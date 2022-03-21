Địch Lệ Nhiệt Ba 'đẹp hết nấc' với tạo hình váy đỏ trong 'Ngự Giao Ký', sánh vai cùng Nhậm Gia Luân

Cách đây không lâu, video hậu trường ghi lại quá trình chụp poster của nhân vật Kỷ Vân Hòa do Địch Lệ Nhiệt Ba đảm nhận đã được tiết lộ. Từ đoạn video này có thể thấy, nàng ngự yêu sư đã được chuẩn bị cho rất nhiều tạo hình đẹp bắt mắt. Trong đó, nhiều khán giả đã không khỏi trầm trồ trước tạo hình váy áo đỏ rực của nhân vật này.

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, sắc sảo nên "mỹ nhân Tân Cương" thường xuyên nhận được lời khen ngợi về những tạo hình váy đỏ dù là cổ trang hay hiện đại. Bộ trang phục này cũng làm tôn nên nước da trắng sáng của cô nàng. Với lợi thế nhan sắc cực phẩm cùng dáng người đẹp nhất nhì Cbiz, Địch Lệ Nhiệt Ba có thể tự tin cân mọi loại trang phục.