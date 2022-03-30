BTS J-Hope thông báo hết hạn cách ly, sẵn sàng "náo động" Lễ trao giải Grammy lần thứ 64 cùng các thành viên

Mới đây, thành viên nhóm nhạc nổi tiếng BTS J-Hope đã thông báo hoàn thành cách ly và sẵn sàng hội ngộ cùng các thành viên tại Las Vegas.

J-Hope vừa thông báo với người hâm mộ rằng anh đã hoàn thành thời gian cách ly tại nhà do dương tính với COVID-19.

J-Hope nói: "Mình đang khỏe lắm! Trong khu cách ly, mình ăn uống rất thoải mái và ngủ ngon nữa! Mình sẽ khoẻ nhanh thôi! Chắc không chỉ có mỗi mình là bị lo lắng đúng không, tại mình bị bệnh ngay thời điểm quan trọng nữa. Mình thật sự xin lỗi vì bây giờ có thể nói lời xin chào với các bạn do thời gian cách ly đã kết thúc rồi, mình sẽ đến gặp nhóm càng sớm càng tốt."

J-Hope được chẩn đoán mắc COVID-19 vào ngày 23 và đã tự cách ly. Trong thời gian mắc bệnh, anh bị đau họng nhẹ, nhưng phục nhanh hồi phục sau đó. J-Hope sẽ khởi hành đến Hoa Kỳ theo quy định của hãng hàng không dành cho những người có tiền sử COVID-19.

J-Hope (BTS)

Anh ấy và các thành viên sẽ tham dự "Lễ trao giải Grammy lần thứ 64" được tổ chức tại Las Vegas vào ngày 3 tháng sau.

Ngoại trừ J-Hope, sáu thành viên còn lại đã lên đường sang Mỹ. J-Hope đã được xác nhận anh có thể tham dự Lễ trao giải.

Tuy nhiên, Jungkook - em út của nhóm được chẩn đoán mắc bệnh COVID-19 và đang được điều trị. Jungkook đã đăng tải lên trang cá nhân dòng trạng thái: "Mình đang chăm sóc bản thân rất tốt... Hẹn gặp lại mọi người!"

BTS sẽ tổ chức buổi concert offline "BTS Permission to Dance on Stage - Las Vegas" vào các ngày 8-9 và 15-16 tháng 4 tại Sân vận động Allegiant (Las Vegas).

Theo Newsis

Jung Ho-yeon xuất hiện với thân hình nóng bỏng không chút mỡ thừa, tận hưởng thời gian thư giãn tại trời Tây Mỹ nhân "Trò chơi con mực" vừa đăng tải những khoảnh khắc tận hưởng cùng bạn bè tại LA, Mỹ. Trong các bức ảnh cô nàng tự tin khoe thân hình thon gọn, gợi cảm khiến fan đứng ngồi không yên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bts-j-hope-thong-bao-het-han-cach-ly-san-sang-nao-dong-le-trao-giai-grammy-lan-thu-64-cung-cac-thanh-vien-459047.html