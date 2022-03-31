Xôn xao thông tin Đặng Luân rao bán đất đai, nhà cửa để đền bù thiệt hại cho nhãn hàng sau bê bối trốn thuế

Đặng Luân đang bị nhãn hàng "quay lưng" và khởi kiện sau bê bối trốn thuế đầy tai tiếng.

Gần đây, trang Sohu đưa tin, Đặng Luân buộc phải nộp phạt 16,6 triệu USD (379,5 tỷ đồng) cho Cục thuế Thượng Hải để không bị truy tố. Đồng thời, tiếp tục “xoay” tiền để đền bù thiệt hại cho các nhãn hàng, đối tác. Theo đó, Đặng Luân có thể thiệt hại lên đến 47,2 triệu USD, tương đương 1.079 tỷ đồng.



Ngày 29/3, một công ty dược phẩm ở Trung Quốc tiếp tục nộp đơn kiện Đặng Luân vì đã gây thiệt hại về kinh tế cho họ. Công ty này yêu cầu nam diễn viên trả lại hơn 2 triệu USD (khoảng 46 tỷ đồng) tiền hợp đồng. Bên cạnh đó, họ tiếp tục đòi bồi thường 750.000 USD (hơn 17 tỷ đồng) phí vi phạm hợp đồng, 83.000 USD (khoảng 2 tỷ đồng) phí tổn thất. Đặng Luân hiện đang bị nhãn hàng đầu tiên khởi kiện - Ảnh: Internet Trên mạng xã hội, một số blogger Trung Quốc đã tung tin đồn Đặng Luân đang tìm cách bán tháo tài sản để bồi thường cho hàng loạt thương hiệu từng hợp tác. Theo đó, những tài sản giá trị như nhà, xe, đất đai… cũng sẽ được rao bán.

Trước đó, phòng thanh tra của Cục thuế Thượng Hải nghi ngờ Đặng Luân có hành vi khai man thuế bằng cách chuyển đổi bản chất thu nhập của doanh nghiệp từ năm 2019 sang năm 2020. Từ đó trốn thuế thu nhập cá nhân số tiền là 7,38 triệu USD , ngoài ra còn trốn một số khoản thuế khác khoảng 2 triệu USD . Sau khi bị điều tra, Đặng Luân đã chủ động nộp lại 6,9 triệu USD và báo cáo các sai phạm về thuế với cơ quan điều tra, thừa nhận sai sót do không hiểu hết về luật thuế. Bê bối trốn thuế khiến nam diễn viên khó quay trở lại Cbiz - Ảnh: Internet Đặng Luân trốn thuế "gây sốc" đối với người hâm mộ bởi Đặng Luân đang là cái tên sáng giá của màn ảnh Hoa ngữ. Anh chưa từng dính vào bất kỳ bê bối tài chính nào. Đặng Luân sinh năm 1992, là sinh viên xuất sắc của Học viên Hý kịch Thượng Hải, khoa diễn xuất. Anh gia nhập làng giải trí vào năm 2012 với vai phụ trong bộ phim "Không phải hoa, chẳng phải sương" của đạo diễn Quỳnh Dao.

Ngoại hình sáng sủa và khả năng diễn xuất nổi bật của nam diễn viên sớm nhận được sự chú ý và tiếp tục đóng vai chính trong nhiều tác phẩm như "Đại giá lão ba", "Bởi vì được gặp em", "Hải đường kinh vũ yên chi thấu", "Nghìn lẻ một đêm", "Người bạn thật sự của tôi"...

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