo Joon đã lên đường sang Hungary để quay bộ phim Dream. Do tình hình sức khoẻ buộc phải cách ly nên Park Seo Joon là một trong những thành viên cuối cùng gia nhập đoàn phim ở Hungary.

Park Seo Joon vượt mặt Hyun Bin, trở thành nam diễn viên đứng đầu trong bảng xếp hạng độ nổi tiếng của các diễn viên Hàn Quốc có chiều cao khủng và ngầu trên 1m83 - Ảnh 5

Dream là tác phẩm do nam tài tử Lee Byung Hun đảm nhận vai trò đạo diễn và có sự tham gia diễn xuất của Park Seo Joon và IU.

Park Seo Joon vượt mặt Hyun Bin, trở thành nam diễn viên đứng đầu trong bảng xếp hạng độ nổi tiếng của các diễn viên Hàn Quốc có chiều cao khủng và ngầu trên 1m83 - Ảnh 6

Phim kể về câu chuyện của một nhóm người cố gắng tham gia Homeless World Cup, một sự kiện bóng đá quốc tế thường niên. Trong đó, Park Seo Joon đóng vai Yoon Hong Dae, người dẫn dắt của nhóm. Anh vốn là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp nhưng không may phải chịu kỷ luật sau khi gây ra một sự cố tai hại. Bất đắc dĩ trở thành huấn luyện viên bóng đá nhưng theo thời gian, anh dần trở thành một thủ lĩnh thực thụ, luôn tin tưởng và đối xử chân thành với đồng đội. 

Bộ phim Dream dự kiến khởi chiếu vào năm 2022.

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Từ khóa:   Park Seo Joon sao Hàn Quốc Kbiz

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