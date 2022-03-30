“Tôi đã trải qua ca ghép tuỷ điều trị cơ bản. Hiện toàn thân tôi đều thấy rất mệt mỏi, mắt khô, móng tay nứt mẻ. Tôi cũng thường xuyên hụt hơi và cảm thấy khó thở.“

Choi Seong Won đã xuất hiện cùng những người bạn thân Lim Chul Soo và Park Hae Soo trong chương trình tạp kỹ JTBC 'Between Us', phát sóng vào ngày 28/3. Anh chia sẻ: “Tình trạng của tôi đang thay đổi trong những ngày này. Khi tôi lo lắng, người tôi nghĩ đến là Chul Soo. Tôi nghĩ mình chỉ cần suy nghĩ tích cực thì tình trạng sẽ dần tốt hơn. Mình có thể sống mà. Chul Soo là một người bạn tốt và trở thành nguồn năng lượng tích cực đối với tôi.”

Choi Seong Won sinh năm 1985 nhưng mãi đến năm 30 tuổi, anh mới thực sự được biết đến với vai trò diễn viên nhờ vai diễn trong bộ phim truyền hình đầu tay - Lời hồi đáp 1988. Trong phim, Seong Won vào vai cậu con út tuổi học sinh nhưng mặt phụ huynh của gia đình Sung Dong Il. Ít đất diễn hơn hẳn các nhân vật còn lại nhưng Choi Seong Won vẫn tạo được thiện cảm với khán giả, trở thành gương mặt được nhiều người yêu mến sau Lời hồi đáp 1988.

Theo News1