Bị MC đưa ra câu hỏi vô duyên, nhạy cảm, Phùng Thiệu Phong đáp trả ''cực gắt'' khiến Triệu Lệ Dĩnh choáng váng

Dù cho đã ly hôn với nữ diễn viên đình đám Cbiz Triệu Lệ Dĩnh, nhưng Phùng Thiệu Phong vẫn luôn làm tròn bổn phận của một người cha với quý tử chung của 2 người.

Cụ thể, mới đây trong 1 cuộc phỏng vấn, MC chương trình hỏi Phùng Thiệu Phong: "Sau khi ly hôn, anh định cho con trai mấy trăm triệu tệ ?". Câu hỏi đó của MC đã khiến cho nhiều người hâm mộ của nam tài tử tỏ vẻ khó chịu khi rõ ràng MC đã cố tính đưa ra câu hỏi có phần nhạy cảm và đang dồn ép chồng cũ của Triệu Lệ Dĩnh vào thế khó.

Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh thuở còn mặn nồng - Ảnh: Internet

Tưởng chừng như nam diễn viên sẽ phớt lờ đi câu hỏi của MC hoặc trả lời một cách cho qua chuyện. Tuy nhiên, trái với dự đoán của nhiều người, Phùng Thiệu Phong nhanh chóng đưa ra trả lời: "Dù rằng về sau ai giành được quyền nuôi con trai đi chăng nữa, tôi cũng không để thằng bé trắng tay đâu". Một số tin trên mạng xã hội cho biết thêm, Triệu Lệ Dĩnh đã vô cùng bất ngờ, choáng váng khi biết chồng cũ có câu trả lời nhanh, gọn và dứt khoát đến vậy.

Phùng Thiệu Phong thực sự có thừa sự tự tin khi trả lời một cách dứt khoát như vậy, chồng cũ của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh vốn xuất thân trong một gia đình giàu có với khối tài sản lên đến 300 triệu USD (7.000 tỷ đồng). Gia đình nam diễn viên Minh Lan Truyện có 3 thế hệ hoạt động trong ngành dệt may. Tuy nhiên, Phùng Thiệu Phong lại từ bỏ cuộc sống nhung lụa để bước chân vào showbiz.

Kể từ sau hậu ly hôn, cả Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đều đang có những dự án của cá nhân mình. Tuy nhiên, trong khi nữ diễn viên liên tiếp được chào mời tại các dự án phim mới, ở chiều ngược Phùng Thiệu Phong lại tham gia rất ít các hoạt động của làng giải trí. Thậm chí, anh chàng còn không tham gia bất cứ hoạt động quảng cáo nào.

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