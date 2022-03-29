Nữ chính 'Tuổi 25, tuổi 21' Kim Tae Ri - nàng thơ mang lại ánh nắng mùa xuân mê hoặc lòng người của màn ảnh xứ Hàn

Sao quốc tế 29/03/2022 17:37

Nàng thơ xinh đẹp đầy cuốn hút Kim Tae Ri đang thu hút được sự quan tâm lớn của khán giả thông qua nhân vật Na Hee Do trong bộ phim “Tuổi 25, tuổi 21” .

Kim Tae Ri từ lâu đã không còn là cái tên xa lạ với các mọt phim HànKim Tae Ri: Nàng thơ mê hoặc lòng người của điện ảnh Hàn Quốc - BlogAnChoi. Nàng thơ xinh đẹp đầy cuốn hút Kim Tae Ri đang thu hút được sự quan tâm lớn của khán giả thông qua nhân vật Na Hee Do trong bộ phim “Twenty-one, Twenty-f. Kim Tae Ri từ lâu đã không còn là cái tên xa lạ với các mọt phim Hàn. Dù ra mắt được sáu năm nhưng cô nàng có lượng tác phẩm không nhiều như các đồng nghiệp khác, chỉ bao gồm 4 tác phẩm điện ảnh và 2 tác phẩm truyền hình. Tuy nhiên tất cả tác phẩm của Kim Tae Ri đều thu về những thành tích khủng, khẳng định tên tuổi của cô tại thị trường phim ảnh nước nhà. https://bloganchoi.com/kim-tae-ri-nang-tho-me-hoac-long-nguoi-cua-dien-anh-han-quoc/This article is referenced content from https://bloganchoi.com - Kim Tae Ri: Nàng thơ mê hoặc lòng người của điện ảnh Hàn Quốc - BlogAnChoi. Nàng thơ xinh đẹp đầy cuốn hút Kim Tae Ri đang thu hút được sự quan tâm lớn của khán giả thông qua nhân vật Na Hee Do trong bộ phim “Twenty-one, Twenty-f. Kim Tae Ri từ lâu đã không còn là cái tên xa lạ với các mọt phim Hàn. Dù ra mắt được sáu năm nhưng cô nàng có lượng tác phẩm không nhiều như các đồng nghiệp khác, chỉ bao gồm 4 tác phẩm điện ảnh và 2 tác phẩm truyền hình. Tuy nhiên tất cả tác phẩm của Kim Tae Ri đều thu về những thành tích khủng, khẳng định tên tuổi của cô tại thị trường phim ảnh nước nhà. https://bloganchoi.com/kim-tae-ri-nang-tho-me-hoac-long-nguoi-cua-dien-anh-han-quoc/. Dù ra mắt được sáu năm nhưng cô nàng có lượng tác phẩm không nhiều như các đồng nghiệp khác, chỉ bao gồm 4 tác phẩm điện ảnh và 2 tác phẩm truyền hình. Tuy nhiên tất cả tác phẩm của Kim Tae Ri đều thu về những thành tích khủng, khẳng định tên tuổi của cô tại thị trường phim ảnh nước nhà.

Nữ chính 'Tuổi 25, tuổi 21' Kim Tae Ri - nàng thơ mang lại ánh nắng mùa xuân mê hoặc lòng người của màn ảnh xứ Hàn - Ảnh 3

Năm 2016, Kim Tae Ri đạt được cột mốc ấn tượng đầu tiên trong sự nghiệp khi được chọn tham gia bộ phim The Handmaiden của Park Chan Wook. Kim Tae Ri đã vượt qua tỷ lệ cạnh tranh cực khốc liệt khi phải đương đầu với 1.500 ứng cử viên cho vai Sook Hee. Park Chan Wook quả có đôi mắt tinh tường bởi Kim Tae Ri cùng Kim Min Hee đã tạo nên chuyện tình vô cùng đẹp giữa cô hầu gái và chủ nhân làm lay động lòng người.

Dù không được đào tạo qua trường lớp diễn xuất chuyên nghiệp nào, nhưng với khả năng diễn xuất tự nhiên và độc đáo, Tae Ri đã khắc họa thành công nhân vật cô hầu gái Sook Hee, hoàn thành xuất sắc các phân cảnh khó nhằn trong phim kể cả các cảnh nhạy cảm.

Nữ chính 'Tuổi 25, tuổi 21' Kim Tae Ri - nàng thơ mang lại ánh nắng mùa xuân mê hoặc lòng người của màn ảnh xứ Hàn - Ảnh 4
Nữ chính 'Tuổi 25, tuổi 21' Kim Tae Ri - nàng thơ mang lại ánh nắng mùa xuân mê hoặc lòng người của màn ảnh xứ Hàn - Ảnh 5

Kim Tae Ri đã giành được giải thưởng Tân binh của năm tại các giải thưởng lớn trong và ngoài nước như Blue Dragon Film Awards, Director's Cut Awards và Asian Film Awards thông qua bộ phim đầu tay The Handmaiden

Ban đầu, một số khán giả còn nghi ngại trước khả năng diễn xuất của Kim Tae Ri nhưng chiến thắng với The Handmaiden đã giúp cô một bước ghi tên vào danh sách diễn viên thực lực xứ Hàn.

Bộ phim độc lập Moonyoung cũng đã được ra rạp vào tháng 1 năm 2017 nhờ ảnh hưởng từ The Handmaiden và được công chúng đón nhận nồng nhiệt. Trong năm 2017-2018, phim điện ảnh 1987Little Forest và phim truyền hình Mr. Sunshine có Kim Tae Ri đóng chính thành công vang dội và thu hút được nhiều sự yêu thích.

Nữ chính 'Tuổi 25, tuổi 21' Kim Tae Ri - nàng thơ mang lại ánh nắng mùa xuân mê hoặc lòng người của màn ảnh xứ Hàn - Ảnh 6
Nữ chính 'Tuổi 25, tuổi 21' Kim Tae Ri - nàng thơ mang lại ánh nắng mùa xuân mê hoặc lòng người của màn ảnh xứ Hàn - Ảnh 7

Năm 2019, Kim Tae Ri được vào danh sách Forbes 30 Under 30 dành cho những người nổi tiếng dưới 30 tuổi có ảnh hưởng trong lĩnh vực Thể Thao – Giải Trí. Vào năm 2020, cô tham gia vào bộ phim điện ảnh Space Sweepers trong vai đội trưởng Jang, là bộ phim điện ảnh có đề tài ngoài không gian đầu tiên được sản xuất bới Netflix chung với các bạn diễn Song Joong Ki, Jin Seon Kyu and Yoo Hae Jin.

Nữ chính 'Tuổi 25, tuổi 21' Kim Tae Ri - nàng thơ mang lại ánh nắng mùa xuân mê hoặc lòng người của màn ảnh xứ Hàn - Ảnh 8

Dù số lượng phim tham gia không nhiều nhưng đều có chất lượng và thành tích tốt, đoạt nhiều giải thưởng cao, Kim Tae Ri không ngần ngại thử thách bản thân mình với nhiều dạng vai diễn khác nhau, từ ngây thơ, thanh thuần tới cá tính mạnh mẽ. Nét diễn tự nhiên và đầy lôi cuốn khiến cô trở thành nữ diễn viên bảo chứng chất lượng cho các tác phẩm, được nhiều nhà sản xuất tin tưởng và mong muốn hợp tác.

Nữ chính 'Tuổi 25, tuổi 21' Kim Tae Ri - nàng thơ mang lại ánh nắng mùa xuân mê hoặc lòng người của màn ảnh xứ Hàn - Ảnh 9

Song song với sự nghiệp diễn xuất, Kim Tae Ri cũng dành được nhiều thành tích ấn tượng trên lĩnh vực thời trang. Chỉ trong 5 năm debut, cô đã lên được 4/6 bìa lục đại Hàn Quốc cùng nhiều loại tạp chí lớn nhỏ khác nhau. Khuôn mặt cá tính và đầy cuốn hút để lại dấu ấn mạnh mẽ, gây mê hoặc lòng người.

Nữ chính 'Tuổi 25, tuổi 21' Kim Tae Ri - nàng thơ mang lại ánh nắng mùa xuân mê hoặc lòng người của màn ảnh xứ Hàn - Ảnh 10

Lên sóng vào giữa tháng 2 năm nay, bộ phim Tuổi 25, tuổi 21 hiện đang thu hút được sự quan tâm của nhiều khán giả. Đặc biệt, nhân vật nữ chính Na Hee Do do diễn viên Kim Tae Ri thủ vai đã để lại nhiều ấn tượng nhờ nét tính cách tươi trẻ và hài hước. Tuổi 25, tuổi 21 chỉ còn 2 tập nữa là kết thúc, khán giả vô cùng tò mò liệu Hee Do có thể đến bên cạnh Yi Jin và xây dựng gia đình cùng anh không. 

Nữ chính 'Tuổi 25, tuổi 21' Kim Tae Ri - nàng thơ mang lại ánh nắng mùa xuân mê hoặc lòng người của màn ảnh xứ Hàn - Ảnh 11

 Theo Naver

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Từ khóa:   Kim Tae Ri sao Hàn Quốc Kbiz

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