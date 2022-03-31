Nữ diễn viên Trần Kiều Ân chính thức kết hôn với tình trẻ kém 9 tuổi

Sao quốc tế 31/03/2022 14:27

Vào sáng ngày 31/3, Trần Kiều Ân và bạn trai Alan đã cùng nhau đi đăng ký kết hôn tại Văn phòng đăng ký hộ khẩu Đại An.

Vào sáng ngày 31/3, trang ETtoday đưa tin, cư dân mạng xứ Trung truyền tay nhau hình ảnh Trần Kiều Ân và bạn trai kém 9 tuổi là Alan cùng đến Cục Dân chính để đăng ký kết hôn. Khán giả ai nấy đều vui mừng thay cho "Nữ hoàng phim thần tượng" khi cuối cùng cô cũng có thể tìm được bến đỗ của đời mình ở tuổi 43. 

Trong hình, Trần Kiều Ân mặc áo len tím và chân váy trắng cực dịu dàng. Mỹ nhân của "Hoàng Tử Ếch" e ấp khoác tay bạn trai và nở nụ cười hạnh phúc khi cùng chụp ảnh ở nơi nhận giấy đăng ký kết hôn. Khoảnh khắc ngọt ngào này đã khiến cho người hâm mộ không khỏi xúc động và ghen tị trước tình yêu của cặp đôi này.

tran kieu anNữ diễn viên Trần Kiều Ân chính thức kết hôn với tình trẻ kém 9 tuổi - Ảnh 2Nữ diễn viên Trần Kiều Ân chính thức kết hôn với tình trẻ kém 9 tuổi - Ảnh 3Nữ diễn viên Trần Kiều Ân chính thức kết hôn với tình trẻ kém 9 tuổi - Ảnh 4
Hình ảnh Trần Kiều Ân và bạn trai thiếu gia đăng ký kết hôn ở Đài Loan - Ảnh: ETtoday

Ngay sau đó, đại diện của Trần Kiều Ân cũng nhanh chóng xác nhận rằng: "Đúng vậy, họ đã đăng ký kết hôn vào sáng nay. Mối quan hệ giữa hai người đang ổn định"

Cặp đôi chính thức công khai hẹn hò từ tháng 12/2019. Họ nên duyên sau khi tham gia chương trình "Tình yêu của người con gái" mùa 2. Đến tháng 5/2020, Alan chuyển sang Đài Loan (Trung Quốc) sinh sống và làm việc để được ở gần Trần Kiều Ân. Quan hệ tình cảm của Trần Kiều Ân và Alan từng bị phản đối vì thiếu gia người Malaysia lộ cuộc sống riêng tư hỗn loạn, quan hệ với gái mại dâm và vũ nữ thoát y.

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Cặp đôi nên duyên sau khi tham gia chương trình 'Tình yêu của người con gái' mùa 2 - Ảnh: Internet

Alan tên thật là Tằng Vỹ Xương, sinh năm 1988 tại Malaysia. Gia đình anh kinh doanh thực phẩm chức năng. Alan kém Trần Kiều Ân 9 tuổi, có khối gia sản lớn.

Trần Kiều Ân sinh năm 1979, từng được mệnh danh là nữ hoàng phim thần tượng xứ Đài nhờ thành công của các dự án Hoàng tử ếchĐịnh mệnh anh yêu em. Cô còn tham gia các tác phẩm nổi tiếng như Tiếu ngạo giang hồ, Đẳng cấp quý cô, Nữ nhân của vua, Cẩm Tú Duyên hoa lệ mạo hiểm...

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