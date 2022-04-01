Mới đây nhất, những ‘’tín đồ’’ mê phim Trung Quốc đã phải một phen dậy sóng khi xuất hiện thông tin bộ tiểu thuyết đình đám Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo sẽ được chuyển thể thành phim. Với việc vai nam chính đã được chắc xuất do Tống Uy Long đảm nhận, vai nữ chính hiện vẫn đang là ‘’cuộc tranh giành’’ giữa 2 mỹ nhân Cbiz, đó chính là Đàm Tùng Vận và Thẩm Nguyệt.

Cả 2 nữ diễn viên này, đều không quá xa lạ với những ai thường xuyên theo dõi phim Trung Quốc, bởi cả 2 đã từng tham gia vào rất nhiều dự án phim và được rất nhiều fan hâm mộ ưu thích và quý mến. Tuy nhiên, trong vai diễn lần này số fan mong muốn Đàm Tùng Vận đảm nhận vai đang áp đảo so với Thẩm Nguyệt.