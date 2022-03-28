Oscar 2022: Jane Campion trở thành người phụ nữ thứ 3 giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất

Bài phát biểu nhận giải của bà bắt đầu bằng tiếng hét thật to dành cho các ứng cử viên "đặc biệt tài năng" trước khi bà nói về nghệ thuật làm phim.

Jane Campion, 67 tuổi, bà đã giành được cúp cho bộ phim "The Powe of the Dog", dựa trên bộ tiểu thuyết cùng tên năm 1967 của Thomas Savage, và các ngôi sao Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons và Kodi Smit-McPhee.

Campion nói: "Tôi thích đạo diễn vì nó giúp tôi đi sâu vào câu chuyện, nhưng nhiệm vụ lột tả một thế giới thông qua bộ phim thì có thể hơi quá sức. Điều thú vị là tôi không đơn độc", bà ca ngợi dàn diễn viên của cô ấy, phi hành đoàn và tất cả những người có liên quan đã giúp tạo ra bộ phim "The Powe of the Dog".

Campion cũng nói rằng chiến thắng này sẽ là "bất khả thi" nếu không có Savage, người mà bà chưa bao giờ gặp, bà nó: "Ông ta viết về sự tàn nhẫn, nhưng lại muốn điều ngược lại: lòng tốt."

Jane Campion đã giành giải Oscar cho giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất

Nhà làm phim sinh ra ở New Zealand đã đánh bại các ứng cử viên khác như Paul Thomas Anderson ("Licorice Pizza"), Kenneth Branagh ("Belfast"), Ryusuke Hamaguchi ("Drive My Car") và Steven Spielberg ("West Side Story").

Campion cùng với Kathryn Bigelow, người chiến thắng năm 2010 với bộ phim "The Hurt Locker", và Chloé Zhao, người chiến thắng năm 2021 với bộ phim "Nomadland", là những phụ nữ duy nhất giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất trong lịch sử giải Oscar.

Những người phụ nữ duy nhất khác nhận được đề cử Giải Oscar cho giải Đạo diễn xuất sắc nhất bao gồm Lina Wertmüller với "Seven Beauties" năm 1977, Sofia Coppola với "Lost in Translation" năm 2004, Greta Gerwig với "Lady Bird" năm 2018 và Emerald Fennell với "Promising Young Woman"vào năm 2021.

Tại thời điểm được đề cử, Campion cũng trở thành người phụ nữ đầu tiên hai lần được đề cử ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất vì trước đó cô đã giành được một cái gật đầu với bộ phim "The Piano" năm 1994.

Trước thềm lễ trao giải Oscar lần thứ 94, Campion đã giành được các giải tương đương với giải Oscar Đạo diễn xuất sắc nhất tại BAFTAs, giải Sự lựa chọn của Các nhà phê bình điện ảnh, giải Quả cầu vàng và giải thưởng của Hiệp hội Đạo diễn Mỹ.