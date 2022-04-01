'Cuộc tranh đấu' danh xưng 'mối tình đầu' của Cbiz diễn ra 'nảy lửa: Thẩm Nguyệt, Đàm Tùng Vận hay Hình Phi được 'xướng tên'?

Sao quốc tế 01/04/2022 19:07

Đàm Tùng Vận, Thẩm Nguyệt luôn được biết đến với biệt danh 'gương mặt tình đầu' của Cbiz nhờ vẻ ngoài nhỏ nhắn và đáng yêu của mình.

Mấy năm gần đây, phim Hoa ngữ thuộc thể loại vườn trường luôn thu hút rất nhiều sự quan tâm và theo dõi của những ''mọt phim''. Cũng chính vì vậy, mà các đạo diễn phim luôn tìm kiếm những nhân vật nữ chính có bề ngoài nhỏ nhắn, đáng yêu,...Để có thể dễ dàng nhập vai học sinh một cách dễ dàng nhất và có được thiện cảm từ phía khán giả. Sau đây chúng ta hãy điểm qua một vài nữ diễn viên được coi là 'gương mặt tình đầu' nổi tiếng nhất tại Cbiz.

1. Hình Phi 

'Cuộc tranh đấu' danh xưng 'mối tình đầu' của Cbiz diễn ra 'nảy lửa: Thẩm Nguyệt, Đàm Tùng Vận hay Hình Phi được 'xướng tên'? - Ảnh 1
Nữ diễn viên Hình Phi - Ảnh: Internet

Thời gian trước, phim truyền hình Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta được phát sóng và nhận được khá nhiều sự yêu thích của khán giả. Sẽ không nói ngoa khi nói bộ phim có được sự thành công như vậy có sự đóng góp rất lớn từ Hình Phi. Nữ diễn viên đã hoàn thành rất xuất sắc vai diễn này và chiếm được sự yêu mến từ phía người hâm mộ.

Nhân vật Tư Đồ Mạt trong phim là một cô gái dễ thương, vui vẻ và hình ảnh của Hình Phi lại rất phù hợp cộng thêm diễn xuất càng làm cho nhân vật sinh động hơn. Thậm chí cách ăn mặc hay tạo hình của nhân vật đều hoàn toàn khớp với hình ảnh của Hình Phi ngoài đời, vì vậy có thể nói vai diễn này như thể được sinh ra là dành cho cô nàng vậy.

2. Thẩm Nguyệt 

'Cuộc tranh đấu' danh xưng 'mối tình đầu' của Cbiz diễn ra 'nảy lửa: Thẩm Nguyệt, Đàm Tùng Vận hay Hình Phi được 'xướng tên'? - Ảnh 2
Nữ diễn viên Thẩm Nguyệt - Ảnh: Internet

Gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp là tác phẩm cũng là một bộ phim ăn khách nhất khi có ai nhắc đến phim Hoa ngữ thuộc thể loại vườn trường. Thẩm Nguyệt trong vai diễn Trần Tiểu Hy đã nhanh chóng nổi tiếng vì gương mặt cực kỳ đáng yêu của mình. Tuy phần diễn xuất chưa đạt hiệu quả khi một số netizen cho rằng cô nàng vẫn diễn hơi đơ trong một số phân cảnh. 

Không sở hữu một khuôn mặt mỹ nhân, lẫn body ''bốc lửa'' nhưng chính nhờ gương mặt 'tình đầu' của mình đã giúp cho Thẩm Nguyệt chiếm được thiện cảm trong mắt khán giả, sự dễ thương của cô nàng cũng là một điểm cộng thu hút khán giả. 

3. Bành Tiểu Nhiễm 

'Cuộc tranh đấu' danh xưng 'mối tình đầu' của Cbiz diễn ra 'nảy lửa: Thẩm Nguyệt, Đàm Tùng Vận hay Hình Phi được 'xướng tên'? - Ảnh 3
Nữ diễn viên Bành Tiểu Nhiễm - Ảnh: Internet

Khi nói đến từ ‘gương mặt tình đầu’ thì có rất nhiều cái tên của các nữ chính trong phim vườn trường đều được khán giả nhắc và nhớ đến. Tuy nhiên có một nữ diễn viên không đóng phim thanh xuân vườn trường vẫn được khán giả nhắc đến và đó chính là Bành Tiểu Nhiễm.

Nữ diễn viên đảm nhận vai diễn Tiểu Phong trong phim truyền hình Đông Cung đã nhờ vào chính khả năng diễn xuất của mình để nhận được sự yêu thương của khán giả. Với gương mặt xinh đẹp, ngọt ngào, Bành Tiểu Nhiễm đã nhanh chóng được xếp vào danh sách sao nữ có gương mặt tựa mối tình đầu.

4. Đàm Tùng Vận 

'Cuộc tranh đấu' danh xưng 'mối tình đầu' của Cbiz diễn ra 'nảy lửa: Thẩm Nguyệt, Đàm Tùng Vận hay Hình Phi được 'xướng tên'? - Ảnh 4
Nữ diễn viên Đàm Tùng Vận - Ảnh: Internet

Nhắc đến 'gương mặt tình đầu' không thể không nhắc đến vai diễn Cảnh Cảnh của Đàm Tùng Vận trong bộ phim ''Điều tuyệt vời nhất của chúng ta''. Khán giả cực kỳ ấn tượng với nét diễn ngây thơ, hồn nhiên, trong sáng của nữ diễn viên. 

Bộ phim truyền hình này cũng giúp cho độ phủ sóng cũng như độ nổi tiếng của Đàm Tùng Vận được tăng cao hơn. Đàm Tùng Vận sau đó cũng được cư dân mạng đạt cho biệt danh là ‘học muội quốc dân’‘học tỷ quốc dân’.

 

Từ khóa:   Đàm Tùng Vận Thẩm Nguyệt Bành Tiểu Nhiễm diễn viên Hình Phi Cbiz

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