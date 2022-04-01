Sau 'Trường Ca Hành', Địch Lệ Nhiệt Ba 'yêu lại từ đầu' với Ngô Lỗi trong phim tình cảm hiện đại

Mới đây, một vài nguồn tin cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba và Ngô Lỗi sẽ lại một lần nữa "nên duyên" trong một bộ phim truyền hình hiện đại.

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung lan truyền thông tin Địch Lệ Nhiệt Ba và Ngô Lỗi sẽ lại một lần nữa "nên duyên" trong một bộ phim truyền hình hiện đại. Cụ thể, bộ phim sẽ có tên là "Yêu đương mà thôi". Đây sẽ là một bộ phim tình cảm hiện đại, được Trương Anh Cơ, người viết kịch bản cho Ba Mươi Chưa Phải Là Hết.

Địch Lệ Nhiệt Ba và Ngô Lỗi - Ảnh: Internet

Trước khả năng tái hợp của Địch Lệ Nhiệt Ba và Ngô Lỗi, nhiều khán giả tỏ ra phấn khích bởi họ yêu thích những tương tác đáng yêu trước đó của cặp đôi. Nếu hợp tác, đây sẽ là bộ phim thứ hai mà cả hai kết hợp cùng nhau.

Trước đó, Ngô Lỗi đã từng kết hợp với Địch Lệ Nhiệt Ba ở bộ phim cổ trang "Trường Ca Hành" và nhận được đông đảo sự ủng hộ của cộng đồng khán giả xem phim bởi cả hai vô cùng đẹp đôi, "phản ứng hóa học" của họ cũng thực sự bùng nổ. Tuy nhiên, kết cục của Địch Lệ Nhiệt Ba và Ngô Lỗi ở "Trường Ca Hành" lại chưa thỏa mãn được khán giả vậy nên họ rất trông đợi vào màn tái hợp này ở một dự án hiện đại.

Nội dung phim sẽ xoay quanh hai nhân vật là Lương Hữu An, một cầu thủ chuyên nghiệp ưu tú bước vào giai đoạn bế tắc của cuộc đời và Tống Tam Xuyên, một vận động viên quen ngồi trên ghế dự bị. Số phận khiến cả 2 gia nhập câu lạc bộ quần vợt.

Trong quá trình sinh hoạt ở câu lạc bộ, hai con người ấy dần nảy sinh tình cảm nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với nhiều mâu thuẫn. Khi câu lạc bộ trên đà phát triển, cả hai cùng nhau vượt qua, đối phó với những khó khăn, thử thách, cuối cùng đạt được thành công trong cả sự nghiệp và tình yêu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-truong-ca-hanh-dich-le-nhiet-ba-yeu-lai-tu-dau-voi-ngo-loi-trong-phim-tinh-cam-hien-dai-459429.html