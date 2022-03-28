Sau scandal thái độ và 'đổ lỗi cho bạn gái thao túng', nam diễn viên đầy tai tiếng Kim Jung Hyun có động thái trở lại màn ảnh Hàn

Mới đây, hồ sơ mới của nam diễn viên Kim Jung Hyun đã được Story J Company công bố trên trang web chính thức như một lời khẳng định màn tái xuất của anh chàng 'tai tiếng' này.

Vào ngày 28/3, Story J Company, công ty chủ quản, đã công bố một số ảnh đại diện của Kim Jung Hyun trên trang web chính thức của công ty. Trong bức ảnh được công bố, Kim Jung Hyun khoe vẻ quyến rũ và sang trọng. Có vẻ như Kim Jung Hyun đã rục rịch trở lại showbiz. Với sự hỗ trợ của một công ty lớn, anh chàng có thể nhận được nhiều dự án hấp dẫn.

Trước đó vào đầu năm nay, cô bạn gái cũ Seo Ye Ji - người "thao túng tâm lý" khến anh thô lỗ với bạn diễn Seohyun (SNSD) cũng đang chuẩn bị quay lại màn ảnh nhỏ với dự án phim truyền hình mới Eve's Scandal - bộ phim khai thác về giới thượng lưu của Hàn Quốc. Được biết, vào ngày 28/1, công ty quản lý Story J Company thông báo Kim Jung Hyun sẽ tái xuất trong dự án phim độc lập Se²cret. Bộ phim là câu chuyện kể về một nhóm người phải đối mặt với những bí mật quá khứ của họ trong khi tham gia điều tra một vụ giết người bí ẩn. Theo nhiều nguồn tin, nam diễn viên đã được chọn vào vai một thám tử.

Đây là lần đầu tiên Kim Jung Hyun trở lại với công việc diễn xuất sau 10 tháng gián đoạn vì những tranh cãi liên quan đến hợp đồng với công ty quản lý, mối quan hệ với nữ diễn viên Seo Ye Ji và thái độ bất lịch sự với Seohyun (SNSD) trên trường quay bộ phim truyền hình Time ra mắt năm 2018. Nam diễn viên đã giải quyết các vấn đề hợp đồng của mình và đầu quân cho công ty quản lý mới Story J Company vào tháng 9/2021. Anh cũng đã đưa ra lời giải thích cho những tranh cãi khác và đặc biệt xin lỗi Seohyun vì cách cư xử không đúng mực của mình trong quá khứ. Theo DongA Ilbo

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