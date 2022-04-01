Sau 'Trường Ca Hành', Địch Lệ Nhiệt Ba 'yêu lại từ đầu' với Ngô Lỗi trong phim tình cảm hiện đại

Sao quốc tế 01/04/2022 15:39

Mới đây, một vài nguồn tin cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba và Ngô Lỗi sẽ lại một lần nữa "nên duyên" trong một bộ phim truyền hình hiện đại.

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung lan truyền thông tin Địch Lệ Nhiệt Ba Ngô Lỗi sẽ lại một lần nữa "nên duyên" trong một bộ phim truyền hình hiện đại. Cụ thể, bộ phim sẽ có tên là "Yêu đương mà thôi". Đây sẽ là một bộ phim tình cảm hiện đại, được Trương Anh Cơ, người viết kịch bản cho Ba Mươi Chưa Phải Là Hết.

 

dich le nhiet ba
 Địch Lệ Nhiệt Ba và Ngô Lỗi - Ảnh: Internet

Trước khả năng tái hợp của Địch Lệ Nhiệt Ba và Ngô Lỗi, nhiều khán giả tỏ ra phấn khích bởi họ yêu thích những tương tác đáng yêu trước đó của cặp đôi. Nếu hợp tác, đây sẽ là bộ phim thứ hai mà cả hai kết hợp cùng nhau. 

Trước đó, Ngô Lỗi đã từng kết hợp với Địch Lệ Nhiệt Ba ở bộ phim cổ trang "Trường Ca Hành" và nhận được đông đảo sự ủng hộ của cộng đồng khán giả xem phim bởi cả hai vô cùng đẹp đôi, "phản ứng hóa học" của họ cũng thực sự bùng nổ. Tuy nhiên, kết cục của Địch Lệ Nhiệt Ba và Ngô Lỗi ở "Trường Ca Hành" lại chưa thỏa mãn được khán giả vậy nên họ rất trông đợi vào màn tái hợp này ở một dự án hiện đại.

 

dich le nhiet ba 1dich le nhiet ba 2

 

Nội dung phim sẽ xoay quanh hai nhân vật là Lương Hữu An, một cầu thủ chuyên nghiệp ưu tú bước vào giai đoạn bế tắc của cuộc đời và Tống Tam Xuyên, một vận động viên quen ngồi trên ghế dự bị. Số phận khiến cả 2 gia nhập câu lạc bộ quần vợt.

 

Trong quá trình sinh hoạt ở câu lạc bộ, hai con người ấy dần nảy sinh tình cảm nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với nhiều mâu thuẫn. Khi câu lạc bộ trên đà phát triển, cả hai cùng nhau vượt qua, đối phó với những khó khăn, thử thách, cuối cùng đạt được thành công trong cả sự nghiệp và tình yêu.

Lộ cảnh Ngô Lỗi ôm eo Triệu Lộ Tư đầy tình cảm, nhưng bất ngờ gây chú nhờ điều đặc biệt này

Lộ cảnh Ngô Lỗi ôm eo Triệu Lộ Tư đầy tình cảm, nhưng bất ngờ gây chú nhờ điều đặc biệt này

Mới đây, hậu trường phim "Tinh Hán Xán Lạn" bất ngờ tiết lộ cảnh quay cưỡi ngựa của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư.

Xem thêm
Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Ngô Lỗi sao Hoa ngữ phim Trung Quốc làng sao

TIN LIÊN QUAN

Lộ cảnh Ngô Lỗi ôm eo Triệu Lộ Tư đầy tình cảm, nhưng bất ngờ gây chú nhờ điều đặc biệt này

Lộ cảnh Ngô Lỗi ôm eo Triệu Lộ Tư đầy tình cảm, nhưng bất ngờ gây chú nhờ điều đặc biệt này

Hé lộ bộ ảnh cưới 'tình bể bình' của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi, nhưng nhận 'điểm trừ' vì điều này

Hé lộ bộ ảnh cưới 'tình bể bình' của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi, nhưng nhận 'điểm trừ' vì điều này

Địch Lệ Nhiệt Ba công khai 'từ mặt' Nhậm Gia Luân sau 'Ngự Giao Ký', nguyên nhân là gì?

Địch Lệ Nhiệt Ba công khai 'từ mặt' Nhậm Gia Luân sau 'Ngự Giao Ký', nguyên nhân là gì?

Ngự Giao Ký: Tiết lộ lý do khiến Địch Lệ Nhiệt Ba gầy chỉ còn 'da bọc xương'

Ngự Giao Ký: Tiết lộ lý do khiến Địch Lệ Nhiệt Ba gầy chỉ còn 'da bọc xương'

Bị chụp lén khi ghi hình 'Công Tố Tinh Anh', nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba gây chú ý

Bị chụp lén khi ghi hình 'Công Tố Tinh Anh', nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba gây chú ý

Rộ tin đồn 'cạch mặt' với đàn chị Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba phản hồi lại 'cực khéo'

Rộ tin đồn 'cạch mặt' với đàn chị Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba phản hồi lại 'cực khéo'

TIN MỚI NHẤT

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 36 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 47 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 3 giờ 20 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 3 giờ 47 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 4 giờ 16 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?