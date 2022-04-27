Hậu lùm xùm ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh, nhan sắc AngelaBaby thăng hạng vượt bậc trong Phong Khởi Lũng Tây, CĐM châm biếm: 'Đẹp như này, diễn dở cũng mời'

Sau khi nói lời chia tay với mối tình lâu năm, Angela Baby đang tập trung cho sự nghiệp và trong bộ phim Phong Khởi Lũng Tây, cô nàng vừa khiến dân tình xuýt xoa bởi tạo hình quá đẹp.

Dạo gần đây, người ta đang bắt gặp hình ảnh AngelaBaby tập trung vào công việc sau lùm xùm ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh. Cụ thể, trong bộ phim Phong Khởi Lũng Tây, Angelababy đảm nhận vai Liễu Oánh – một trong những nhân vật nữ quan trọng của phim. Tạo hình của nữ diễn viên không khỏi khiến dân tình phát sốt vì quá đỗi xinh đẹp.

Tạo hình xinh đẹp của AngelaBaby trong phim - Ảnh: Internet

Vốn không được đánh giá cao về tài diễn xuất, nhưng với nhan sắc xinh đẹp, thần thái ấn tượng vẫn có nhiều nhà sản xuất sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn, để mời cô nàng về đóng phim. Có thể thấy, sức hút của AngelaBaby chưa hề giảm sút đi sau hậu lùm xùm ly hôn. Trái lại cô còn đang có một sự nghiệp mơ ước và nhan sắc thì cũng ngày một thăng hạng.

Nhan sắc ngày càng thăng hạng của nữ diễn viên - Ảnh: Internet

Phong Khởi Lũng Tây là dự án phim được cải biên từ tiểu thuyết lịch sử cùng tên của tác giả Mã Bá Dung. Phim lấy bối cảnh thời Tam Quốc phân tranh nơi sinh ra 2 nhân tài Trần Cung (Trần Khôn) và Tuân Hủ (Bạch Vũ). Ngoài Trần Khôn, Bạch Vũ, dự án phim Phong Khởi Lũng Tây còn quy tụ dàn sao nổi tiếng như Angelababy, Tôn Di, Nhiếp Viễn…

Hậu ly hôn Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy bị cả làng giải trí 'ghẻ lạnh' Từng là một "cây hút fan" của các chương trình giải trí, Angelababy hiện tại không còn được quan tâm nhiều nữa, tài nguyên của cô ngày càng giảm, nhất là sau khi ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-lum-xum-ly-hon-voi-huynh-hieu-minh-nhan-sac-angelababy-thang-hang-vuot-bac-trong-phong-khoi-lung-tay-cdm-cham-biem-dep-nhu-nay-dien-do-cung-moi-464882.html