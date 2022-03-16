Phim mới của Vu Chính tiếp tục dìm dàng mỹ nhân Cbiz

Sao quốc tế 16/03/2022 07:30

Khán giả bắt đầu hoang mang vì không hiểu Vu Chính có muốn diễn viên của mình lên phim lung linh hay không khi loạt tạo hình trong phim mới quá í ẹ.

Vào ngày 12/3, phía công ty Hoan Ngu Ảnh Thị của Vu Chính đã tung ra loạt ảnh tạo hình của bộ phim cổ trang sắp ra mắt "Phong Vũ Nùng Yên Chi Loạn". Một lần nữa, Vu Chính đã dùng "bàn tay vàng" của mình phá hư nhan sắc của dàn mỹ nhân trong phim. Khỏi phải nói cũng hiểu cảm giác sốc tận nóc của khán giả khi xem tạo hình của loạt mỹ nhân đình đám trong phim này của Vu Chính. Tất cả trông như vừa trải qua trận dịch lớn khiến ai cũng xanh xao tiều tuỵ, thậm chí có người còn trắng bệch như những hồn ma.

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Nữ chính của phim lần này là Trương Nam. Dù sinh năm 1997 nhưng qua bàn tay Vu Chính, Trương Nam "thăng hạng" trở thành bà thím mà không cần cố gắng

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Phim mới của Vu Chính tiếp tục dìm dàng mỹ nhân Cbiz - Ảnh 3

Phim mới của Vu Chính tiếp tục dìm dàng mỹ nhân Cbiz - Ảnh 4

Các nữ phụ khác dù xinh lung linh ngoài đời vẫn bị dìm hàng không thương tiếc

Phim mới của Vu Chính tiếp tục dìm dàng mỹ nhân Cbiz - Ảnh 5

Phim mới của Vu Chính tiếp tục dìm dàng mỹ nhân Cbiz - Ảnh 6

Dàn trung niên thì càng tệ hơn

Netizen Việt đua nhau để lại bình luận rằng: "Đặc sệt Vu Chính, trông tối tăm, nhợt nhạt...", "Nhìn ảnh hậu trường xong nhìn poster cạn lời thật, mong Vu Chính thay đổi cái màu phim", "Nhìn nước da như kiểu diễn viên trong phim thiếu sắt, thiếu máu hết ấy nhỉ?", "Màu này đỡ hơn Thượng Thực rồi".....

Phim mới của Vu Chính tiếp tục dìm dàng mỹ nhân Cbiz - Ảnh 7

Thế nhưng, so với "Thượng Thực" hay "Đương Gia Chủ Mẫu", dàn mỹ nhân của "Phong Vũ Nùng Yên Chi Loạn" trông đã đỡ hơn rất nhiều. Quá khó hiểu bởi các nhà sản xuất phim đều muốn khán giả khen tạo hình nhân vật tạo sức hút cho phim, còn Vu Chính thì dìm nhân vật đến cạn lời.

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