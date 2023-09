Oscar 2022: Jane Campion trở thành người phụ nữ thứ 3 giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất

Jane Campion, 67 tuổi, bà đã giành được cúp cho bộ phim "The Powe of the Dog", dựa trên bộ tiểu thuyết cùng tên năm 1967 của Thomas Savage, và các ngôi sao Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons và Kodi Smit-McPhee.

Bài phát biểu nhận giải của bà bắt đầu bằng tiếng hét thật to dành cho các ứng cử viên "đặc biệt tài năng" trước khi bà nói về nghệ thuật làm phim.