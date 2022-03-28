Rosé (BLACKPINK) cười tươi rói trước hành động đáng yêu bất ngờ này của nhân viên kiểm dịch tại sân bay

Rosé, thành viên nhóm nhạc nữ BLACKPINK, đã đến sân bay quốc tế Incheon sau khi kết thúc lịch trình ở nước ngoài vào sáng 28/3.
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Khi rời khỏi sân bay từ sáng sớm, Rosé đã nở nụ cười tươi rói với người hâm mộ và các phóng viên tập trung tại hiện trường.
Phong cách thời trang thanh lịch cùng gương mặt tươi sáng của Rosé hớp hồn người hâm mộ.
Khi khai báo với nhân viên kiểm dịch tại sân bay, Rosé biết được anh chàng này là fan của mình và nhận được lời 'tỏ tình' vô cùng đáng yêu từ anh. Dù đeo khẩu trang nhưng đôi mắt của cô nàng vẫn cho thấy nụ cười rạng rỡ. Hành động này của Rosé đã thu hút sự chú ý của phóng viên.
Mới đây, vào ngày 26/3, Rosé đã đăng một số bức ảnh lên tài khoản mạng xã hội (SNS) của mình. Nhan sắc xinh đẹp bùng nổ cùng chiếc váy đen xuyên thấu đã thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ.
Được biết, sau khi đã hoàn toàn bình phục hậu Covid-19, Rosé đã tức tốc bay sang Los Angeles (Mỹ) để với hoàn thiện nốt lịch trình dày đặc.
Theo Dispatch