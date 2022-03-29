Gác lại drama 'choảng nhau' của Will Smith, cư dân mạng ấm lòng trước hình ảnh đẹp gây xúc động của Lady Gaga tại lễ trao giải Oscars 2022

Sao quốc tế 29/03/2022 21:40

Một trong những khoảnh khắc xúc động nhất trên sân khấu Oscars là hình ảnh Lady Gaga và Liza Minnelli công bố Best Picture cho CODA

Nhìn Lady Gaga tận tâm, dịu dàng với một huyền thoại, một người cao tuổi thật sự là một điều đáng quý — đương nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Gaga có những hành động tinh tế, duyên dáng với người cao tuổi, nhưng qua cách hành xử như vậy mới thấy được nữ ca sĩ đáng quý và lịch thiệp như thế nào.

Gác lại drama 'choảng nhau' của Will Smith, cư dân mạng ấm lòng trước hình ảnh đẹp gây xúc động của Lady Gaga tại lễ trao giải Oscars 2022 - Ảnh 1

Gaga thường xuyên nói về việc cô ngưỡng mộ Liza đến mức nào, và thừa nhận rằng Liza là một ảnh hưởng lớn trong việc theo đuổi sự nghiệp của mình trong giới giải trí.

Gác lại drama 'choảng nhau' của Will Smith, cư dân mạng ấm lòng trước hình ảnh đẹp gây xúc động của Lady Gaga tại lễ trao giải Oscars 2022 - Ảnh 2

Gần 50 năm sau khi giành giải Oscar cho màn trình diễn của mình trong Cabaret, Liza đã phải ngồi trên xe lăn trong buổi lễ tối qua và gặp nhiều khó khăn khi phải tiến lên bục trao giải.

Gác lại drama 'choảng nhau' của Will Smith, cư dân mạng ấm lòng trước hình ảnh đẹp gây xúc động của Lady Gaga tại lễ trao giải Oscars 2022 - Ảnh 3

Nhưng Gaga đã nắm tay cô ấy. Cả hai đã mang đến khoảnh khắc ấm lòng nhất trong lễ trao giải Oscars 2022. 

Gác lại drama 'choảng nhau' của Will Smith, cư dân mạng ấm lòng trước hình ảnh đẹp gây xúc động của Lady Gaga tại lễ trao giải Oscars 2022 - Ảnh 4

Khi khán giả nổ ra tràng pháo tay trước sự xuất hiện bất ngờ của Liza tại chương trình, Gaga đã lùi lại để mọi người có thể tập trung vào Liza. Sau đó cô ấy nói Liza: “Bạn thấy đó? Công chúng, họ yêu bạn.” Câu nói này không những khiến Liza mà còn khán giả, những người hâm mộ Lady Gaga phải xúc động và công nhận tấm lòng ấm áp của nữ ca sĩ. 

Gác lại drama 'choảng nhau' của Will Smith, cư dân mạng ấm lòng trước hình ảnh đẹp gây xúc động của Lady Gaga tại lễ trao giải Oscars 2022 - Ảnh 5

Khoảnh khắc dịu dàng này là đã dập tan đi dư luận về drama đã diễn ra khi Will Smith anh ta tát thẳng vào Chris Rock trực tiếp trên sân khấu vì đã đùa cợt vợ mình, Jada Pinkett Smith. Cú tát này đã gây sốc trên truyền hình toàn thế giới.

Theo BuzzFeed News

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Từ khóa:   Lady Gaga sao USUK OSCAR 2022

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