Bài viết nghi vấn bóc trần sự thật về Đặng Luân hot trở lại sau scandal trốn thuế chấn động Cbiz

Sao quốc tế 18/03/2022 07:00

Bài viết đã từng đăng tải vạch trần sự thật showbiz của Vu Chính được cho ám chỉ thế lực phía sau Đặng Luân lần nữa hot trở lại sau scandal trốn thuế chấn động của chàng nam thần Hoa Ngữ.

Vừa qua, thông tin Đặng Luân bấm nút tự hủy đi sự nghiệp của mình với scandal trốn thuế nóng hổi đã lan truyền giới truyền thông, gây rúng động cộng đồng mạng, cũng từ sự việc lần này mà một dòng trạng thái cũ của biên kịch Vu Chính bất ngờ bị đào lên lại. Nhiều người cho rằng dòng trạng thái này đang ngầm ám chỉ Đặng Luân cùng đoàn đội của anh. Dòng trạng thái này nhắc đến một câu chuyện drama dài giữa 4 sao lớn của Cbiz, đến nay dường như cộng đồng mạng đã tìm được câu trả lời cho những tên tuổi được giấu tên trong câu chuyện mà Vu Chính chia sẻ. 

Bài viết nghi vấn bóc trần sự thật về Đặng Luân hot trở lại sau scandal trốn thuế chấn động Cbiz - Ảnh 1

Cụ thể, Vu Chính đã đăng tải một bài viết khá dài để ám chỉ về việc nữ diễn viên A bị mắng chửi thê thảm khi công bố dự án mới. Khi đi hỏi thăm xung quanh, Vu Chính mới biết được đằng sau là cả một âm mưu ngầm đè bẹp sao nữ này đến từ đoàn đội của một sao nam từng là tình cũ của cô. Đến nay, nhiều người xác định sao nam đó nhiều khả năng chính là Đặng Luân. 

Bài viết mà Vu Chính chia sẻ có nội dung giấu tên các nhân vật và được lược dịch như sau: 

Ngày hôm qua, một nữ diễn viên A mà tôi rất thích vừa công bố phim mới đã nhận không ít tin xấu... Tôi khuyên người đại diện bình tĩnh, hỏi xem có ai đáng nghi hay không thì biết được vài thông tin sau:

Bài viết nghi vấn bóc trần sự thật về Đặng Luân hot trở lại sau scandal trốn thuế chấn động Cbiz - Ảnh 2

1. Bộ phim mà A vừa công bố vốn dĩ đã xác định nữ diễn viên B không đóng, A nhận phim thay.

2. Tại sao nữ diễn viên B lại bất ngờ không đóng nữa? Là bởi vì người đại diện của B còn quản lý 1 nam diễn viên D, là người yêu cũ của E cũng đóng trong bộ phim này.

Trước kia người đại diện sợ D yêu đương ảnh hưởng đến sự nghiệp nên luôn "hắc" E, còn khiến hai người phải chia tay. Cho nên hiện tại người đại diện làm sao chịu cho B nhà mình đóng chung phim với E?

Bài viết nghi vấn bóc trần sự thật về Đặng Luân hot trở lại sau scandal trốn thuế chấn động Cbiz - Ảnh 3

Người đại diện vốn nghĩ công ty sản xuất và nền tảng chiếu phim sẽ thỏa hiệp với mình, nhưng ai ngờ hai bên đều lơ ông ta, quyết định mời A đóng thay cho B. Thế là A bị hận.

3. Năm ngoái A và B có phim chiếu cùng lúc, A bị "hắc" thê thảm. Công ty nhà A chỉ là công ty nhỏ, cho nên A không hề có sức phản kháng.

4. Bây giờ phim của A và E công bố, sắp tới A sắp có một bộ cổ trang cũng đụng độ với bộ cổ trang của B. Lấy tính cách của C (người đại diện) không đi "hắc" đối thủ mới là lạ. Lúc trước C lợi dụng các thủ đoạn biến E trở thành 1 cao thủ lăng-xê. Tôi tìm xem các tài khoản đi "hắc" A, tìm tên B và D thì phát hiện toàn là khen, mà tìm tên các nữ diễn viên toàn là chửi rủa. Từ đấy tìm ra đáp án...

Bài viết nghi vấn bóc trần sự thật về Đặng Luân hot trở lại sau scandal trốn thuế chấn động Cbiz - Ảnh 4

Sau khi scandal trốn thuế của Đặng Luân nổ ra, cư dân mạng đã có thể tìm ra câu trả lời cho các nhân vật được cho là A, B, C, D và E mà Vu Chính ám chỉ là những ai. Đa số mọi người đều cho rằng A là Lý Nhất Đồng, B là Lý Thấm, sao nam D là Đặng Luân, E là Kim Thần còn C là người đại diện của Đặng Luân và có thể là của cả Lý Thấm.

Bài viết nghi vấn bóc trần sự thật về Đặng Luân hot trở lại sau scandal trốn thuế chấn động Cbiz - Ảnh 5
Bài viết nghi vấn bóc trần sự thật về Đặng Luân hot trở lại sau scandal trốn thuế chấn động Cbiz - Ảnh 6
Bài viết nghi vấn bóc trần sự thật về Đặng Luân hot trở lại sau scandal trốn thuế chấn động Cbiz - Ảnh 7

Phía dưới bài đăng, nhiều người để lại bình luận cho rằng người đại diện của Đặng Luân quả thực "cực phẩm", đồng thời còn dẫn chứng ra rằng sau khi Kim Thần và Đặng Luân chia tay thì càng về sau càng nhiều tin xấu nhắm về phía Kim Thần bao gồm cả việc cho rằng Kim Thần "bán thảm", dựa hơi bạn trai cũ. Thế nhưng giờ đây với scandal trốn thuế liên quan đến pháp luật nghiêm trọng như thế thì có thể khẳng định rằng có lẽ khán giả rất khó có thể gặp lại được Đặng Luân trên màn ảnh. 

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