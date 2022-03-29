“Giảm 8kg” Sunmi xuất hiện với vẻ ngoài khác lạ, vòng eo con kiến khiến mọi người “xuýt xoa”

Sao quốc tế 29/03/2022 17:15

Nữ ca sĩ Sunmi đăng tải hình ảnh khoe vòng eo con kiến khiến dân tình hốt hoảng vì nhan sắc khác lạ.

“Giảm 8kg” Sunmi xuất hiện với vẻ ngoài khác lạ, vòng eo con kiến khiến mọi người “xuýt xoa” - Ảnh 1

Ảnh: Instagram của Sunmi

Cụ thể là vào ngày 29, nữ ca sĩ Sunmi đã đăng một số bức ảnh lên Instagram cá nhân của cô ấy.

“Giảm 8kg” Sunmi xuất hiện với vẻ ngoài khác lạ, vòng eo con kiến khiến mọi người “xuýt xoa” - Ảnh 2

Ảnh: Instagram của Sunmi

Trong ảnh, Sunmi diện áo phông crop-top bóng và lấp lánh, phối cùng áo cardigan chất liệu lưới, đồng thời thể hiện gu thời trang Newtro với quần jeans ống rộng.

“Giảm 8kg” Sunmi xuất hiện với vẻ ngoài khác lạ, vòng eo con kiến khiến mọi người “xuýt xoa” - Ảnh 3

Ảnh: Instagram của Sunmi

Đặc biệt, Sunmi còn gây ngưỡng mộ với vòng eo con kiến của mình.

Nữ ca sĩ Sunmi ra mắt vào năm 2007 với tư cách là thành viên nhóm nhạc nữ Wonder girls và rời nhóm vào tháng 1 năm 2010 để tập trung vào việc học tập.

“Giảm 8kg” Sunmi xuất hiện với vẻ ngoài khác lạ, vòng eo con kiến khiến mọi người “xuýt xoa” - Ảnh 4

Sunmi khi ra mắt với nhóm nhạc nữ Wonder girls

Sự nghiệp solo đỉnh cao

Sunmi mở màn cho sự nghiệp solo của mình vào năm 2013 với bài hát mang tên 24 Hours. Ca khúc nhanh chóng đạt vị trí thứ 2 trên Gaon Digital Chart và vị trí thứ 3 trên Korea K-pop Hot 100 của Billboard nhờ vào vũ đạo đẹp mắt, ngoại hình quyến rũ cùng ca từ bắt tai, đã giúp mang đến cho Sunmi sự khởi đầu vô cùng thành công.

Năm 2015, Wonder Girls chính thức tan rã, Sunmi không tái ký hợp đồng với cty JPY mà gia nhập vào MAKE US Entertainment với tư cách là nghệ sĩ solo.

Sau khi gia nhập công ty mới, cô liên tục gặt hái thành công và từ đây sự nghiệp của Sunmi mở ra bước ngoặt mới. Chủ đề cũng như phong cách âm nhạc của nữ ca sĩ được bộc lộ ra một cách rõ rệt. Sản phẩm âm nhạc của cô gây tiếng vang với hàng loạt thành tích trên bảng xếp hạng. Với những ca khúc siêu hit như Full Moon, Gashina, Siren,... Sunmi được xem là nữ hoàng solo.

“Giảm 8kg” Sunmi xuất hiện với vẻ ngoài khác lạ, vòng eo con kiến khiến mọi người “xuýt xoa” - Ảnh 5

Các album solo của Sunmi

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