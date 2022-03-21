Địch Lệ Nhiệt Ba 'đẹp hết nấc' với tạo hình váy đỏ trong 'Ngự Giao Ký', sánh vai cùng Nhậm Gia Luân

Sao quốc tế 21/03/2022 20:09

Với lợi thế nhan sắc cực phẩm cùng dáng người đẹp nhất nhì Cbiz, Địch Lệ Nhiệt Ba có thể tự tin cân mọi loại trang phục. 

Cách đây không lâu, video hậu trường ghi lại quá trình chụp poster của nhân vật Kỷ Vân Hòa do Địch Lệ Nhiệt Ba đảm nhận đã được tiết lộ. Từ đoạn video này có thể thấy, nàng ngự yêu sư đã được chuẩn bị cho rất nhiều tạo hình đẹp bắt mắt. Trong đó, nhiều khán giả đã không khỏi trầm trồ trước tạo hình váy áo đỏ rực của nhân vật này.

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, sắc sảo nên "mỹ nhân Tân Cương" thường xuyên nhận được lời khen ngợi về những tạo hình váy đỏ dù là cổ trang hay hiện đại. Bộ trang phục này cũng làm tôn nên nước da trắng sáng của cô nàng. Với lợi thế nhan sắc cực phẩm cùng dáng người đẹp nhất nhì Cbiz, Địch Lệ Nhiệt Ba có thể tự tin cân mọi loại trang phục. 

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Hiện tại, sau 2 ngày lên sóng, bộ phim "Ngự Giao Ký - Dữ Quân Sơ Tương Thức" đã đạt được những thành tích đáng nể. Bộ phim này hiện đang đứng top 1 chỉ số phim chiếu mạng, Kỷ Vân Hòa (Địch Lệ Nhiệt Ba) và Trường Ý (Nhậm Gia Luân) cũng leo lên top 2, top 3 bảng chỉ số truyền thông nhân vật. Không những vậy, nhiệt độ của Ngự Giao Ký Dữ Quân Sơ Tương Thức trên Youku cũng ngày càng tăng cao.

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Bộ phim hiện đang nhận được phản hồi tốt sau khi phát hành - Ảnh: Internet

Trong "Ngự giao ký", Địch Lệ Nhiệt Ba vào vai ngự yêu sư (người thuần hóa các loài yêu quái) tài giỏi có tên Kỷ Vân Hòa, phải lòng chàng trai người cá Trường Ý (Nhậm Gia Luân đóng). Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Phim được chia làm hai phần mang tên "Cùng quân lần đầu gặp gỡ" và "Đúng như cố nhân về".

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