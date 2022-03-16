Tạo hình của hai nữ chính trong Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý phiên bản remake khiến người hâm mộ vô cùng thất vọng.
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Mới đây, một số hình ảnh được cho là phiên bản "remake thẳng tay" của "Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý" đang được lan truyền trên Weibo. Trái với phần visual quá đỉnh cao của phiên bản năm 2000, hai cô dâu của năm 2022 lại gây thất vọng nặng từ nhan sắc đến trang phục. Các netizen muốn nổi quạu với váy áo của hai nữ chính "Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý" bản remake. Bởi so với phiên bản Lý Ngọc Hồ - Đỗ Băng Nhạn năm xưa, bản mới này cả hai đều giống nhau như sinh đôi, màu sắc và kiểu dáng cũng đơn điệu và kém sắc.
Hai nữ chính trong Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý bản remake khiến khán giả thở dài ngao ngán vì quá kém sắc
Về phần diễn viên, chẳng ai nhận ra hai cái tên này đảm nhận vai chính là ai cả. Phải khẳng định là vô danh trong làng giải trí. Trước đó từng có tin đồn Triệu Lệ Dĩnh và Lý Thấm sẽ đảm nhận vai chính của "Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý" nhưng giờ đây sự thật lại không như mơ.
Vào năm 2000, "Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý" đã tạo ra cơn sốt trên màn ảnh Hoa ngữ khi kể về sự cố thay đổi cuộc đời của hai nữ chính Lý Ngọc Hồ - Đỗ Băng Nhạn. Từ cuộc hôn nhân sắp xếp không hạnh phúc, cả hai "nhầm chồng" của nhau rồi lại tìm đúng được ý trung nhân của đời mình. Bộ phim này đã đưa tên tuổi của hai nữ chính Huỳnh Dịch - Lý Giai Lân đến gần hơn với người xem đại chúng, ngoài ra có cả "Càn Long" Nhiếp Viễn của "Diên Hi Công Lược".