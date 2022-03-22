Địch Lệ Nhiệt Ba công khai 'từ mặt' Nhậm Gia Luân sau 'Ngự Giao Ký', nguyên nhân là gì?

Khi bộ phim "Ngự Giao Ký" phát sóng những tập đầu tiên, màn kết hợp ăn ý giữa Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân cũng khiến khán giả vô cùng phấn khích. Song, mới đây, ai nấy cũng phải bất ngờ khi chính miệng Địch Lệ Nhiệt Ba thừa nhận rằng cô không muốn tái hợp với bạn diễn của mình.

Địch Lệ Nhiệt Ba bộc bạch: "Dù cho cát-xê cao đến đâu đi nữa thì tôi cũng sẽ không hợp tác với Nhậm Gia Luân nữa!". Cô ngừng một lát rồi nói tiếp: "Hợp tác với Nhậm Gia Luân trong Ngự Giao Ký, anh ấy đã không mời tôi ăn ngon thì chớ. Lúc tôi có đồ ăn ngon, anh ấy còn đi mách đạo diễn. Vậy nên trừ khi anh ấy mời tôi đi ăn đồ ngon thì tôi mới suy nghĩ lại về vấn đề này".