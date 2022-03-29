'Người mẹ quốc dân' trong series Reply Lee Il Hwa chia sẻ bí quyết giữ gìn vóc dáng và nhan sắc 'chuẩn chỉnh' tuổi 51

Được biết đến rộng rãi với vai "mẹ Duk Sun" trong bộ phim Reply 1988, ít ai ngờ ngoài đời Lee Il Hwa lại sở hữu hình thể đẹp đến vậy. Dưới đây là bí quyết quản lý bản thân của nữ diên viên khiến fan tin răng tuổi tác chỉ là một con số.

Sinh năm 1971, đến nay Lee Il Hwa đã 51 tuổi. Thế nhưng, cô luôn khiến fan trầm trồ trước mỗi lần xuất hiện. Nữ diễn viên sở hữu nhan sắc dịu dàng và đằm thắm, nhưng body của cô thì lại săn chắc, đường cong thì "trập trùng" đến không ngờ, nhất là khi cô diện những thiết kế hở ngực và ôm sát. Lee Il Hwa còn từng khiến fan trầm trồ trước vòng 2 "múi nào ra múi nấy" khi diện crop-top ren gợi cảm.

Cô khiến nhiều người chú ý nhiều đến bí quyết quản lý bản thân để giữ gìn sức trẻ như tuổi đôi mươi cũng như khí chất thanh tao, cuốn hút. Phương pháp tự quản lý mà cô tiết lộ trong một chương trình truyền hình để có làn da đàn hồi và không bị chảy xệ là 'uống nước'. Cô không uống nước lọc thông thường mà chỉ uống nước được nấu với ngưu bàng, lúa mạch và gạo lứt.

Uống nước ấm trước khi ngủ và sau khi thức dậy cũng là một thói quen cô duy trì để chăm sóc sức khỏe. Việc tập thể dục cũng rất cần thiết. Nữ diễn viên 51 tuổi thường dành giải trí một cách khoa học bằng cách chọn các bộ môn tốt cho sức khỏe như đi bộ đường dài, yoga và khiêu vũ. Theo Woman Chosun

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