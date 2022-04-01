Đâu là những nhân vật phản diện bị ‘’ghét cay, ghét đắng’’ nhất trong phim cổ trang Trung Quốc : Dương Di, Lý Thuần đều bị ‘’gọi tên’’, Triệu Lệ Dĩnh thậm chí còn đứng nhất bảng xếp hạng

Sao quốc tế 01/04/2022 18:17

Bảng xếp hạng các nhân vật phản diện bị netizen ghét nhiều nhất trên màn ảnh Trung Quốc.

1. Triệu Lệ Dĩnh – Vai Lưu Ly (Phim Cung tỏa trầm hương)

Đâu là những nhân vật phản diện bị ‘’ghét cay, ghét đắng’’ nhất trong phim cổ trang Trung Quốc : Dương Di, Lý Thuần đều bị ‘’gọi tên’’, Triệu Lệ Dĩnh thậm chí còn đứng nhất bảng xếp hạng - Ảnh 1
Lưu Ly (Triệu Lệ Dĩnh) là nhân vật phản diện được nhiều người ghét nhất trên màn ảnh phim Trung - Ảnh minh họa: Internet

Đứng đầu tiên trong danh sách những nhân vật phản diện bị ghét nhất trên màn ảnh Trung Quốc chính là Lưu Ly do nữ diễn viên đình đám Triệu Lệ Dĩnh thể hiện trong phim điện ảnh Cung Tỏa Trầm Hương (2013). 

Lúc mới vào cung, Lưu Ly (Triệu Lệ Dĩnh) và Trầm Hương (Châu Đông Vũ) là những cung nữ và là bạn tốt của nhau.

Tuy nhiên, sau một khoảng thời gian trong cung, Lưu Ly đã bị quyền lực che mờ đôi mắt dẫn đến bản chất con người cô cũng dần thay đổi, trở thành một người có mưu mô, nham hiểm và tàn nhẫn hơn. Xuyên suốt bộ phim, NHM đã nhiều lần chứng kiến cảnh Lưu Ly vì lợi ích bản thân mà đã hành hạ người bạn thân của mình. 

Với việc xây dựng một nhân vật tàn nhẫn và tham quyền thế sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đạt mục đích của mình, cộng thêm khả năng diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh đã tạo nên một nhân vật thực sự đáng ghét trong mắt người xem. 

2. Xa Thi Mạn – Vai Nhàn Phi (Phim Diên Hy Công Lược)

Đâu là những nhân vật phản diện bị ‘’ghét cay, ghét đắng’’ nhất trong phim cổ trang Trung Quốc : Dương Di, Lý Thuần đều bị ‘’gọi tên’’, Triệu Lệ Dĩnh thậm chí còn đứng nhất bảng xếp hạng - Ảnh 2
Nhàn Phi trong phim Diên Hy công lược cũng là một trong những nhân vật phản diện độc ác nhất - Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, nhân vật Nhàn Phi trong phim Diên Hy công lược từ một người hiền lành, bỗng trở thành một trong những nhân vật nguy hiểm nhất trong bộ phim, tham vọng của nhân vật này chính là hòng chiếm ngôi vị ‘mẫu nghi thiên hạ’. 

Mặc dù là vai diễn phản diện đầu tiên trong sự nghiệp đóng phim truyền hình của mình nhưng Xa Thi Mạn đã hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình khi đã thể hiện được hết nội tâm nhân vật ra bên ngoại và giúp cho khán giả có được cái nhìn đúng nhất về nhân vật phản diện này. 

3. Tô Thanh – Vai Nhĩ Tình (Phim Diên Hy Công Lược)

Đâu là những nhân vật phản diện bị ‘’ghét cay, ghét đắng’’ nhất trong phim cổ trang Trung Quốc : Dương Di, Lý Thuần đều bị ‘’gọi tên’’, Triệu Lệ Dĩnh thậm chí còn đứng nhất bảng xếp hạng - Ảnh 3
Nhĩ Tình trong phim Diên Hy Công Lược - Ảnh minh họa: Internet

Không thua kém gì Nhàn Phi, nhân vật Nhĩ Tình trong phim Diên Hy Công Lược cũng nhận được ‘’số lượt ghét’’ của NHM tương đối cao vì bản chất độc ác của mình.

Ban đầu, Nhĩ Tình do Tô Thanh thủ vai là một nhân vật chiếm được thiện cảm của khán giả vì dịu dàng, xinh đẹp. Tuy nhiên, sau đó Nhĩ Tình ʟộ mặt thật là một người đầy tâm kế, dùng nhiều thủ đoạn hòng hãm hại Anh Lạc, tham lam giành giật Phó Hằng về tay mình. Thậm chí Nhĩ Tình còn dùng câu chuyện lên giường với hoàng thượng để bức tử ân nhân là Hoàng hậu.

4. Châu Hải My – Vai Thiên Hậu (Phim Hương Mật Tựa Khói Sương)

Đâu là những nhân vật phản diện bị ‘’ghét cay, ghét đắng’’ nhất trong phim cổ trang Trung Quốc : Dương Di, Lý Thuần đều bị ‘’gọi tên’’, Triệu Lệ Dĩnh thậm chí còn đứng nhất bảng xếp hạng - Ảnh 4
Châu Hải My đã hoàn thành rất tốt vai diễn phản diện Thiên Hậu Đồ Điều - Ảnh minh họa: Internet

Trong Hương mật tựa khói sương, Châu Hải My thủ vai Thiên hậu Đồ Điều – người đàn bà đầy quyền lực, ích kỷ và độᴄ ác.

Thiên Hậu không những hại Hoa thần, bày mưu hại mẹ Dạ thần , không những thế đối với tất cả người mà bà ta coi là mối đe dọa, Thiên Hậu đều sẽ tìm cách để loại trừ hậu họa về sau. 

Châu Hải My được đánh giá là đã làm làm rất tốt khi đã thể hiện nội tâm nhân vật sâu sắc, thể hiện rõ sự quyền lực và độc ác một cách rõ nét nhất trên màn ảnh phim truyền hình. 

5. Lý Thấm – Vai Nguyên Thuần (Phim Sở kiều truyện)

Đâu là những nhân vật phản diện bị ‘’ghét cay, ghét đắng’’ nhất trong phim cổ trang Trung Quốc : Dương Di, Lý Thuần đều bị ‘’gọi tên’’, Triệu Lệ Dĩnh thậm chí còn đứng nhất bảng xếp hạng - Ảnh 5
Công chúa Nguyên Thuần trong Sở kiều truyện - Ảnh minh họa: Internet

Nhắc về Lý Thấm là phải nhắc về vai diễn đã làm sự nghiệp của họ sang một trang mới đó chính là vai Nguyên Thuần trong Sở kiều truyện. Ban đầu, Nguyên Thuần vốn là một nàng công chúa xinh đẹp, ngây thơ trong sáng. Về sau, vì tình yêu mù quáng dành cho Yến Tuân tính cách của cô nàng cũng dần thay đổi qua từng tập phim, trở nên độc ác hơn. Đỉnh điểm cho sự thay đổi hoàn toàn của Nguyên Thuần đó chính là khi mẫu thân của cô mất và cô bước lên trở thành ác nữ của phim.

6. Lý Thuần – Vai Lệnh Phi Vệ Yến Uyển (Phim Hậu cung Như Ý truyện)

Đâu là những nhân vật phản diện bị ‘’ghét cay, ghét đắng’’ nhất trong phim cổ trang Trung Quốc : Dương Di, Lý Thuần đều bị ‘’gọi tên’’, Triệu Lệ Dĩnh thậm chí còn đứng nhất bảng xếp hạng - Ảnh 6
Nhân vật Lệnh Phi là nhân vật có thủ đoạn tàn nhẫn nhất trong phim Hậu cung Như Ý truyện - Ảnh minh họa: Internet

Hậu Cung Như Ý truyện là từng là bộ phim gây sốt cả Châu Á vào năm 2018. Nếu buộc phải tìm nhân vật phản diện để lại nhiều cảm xúc nhất trong mắt người xem, chắc chắn phải là Lệnh Phi – Vệ Yến Uyển (Lý Thuần). Nhân vật Lệnh Phi đã không từ mọi thủ đoạn, dã tâm tàn nhẫn nhất để leo lên được chiếc ghế Hoàng Quý Phi, khi chưa ngồi được bao lâu, Lệnh Phi Vệ Yến Uyển đã bị vạch tội và phải chịu cái kết đau đớn.

7. Dương Di – Vai Diêu Kim Linh (Phim Cung tâm kế)

Đâu là những nhân vật phản diện bị ‘’ghét cay, ghét đắng’’ nhất trong phim cổ trang Trung Quốc : Dương Di, Lý Thuần đều bị ‘’gọi tên’’, Triệu Lệ Dĩnh thậm chí còn đứng nhất bảng xếp hạng - Ảnh 7
Dương Di trong vai Diêu Kim Linh (Cung tâm kế) - Ảnh minh họa: Internet

Cũng giống như Xa Thi Mạn, Diêu Kim Linh cũng là vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của Dương Di. Tuy nhiên, nữ diễn viên đã làm quá tốt với vai diễn này trong phim Cung tâm kế.

Thành quả là nhờ vai diễn phản diện này đã đưa tên tuổi Dương Di lên vị trí Hoa Đán của TVB và giúp cô nhận giải thưởng Nữ nhân vật truyền hình được yêu thích nhất năm 2009.

8. Hoàng Mộng Oánh – Tố Cẩm (Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa)

Đâu là những nhân vật phản diện bị ‘’ghét cay, ghét đắng’’ nhất trong phim cổ trang Trung Quốc : Dương Di, Lý Thuần đều bị ‘’gọi tên’’, Triệu Lệ Dĩnh thậm chí còn đứng nhất bảng xếp hạng - Ảnh 8
Tố Cẩm là nhân vật để lại sự căm ghét nhất dành cho khán giả khi theo dõi bộ phim Tam Sinh Tam Thập Lý Anh Đào - Ảnh minh họa: Internet

Tố Cẩm trong mọi khung cảnh xuất hiện trong bộ phim Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa luôn để lại cho khán giả những khoảnh khắc bức bối và khó chịu về sự mưu mô, tàn độc của nhân vật này. 

Từ một nàng công chúa xinh đẹp, đơn thuần, vì tình yêu mà Tố Cẩm đã trở nên bất chấp mọi thủ đoạn để chia rẽ Bạch Thiển (Dương Mịch) và Dạ Hoa (Triệu Hựu Đình).

Không chỉ ᴄướᴘ đôi mắt của Bạch Thiển, Tố Cẩm còn vu oan cho người vô tội, hành hạ Phượng Cửu (Địch Lệ Nhiệt Ba).

 

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