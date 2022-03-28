Phim ca nhạc “CODA” giành giải Phim xuất sắc nhất OSCAR 2022- Giải thưởng đầu tiên cho một bộ phim phát hành trực tuyến

Tại lễ trao giải lần thứ 94 được tổ chức tại Nhà hát Dolby ở Los Angeles (LA) vào ngày 27, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh (AMPAS) đã chọn tác phẩm "CODA" của đạo diễn Sean Heyder là tác phẩm đoạt giải.

Bộ phim "CODA" kể về câu chuyện cảm động của gia đình khiếm thính và đứa con gái duy nhất trong nhà không bị khiếm thính đã vinh dự nhận được giải thưởng Phim hay nhất của Viện Hàn lâm Mỹ.

Phim được phát hành thông qua dịch vụ trực tuyến Apple TV Plus, 'CODA' đã xuất sắc vượt qua các tác phẩm “nặng ký” được trưng bày bởi các nhà sản xuất Hollywood truyền thống để giành được giải thưởng cao nhất.

Đây là lần đầu tiên một bộ phim phát hành trực tuyến nhận được giải thưởng Phim hay nhất.

‘Giai điệu con tim’(CODA Children Of Deaf Adult) là một bộ phim truyền hình cảm động kể về một cô gái được sinh ra với bố mẹ là người khiếm thính. Bộ phim chứa đựng một câu chuyện ấm áp về một cô gái đóng vai trò kết nối gia đình và thế giới, cô yêu âm nhạc và chạy theo ước mơ của mình.

'CODA' đã giành được tổng cộng là ba giải bao gồm Phim hay nhất, Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất (Troy Kotsur) và Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất (Sian Heder).

Nam diễn viên khiếm thính Troy Coacher, người đóng vai bố 'Frank', đã lên sân khấu và chia sẻ suy nghĩ của mình khi nhận giải giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất bằng ngôn ngữ ký hiệu.

Yoon Yeo Jeong, người đã nhận giải Oscar cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho vai diễn trong “Khát vọng đổi đời (Manari)”” vào năm ngoái, đã lên sân khấu với tư cách là người trao giải và trao cúp cho Troy Coacher.

"Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại OSCAR năm ngoái" Yoon Yeo Jeong trao cúp "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất" cho Troy Coacher

Đây là lần đầu tiên một bộ phim phát hành trực tuyến nhận được giải thưởng Phim hay nhất.

‘Giai điệu con tim’(CODA Children Of Deaf Adult) là một bộ phim truyền hình cảm động kể về một cô gái được sinh ra với bố mẹ là người khiếm thính. Bộ phim chứa đựng một câu chuyện ấm áp về một cô gái đóng vai trò kết nối gia đình và thế giới, cô yêu âm nhạc và chạy theo ước mơ của mình.

'CODA' đã giành được tổng cộng là ba giải bao gồm Phim hay nhất, Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất (Troy Kotsur) và Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất (Sian Heder).

Nam diễn viên khiếm thính Troy Coacher, người đóng vai bố 'Frank', đã lên sân khấu và chia sẻ suy nghĩ của mình khi nhận giải giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất bằng ngôn ngữ ký hiệu.

Yoon Yeo Jeong, người đã nhận giải Oscar cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho vai diễn trong “Khát vọng đổi đời (Manari)”” vào năm ngoái, đã lên sân khấu với tư cách là người trao giải và trao cúp cho Troy Coacher.