Sau khi nổi tiếng với vai diễn Seong No Eul trong bộ phim truyền hình của tvN “Reply 1988” phát sóng năm 2015. Vài tháng sau, anh được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu cấp tính khi đang quay bộ phim truyền hình Chiếc gương của phù thủy.
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Khi đó, công ty sản xuất bộ phim thông báo Choi Seung Won bị bầm tím nhẹ trong quá trình quay phim. Nam diễn viên cảm thấy cơ thể bất thường do phục hồi chậm nên đến bệnh viện kiểm tra và được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu cấp tính.
Choi Seong Won dừng các hoạt động và tập trung vào việc điều trị. Cuối năm 2016, anh thông báo khỏi bệnh và đóng phim trở lại. Tuy nhiên, năm 2020, căn bệnh của anh tái phát.Mở đầu tâm thư, anh viết: “Đôi khi tôi vẫn tự hỏi có phải sự thật hay không. Tại sao nó lại xảy ra với tôi chứ? Tôi vừa thích lại vừa ghét khi được sự quan tâm từ bạn bè. Tôi phải cấy ghép tuỷ xương 2 năm trước do bệnh bạch cầu tái phát. Vốn không biết điều gì xảy ra, tôi đã viết bản di chúc này.”
“Tôi đã trải qua ca ghép tuỷ điều trị cơ bản. Hiện toàn thân tôi đều thấy rất mệt mỏi, mắt khô, móng tay nứt mẻ. Tôi cũng thường xuyên hụt hơi và cảm thấy khó thở.“
Choi Seong Won đã xuất hiện cùng những người bạn thân Lim Chul Soo và Park Hae Soo trong chương trình tạp kỹ JTBC 'Between Us', phát sóng vào ngày 28/3. Anh chia sẻ: “Tình trạng của tôi đang thay đổi trong những ngày này. Khi tôi lo lắng, người tôi nghĩ đến là Chul Soo. Tôi nghĩ mình chỉ cần suy nghĩ tích cực thì tình trạng sẽ dần tốt hơn. Mình có thể sống mà. Chul Soo là một người bạn tốt và trở thành nguồn năng lượng tích cực đối với tôi.”
Choi Seong Won sinh năm 1985 nhưng mãi đến năm 30 tuổi, anh mới thực sự được biết đến với vai trò diễn viên nhờ vai diễn trong bộ phim truyền hình đầu tay - Lời hồi đáp 1988. Trong phim, Seong Won vào vai cậu con út tuổi học sinh nhưng mặt phụ huynh của gia đình Sung Dong Il. Ít đất diễn hơn hẳn các nhân vật còn lại nhưng Choi Seong Won vẫn tạo được thiện cảm với khán giả, trở thành gương mặt được nhiều người yêu mến sau Lời hồi đáp 1988.
Theo News1