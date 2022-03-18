Từ vụ Đặng Luân trốn thuế, Cnet tìm ra được đạo diễn xu cà na nhất làng giải trí Hoa Ngữ

Sao quốc tế 18/03/2022 07:23

Không biết vô tình hay có điềm từ trước mà hàng loạt ngôi sao vướng scandal chấn động đều từng hợp tác trong tác phẩm của vị đạo diễn kiêm nhà sản xuất nổi tiếng Cbiz này.

Mới đây, cộng đồng mạng rúng động trước thông tin Đặng Luân trốn thuế khiến cho sự nghiệp nghệ thuật phấn đấu 10 năm tiêu tan trong phút chốc. Đồng thời cùng với tin tức nóng sốt thì cư dân mạng cũng phát hiện ra rằng những tên tuổi vướng vào scandal lớn của Cbiz gần đây đều có liên quan đến vị biên kịch kiêm đạo diễn và nhà sản xuất Quách Kính Minh. 

Từ vụ Đặng Luân trốn thuế, Cnet tìm ra được đạo diễn xu cà na nhất làng giải trí Hoa Ngữ - Ảnh 1

Đầu tiên phải kể đến chính là series phim điện ảnh đình đám "Tiểu Thời Đại" có sự góp mặt của Kha Chấn Đông sau khi anh nổi tiếng nhờ bộ phim "Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi". Thế nhưng mới nổi tại Trung Quốc không bao lâu thì Kha Chấn Đông đã phải ngồi tù vì sử dụng chất cấm khiến sự nghiệp từ đó lụi tàn. 

Từ vụ Đặng Luân trốn thuế, Cnet tìm ra được đạo diễn xu cà na nhất làng giải trí Hoa Ngữ - Ảnh 2

Tiếp theo là bộ phim quy tụ loạt sao hạng A của Cbiz là "Tước Tích". Trong đó, Phạm Băng Băng thì bị phong sát vì trốn thuế khiến cho sự nghiệp tiếng tăm lừng lẫy nhiều năm bỗng chốc tan thành mây khói. Không bao lâu thì một diễn viên khác là Ngô Diệc Phàm tiếp tục phải vào tù vì vướng phải tội quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên cùng nhiều scandal tình ái rúng động Cbiz, sự nghiệp cũng từ đó mà tan nát. 

Từ vụ Đặng Luân trốn thuế, Cnet tìm ra được đạo diễn xu cà na nhất làng giải trí Hoa Ngữ - Ảnh 3
Từ vụ Đặng Luân trốn thuế, Cnet tìm ra được đạo diễn xu cà na nhất làng giải trí Hoa Ngữ - Ảnh 4

Bộ phim tiếp theo của Quách Kính Minh là "Hạ Chí Chưa Tới" thì nữ chính Trịnh Sảng lại vướng phải scandal chấn động hơn ai hết là thuê người mang thai hộ, trốn thuế với hợp đồng âm dương cực kỳ tinh vi khiến cô vừa mất đi sự nghiệp mà còn đóng bù khoản thuế khủng. 

Từ vụ Đặng Luân trốn thuế, Cnet tìm ra được đạo diễn xu cà na nhất làng giải trí Hoa Ngữ - Ảnh 5

Chưa dừng lại ở đó, cùng với scandal lần này của Đặng Luân, bộ phim điện ảnh mới nhất của Quách Kính Minh là "Tình Nhã Tập" cũng bị gọi tên. Scandal trốn thuế lần này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp của Đặng Luân, anh có thể sẽ bị đóng băng sự nghiệp vô thời hạn và phần 2 của phim cũng sẽ không còn nhiều hi vọng. 

Từ vụ Đặng Luân trốn thuế, Cnet tìm ra được đạo diễn xu cà na nhất làng giải trí Hoa Ngữ - Ảnh 6

Sau khi bị gọi tên trong scandal lần này, có hai luồng ý kiến trái chiều cho rằng Quách Kính Minh quá xu cà na và thương thay cho anh. Tuy nhiên, cũng có không ít người cho rằng anh đáng bị như vậy và đó là hậu quả của việc hay đạo nhái, làm màu trong suốt sự nghiệp.

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