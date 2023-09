Ask The Stars là drama đầu tiên của Hàn Quốc lấy bối cảnh ngoài không gian, kể về chuyện tình giữa một khách du lịch vũ trụ và một phi hành gia. Kinh phí sản xuất phim bao gồm cả số tiền xây dựng set trạm vũ trụ sẽ lên tới hơn 40 tỷ won (~750 tỷ VNĐ).

Trong khi đó, Gong Hyo Jin sẽ đóng vai phi hành gia người Mỹ gốc Hàn Eve Kim.

Trước đó, Gong Hyo Jin từng gặt hái thành công trong Pasta và Jealousy Incarnate (Muôn Kiểu Ghen Tuông) của Seo Sook Hyang. Đây là lần thứ ba cô hợp tác cùng nữ biên kịch. Đạo diễn phim là Park Shin Woo của It's Okay to Not Be Okay (Điên Thì Có Sao).

Lee Min Ho hiện tại đang gây bão bởi vai diễn trong bộ phim Pachinko. Sự trở lại lần này của Lee Min Ho được netizen đánh giá là khác biệt hoàn toàn với những vai diễn anh thường đóng. Đây được xem là vai diễn khiến Lee Min Ho lột xác, tạo ấn tượng mạnh mẽ đến khán giả xem phim.

Còn sau sự bùng nổ của phim Khi hoa trà nở, nữ diễn viên Gong Hyo Jin vẫn chưa tham gia diễn xuất trong bộ phim mới nào khiến fan chờ 'dài cổ'.

Fan vô cùng háo hức trước màn kết hợp giữa 'Chồng quốc dân' Lee Min Ho và 'Nữ hoàng rating' Gong Hyo Jin. Ask The Stars do KeyEast sản xuất sẽ bắt đầu khởi quay vào tháng 4 với mục tiêu phát sóng trong năm 2023.