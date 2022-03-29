BTS JungKook dương tính với covid-19, liệu 'em út vàng' có thể tham dự lễ trao giải Grammy lần thứ 64?

Jungkook (BTS) được xác nhận đã nhiễm Covid-19 tại Las Vegas, Hoa Kỳ.

Ngày 27/4 (giờ Hàn Quốc), Jungkook đã xuất cảnh để tham dự lễ trao giải Grammy lần thứ 64. Ngày 29/3, Bighit Music ra thông báo Jungkook đã dương tính với COVID - 19. Trước khi lên máy bay, 'em út vàng' đã test PCR và nhận được kết quả âm tính. Tuy nhiên, sau khi hạ cánh ở Las Vegas, Jung Kook cảm thấy khó chịu ở phần cổ họng nên đã lập tức thực hiện test nhanh PCR và test PCR theo tiêu chuẩn vào chiều ngày 27/3. Cả hai lần xét nghiệm đều cho ra kết quả dương tính với COVID - 19.

Jungkook đã được xác nhận chẩn đoán mắc COVID - 19 vào ngày 28 và đang tự cách ly theo hướng dẫn phòng dịch của Mỹ.

Phía Big Hit Music cho biết: "Jung Kook không có triệu chứng gì đặc biệt ngoài đau họng nhẹ. Chúng tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng tình trạng sức khỏe của cậu ấy trong thời gian cách ly".

BTS sẽ tham dự lễ trao giải Grammy lần thứ 64 được tổ chức tại MGM Grand Garden Arena, Las Vegas, Mỹ vào ngày 3/5. BTS đã nhận được lời mời tham gia Grammy trong 3 năm liên tiếp và được đề cử ở hạng mục Best Pop Duo/Group Performance với ca khúc Butter.

Liệu Jung Kook có thể tham gia lễ trao giải không? Phía công ty quản lý cho biết: "Lịch trình ở Mỹ sẽ được quyết định theo tình hình hiện tại. Chúng tôi cũng đang liên hệ với bên tổ chức sự kiện."

Ngoài ra, BTS sẽ tổ chức concert trực tiếp tại sân vận động Early Agent, Las Vegas từ ngày 8-9/4 và 15-16/4 sắp tới.

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