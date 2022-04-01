Trần Kiều Ân chưa thể tổ chức hôn lễ với tình trẻ kém 9 tuổi chỉ vì lý do này

Sao quốc tế 01/04/2022 17:56

Trần Kiều Ân và bạn trai Alan đăng ký kết hôn vào ngày 31/3. Tuy nhiên, cả hai đều chưa thể tổ chức lễ kết hôn chỉ vì nguyên nhân này.

Vào ngày 31/3, trên trang cá nhân của mình, Trần Kiều Ân đã chia sẻ tấm ảnh tay đeo nhẫn cưới với thiếu gia người Malaysia - Alan. Thông tin này khiến người hâm mộ vui mừng và gửi "cơn mưa" lời chúc đến cặp đôi.

Nữ diễn viên nhắn nhủ chồng: "Đơn giản mà trọn vẹn. Có anh bên cạnh thật tốt, người khiến em luôn sống trong hạnh phúc, biết thế nào là hạnh phúc. 31/3 là cột mốc quan trọng với hai ta. Một ngày đánh dấu tháng 3 kết thúc, nhưng lại là ngày mở ra chặng đường mới của chúng mình. Cầu mong mỗi ngày trái tim em và anh thêm hòa hợp. Mãi yêu anh, chồng em".

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Trần Kiều Ân thông báo kết hôn trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, trên ETtoday, Trần Kiều Ân đã tiết lộ được Alan cầu hôn nhân dịp sinh nhật cô vào năm 2021. Thời điểm đó, nữ nghệ sĩ đã đồng ý, nhưng phải trì hoãn kết hôn vì tình hình dịch bệnh.

Trần Kiều Ân cho biết gia đình và bạn bè cô rất quý mến Alan. Ngôi sao phim thần tượng Đài Loan cũng hòa hợp, có quan hệ tốt với gia đình chồng. Nàng "Đông Phương Bất Bại" tiết lộ cô đăng ký kết hôn vào ngày 31/3 theo lời của cha chồng. Qua tìm hiểu ông, biết đây là ngày tốt, và đã khuyên hai con hoàn tất thủ tục hành chính để trở thành vợ chồng hợp pháp.

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 Trần Kiều Ân và bạn trai Alan kết hôn vafo ngày 31/1 - Ảnh: Internet

Trần Kiều Ân và Alan hẹn hò từ tháng 12/2019. Họ nên duyên sau khi tham gia show Tình yêu của người con gái mùa 2. Trần Kiều Ân sinh năm 1979, từng được mệnh danh là nữ hoàng phim thần tượng xứ Đài nhờ thành công của các dự án Hoàng tử ếchĐịnh mệnh anh yêu em. Cô còn tham gia các tác phẩm nổi tiếng như Tiếu ngạo giang hồ, Đẳng cấp quý cô, Nữ nhân của vua, Cẩm Tú Duyên hoa lệ mạo hiểm...

Còn với Alan, anh tên thật là Tằng Vỹ Xương, sinh năm 1988 tại Malaysia. Gia đình anh kinh doanh thực phẩm chức năng, bất động sản. Alan kém nữ diễn viên 9 tuổi, có khối gia sản lớn với biệt thự rộng lớn, máy bay riêng, bộ sưu tập siêu xe.

Nữ diễn viên Trần Kiều Ân chính thức kết hôn với tình trẻ kém 9 tuổi

Nữ diễn viên Trần Kiều Ân chính thức kết hôn với tình trẻ kém 9 tuổi

Vào sáng ngày 31/3, Trần Kiều Ân và bạn trai Alan đã cùng nhau đi đăng ký kết hôn tại Văn phòng đăng ký hộ khẩu Đại An.

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