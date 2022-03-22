Địch Lệ Nhiệt Ba công khai 'từ mặt' Nhậm Gia Luân sau 'Ngự Giao Ký', nguyên nhân là gì?

Gần đây, Địch Lệ Nhiệt Ba đã thẳng thắn tiết lộ rằng bản thân không muốn tái hợp với Nhậm Gia Luân ở những dự án tiếp theo.
- Tiết lộ 2 cảnh phim 'đắt giá' nhất của Địch Lệ Nhiệt Ba trong 'Ngự Giao Ký'
- Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 20/3/2022: Cảnh Điềm tái hợp cùng Trương Bân Bân trong phim mới, Địch Lệ Nhiệt Ba và Lưu Diệc Phi sẽ có nhiều tin tức tốt?
Khi bộ phim "Ngự Giao Ký" phát sóng những tập đầu tiên, màn kết hợp ăn ý giữa Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân cũng khiến khán giả vô cùng phấn khích. Song, mới đây, ai nấy cũng phải bất ngờ khi chính miệng Địch Lệ Nhiệt Ba thừa nhận rằng cô không muốn tái hợp với bạn diễn của mình.
Địch Lệ Nhiệt Ba bộc bạch: "Dù cho cát-xê cao đến đâu đi nữa thì tôi cũng sẽ không hợp tác với Nhậm Gia Luân nữa!". Cô ngừng một lát rồi nói tiếp: "Hợp tác với Nhậm Gia Luân trong Ngự Giao Ký, anh ấy đã không mời tôi ăn ngon thì chớ. Lúc tôi có đồ ăn ngon, anh ấy còn đi mách đạo diễn. Vậy nên trừ khi anh ấy mời tôi đi ăn đồ ngon thì tôi mới suy nghĩ lại về vấn đề này".
Ban đầu, không ít người tưởng rằng giữa cả hai phải có một xích mích nào nghiêm trọng lắm khiến cho Địch Lệ Nhiệt Ba mới không muốn bắt cặp chung với Nhậm Gia Luân lần thứ 2. Tuy nhiên, sau khi nghe cô nàng giải thích, khán giả lại cảm thấy vô cùng thích thú với sự hài hước của cặp đôi này.
Bên cạnh đó, ngoại trừ vấn đề trên thì mối quan hệ giữa Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân vẫn rất tốt đẹp. Trong buổi phỏng vấn quảng bá cho "Ngự Giao Ký", cô nàng còn hé lộ rằng bộ phim vẫn sẽ có rất nhiều tình tiết ngọt ngào dù cho đây là một dự án "ngược tâm", thậm chí cái kết cũng có thể sẽ có sự thay đổi so với nguyên tác của tác giả Cửu Lộ Phi Hương.
Bộ phim hiện vẫn đang phát song và mỗi tập phim đều được cư dân mạng bàn luận rất nhiệt tình. Trong "Ngự giao ký", Địch Lệ Nhiệt Ba vào vai ngự yêu sư (người thuần hóa các loài yêu quái) tài giỏi có tên Kỷ Vân Hòa, phải lòng chàng trai người cá Trường Ý (Nhậm Gia Luân đóng). Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Phim được chia làm hai phần mang tên "Cùng quân lần đầu gặp gỡ" và "Đúng như cố nhân về".