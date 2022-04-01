Chứng kiến Đàm Tùng Vận bị mỹ nhân Cbiz lăm le ‘’cướp’’ vai diễn trong bộ dự án phim mới, fan Việt lên tiếng chê bai ‘’diễn dở thì đừng có giành của người khác’’

Sao quốc tế 01/04/2022 17:40

Cụ thể, trong bộ phim mới này Đàm Tùng Vận và mỹ nhân này đang 2 nữ diễn viên được nhắm đến cho vai nữ chính của bộ phim.

Mới đây nhất, những ‘’tín đồ’’ mê phim Trung Quốc đã phải một phen dậy sóng khi xuất hiện thông tin bộ tiểu thuyết đình đám Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo sẽ được chuyển thể thành phim. Với việc vai nam chính đã được chắc xuất do Tống Uy Long đảm nhận, vai nữ chính hiện vẫn đang là ‘’cuộc tranh giành’’ giữa 2 mỹ nhân Cbiz, đó chính là Đàm Tùng VậnThẩm Nguyệt.  

Chứng kiến Đàm Tùng Vận bị mỹ nhân Cbiz lăm le ‘’cướp’’ vai diễn trong bộ dự án phim mới, fan Việt lên tiếng chê bai ‘’diễn dở thì đừng có giành của người khác’’ - Ảnh 1

Cả 2 nữ diễn viên này, đều không quá xa lạ với những ai thường xuyên theo dõi phim Trung Quốc, bởi cả 2 đã từng tham gia vào rất nhiều dự án phim và được rất nhiều fan hâm mộ ưu thích và quý mến. Tuy nhiên, trong vai diễn lần này số fan mong muốn Đàm Tùng Vận đảm nhận vai đang áp đảo so với Thẩm Nguyệt.

Chứng kiến Đàm Tùng Vận bị mỹ nhân Cbiz lăm le ‘’cướp’’ vai diễn trong bộ dự án phim mới, fan Việt lên tiếng chê bai ‘’diễn dở thì đừng có giành của người khác’’ - Ảnh 2
Thẩm Nguyệt cũng đang cân nhắc cho vai diễn này - Ảnh minh họa: Internet

Rõ ràng NHM có lý do khi ủng hộ Đàm Tùng Vận, thứ nhất mỹ nhân 31 tuổi với kinh nghiệm đã được kiểm chứng qua rất nhiều bộ phim trước đó, có thừa sự tự tin, lẫn thần thái thu hút hơn so với Thẩm Nguyệt.

Ngoài ra, lý do thứ 2 đó chính là nam chính Tống Uy Long. Đàm Tùng Vận và Tống Uy Long từng hợp chung trong bộ phim ‘’Lấy danh nghĩa người nhà’’. Sự phối hợp ăn ý của họ trong phim cũng là điểm nhấn giúp bộ phim có được sự thành công khi ấy.

Chứng kiến Đàm Tùng Vận bị mỹ nhân Cbiz lăm le ‘’cướp’’ vai diễn trong bộ dự án phim mới, fan Việt lên tiếng chê bai ‘’diễn dở thì đừng có giành của người khác’’ - Ảnh 3
 Đàm Tùng Vận và Tống Uy Long từng có sự kết hợp rất thành công trong bộ phim ''Lấy danh nghĩa người nhà'' - Ảnh: Internet

Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh là câu chuyện tình yêu ngọt ngào yêu nhau qua âm thanh, xoay quanh Mạc Thanh Thành bác sĩ khoa tim ngoài đời thực kiêm đại thần lồng tiếng trên mạng (Thương Thanh Từ) và Cố Thanh ca sĩ nghiệp dư chuyên hát nhạc cổ phong trên mạng (Thanh Thanh Mạn).

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Từ khóa:   Đàm Tùng Vận Thẩm Nguyệt Đàm Tùng Vận Tống Uy Long Cbiz Rất Nhớ Rất Nhớ Anh

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