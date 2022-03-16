Mới đây, một số hình ảnh được cho là phiên bản "remake thẳng tay" của " Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý " đang được lan truyền trên Weibo. Trái với phần visual quá đỉnh cao của phiên bản năm 2000, hai cô dâu của năm 2022 lại gây thất vọng nặng từ nhan sắc đến trang phục. Các netizen muốn nổi quạu với váy áo của hai nữ chính "Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý" bản remake. Bởi so với phiên bản Lý Ngọc Hồ - Đỗ Băng Nhạn năm xưa, bản mới này cả hai đều giống nhau như sinh đôi, màu sắc và kiểu dáng cũng đơn điệu và kém sắc.

Hai nữ chính trong Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý bản remake khiến khán giả thở dài ngao ngán vì quá kém sắc

Về phần diễn viên, chẳng ai nhận ra hai cái tên này đảm nhận vai chính là ai cả. Phải khẳng định là vô danh trong làng giải trí. Trước đó từng có tin đồn Triệu Lệ Dĩnh và Lý Thấm sẽ đảm nhận vai chính của "Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý" nhưng giờ đây sự thật lại không như mơ.