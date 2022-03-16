Vận xui vẫn đeo bám Dương Tử đến năm 2022: Phim trước 'đắp chiếu' vô thời hạn vì Ngô Diệc Phàm, phim hot nhất có nguy cơ bị xóa sổ vì Đặng Luân

Sao quốc tế 16/03/2022 16:09

Cứ tưởng phim đắp chiếu được lên sóng thì vận xui của Dương Tử đã chấm dứt nhưng scandal của Đặng Luân có thể khiến cho bộ phim hot nhất trong sự nghiệp của Dương Tử cũng bị ảnh hưởng.

Dương Tử được khán giả biết đến xuất thân là diễn viên nhí của màn ảnh Hoa Ngữ. Cô nàng là một trong những tiểu hoa đán hiếm hoi được công nhận về khả năng diễn xuất. Có thể nói, từ sau bộ phim "Hoan Lạc Tụng" thì sự nghiệp của Dương Tử đã có bước chuyển đáng kể, được nhiều nhà sản xuất săn đón. Tuy nhiên, cô nàng chỉ mới bước vào hàng ngũ diễn viên lưu lượng sau thành công của "Hương Mật Tựa Khói Sương". Tuy nhiên, scandal trốn thuế gần đây của bạn diễn Đặng Luân rất có thể sẽ khiến cho bộ phim đánh dấu bước ngoặc sự nghiệp của Dương Tử bị ảnh hưởng không ít. 

Vận xui vẫn đeo bám Dương Tử đến năm 2022: Phim trước 'đắp chiếu' vô thời hạn vì Ngô Diệc Phàm, phim hot nhất có nguy cơ bị xóa sổ vì Đặng Luân - Ảnh 1

Vận xui vẫn đeo bám Dương Tử đến năm 2022: Phim trước 'đắp chiếu' vô thời hạn vì Ngô Diệc Phàm, phim hot nhất có nguy cơ bị xóa sổ vì Đặng Luân - Ảnh 2

Quay ngược thời gian thì đúng là trong khoảng 2 năm gần đây, sự nghiệp của Dương Tử luôn không suôn sẻ, từ sau bộ phim "Cá Mực Hầm Mật" thì Dương Tử chưa thật sự có tác phẩm nổi bật nào khác. Cùng với đó, bộ phim ngôn tình "Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn" mà cô hợp tác cùng Tiêu Chiến cũng gặp nhiều trục trặc khiến cho dự án này liên tục bị hoãn lịch chiếu. Thậm chí, bộ phim này từng bị scandal của Tiêu Chiến ảnh hưởng suýt thì bị đắp chiếu vô thời hạn. 

Vận xui vẫn đeo bám Dương Tử đến năm 2022: Phim trước 'đắp chiếu' vô thời hạn vì Ngô Diệc Phàm, phim hot nhất có nguy cơ bị xóa sổ vì Đặng Luân - Ảnh 3
Vận xui vẫn đeo bám Dương Tử đến năm 2022: Phim trước 'đắp chiếu' vô thời hạn vì Ngô Diệc Phàm, phim hot nhất có nguy cơ bị xóa sổ vì Đặng Luân - Ảnh 4

Đâu chỉ bị bạn diễn liên lụy một lần mà đến cả dự án cổ trang bom tấn "Thanh Trâm Hành" của Dương Tử vốn rất được kỳ vọng cũng rơi vào tình trạng đắp chiếu vô thời hạn vì scandal động trời của Ngô Diệc Phàm. Cho đến nay, khán giả cũng chẳng biết số phận của bộ phim này sẽ đi về đâu khi có nhiều nguồn thông tin cho rằng sẽ dùng phương thức ghép mặt thay diễn viên chứ không quay lại để giảm thiểu tổn thất, tuy nhiên cách này sẽ mang lại cảm giác phim giả trân, không còn chân thật nữa. 

Vận xui vẫn đeo bám Dương Tử đến năm 2022: Phim trước 'đắp chiếu' vô thời hạn vì Ngô Diệc Phàm, phim hot nhất có nguy cơ bị xóa sổ vì Đặng Luân - Ảnh 5

Chưa kể, đâu chỉ có 3 bộ phim đó bị ảnh hưởng bởi bạn diễn mà dự án cổ trang mới nhất của Dương Tử đóng cặp cùng Thành Nghị mang tên "Trầm Vụn Hương Phai" cũng khiến cô nàng rơi vào tình thế khó xử khi fans của nam nữ chính tự khẩu chiến với nhau.

Có thể nói, cho đến nay, Dương Tử vẫn đang là cái tên nhọ nhất Cbiz khi liên tục vướng phải rắc rối vì bạn diễn, các dự án đã quay hoặc đã chiếu của cô cũng từ đó bị ảnh hưởng, sự nghiệp đang lên của Dương Tử cũng ảnh hưởng ít nhiều. 

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