Vận xui vẫn đeo bám Dương Tử đến năm 2022: Phim trước 'đắp chiếu' vô thời hạn vì Ngô Diệc Phàm, phim hot nhất có nguy cơ bị xóa sổ vì Đặng Luân

Dương Tử được khán giả biết đến xuất thân là diễn viên nhí của màn ảnh Hoa Ngữ. Cô nàng là một trong những tiểu hoa đán hiếm hoi được công nhận về khả năng diễn xuất. Có thể nói, từ sau bộ phim "Hoan Lạc Tụng" thì sự nghiệp của Dương Tử đã có bước chuyển đáng kể, được nhiều nhà sản xuất săn đón. Tuy nhiên, cô nàng chỉ mới bước vào hàng ngũ diễn viên lưu lượng sau thành công của "Hương Mật Tựa Khói Sương". Tuy nhiên, scandal trốn thuế gần đây của bạn diễn Đặng Luân rất có thể sẽ khiến cho bộ phim đánh dấu bước ngoặc sự nghiệp của Dương Tử bị ảnh hưởng không ít.

Quay ngược thời gian thì đúng là trong khoảng 2 năm gần đây, sự nghiệp của Dương Tử luôn không suôn sẻ, từ sau bộ phim "Cá Mực Hầm Mật" thì Dương Tử chưa thật sự có tác phẩm nổi bật nào khác. Cùng với đó, bộ phim ngôn tình "Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn" mà cô hợp tác cùng Tiêu Chiến cũng gặp nhiều trục trặc khiến cho dự án này liên tục bị hoãn lịch chiếu. Thậm chí, bộ phim này từng bị scandal của Tiêu Chiến ảnh hưởng suýt thì bị đắp chiếu vô thời hạn.

Đâu chỉ bị bạn diễn liên lụy một lần mà đến cả dự án cổ trang bom tấn "Thanh Trâm Hành" của Dương Tử vốn rất được kỳ vọng cũng rơi vào tình trạng đắp chiếu vô thời hạn vì scandal động trời của Ngô Diệc Phàm. Cho đến nay, khán giả cũng chẳng biết số phận của bộ phim này sẽ đi về đâu khi có nhiều nguồn thông tin cho rằng sẽ dùng phương thức ghép mặt thay diễn viên chứ không quay lại để giảm thiểu tổn thất, tuy nhiên cách này sẽ mang lại cảm giác phim giả trân, không còn chân thật nữa.