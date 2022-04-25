Vợ chồng Đặng Siêu - Tôn Lệ bị nghi ngờ mạo danh 'từ thiện' để 'mua giải' Bạch Ngọc Lan?

Đặng Siêu sinh năm 1979, là nam diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất nổi tiếng, phó chủ tịch Ủy ban công tác diễn viên, hiệp hội nghệ thuật gia truyền hình Trung Quốc. Trong khi đó, Tôn Lệ kém ông xã 3 tuổi. Cô là nữ diễn viên hàng đầu mảng truyền hình với các bộ phim bom tấn, rating cao như Hậu Cung Chân Hoàn Truyện, Mị Nguyệt Truyện... Đặng Siêu và Tôn Lệ là hình mẫu vợ chồng lý tưởng trong giới giải trí . Nhưng ở thời điểm hiện tại, cặp đôi đang vướng vào ồn ào lớn nhất trong sự nghiệp.

Hiện nay, thành phố Thượng Hải đang có số ca nhiễm Covid-19 cao nhất từ trước đến nay. Cơ quan chức năng đã ban hành lệnh phong tỏa toàn thành phố và siết chặt các biện pháp phòng dịch. Vì thế, người dân gặp phải khó khăn trong việc mua thực phẩm và các đồ dùng thiết yếu. Nhiều ngôi sao, nghệ sĩ nổi tiếng nhận thấy điều này nên đã ủng hộ vật tư phòng dịch và nhu yếu phẩm giúp đỡ dân chúng.

Trên mạng xã hội đã lan truyền thông tin, Đặng Siêu mượn danh từ thiện để tặng quà cho cấp trên. Từ đó, nam diễn viên có thể nhờ những người có chức có quyền hỗ trợ Tôn Lệ tranh giải Bạch Ngọc Lan. Nguyên nhân xuất hiện tin đồn có liên quan đến tình hình dịch bệnh tại Thượng Hải.

Trong bối cảnh thành phố căng thẳng vì dịch bệnh, đài Đông Phương đã thực hiện một chương trình cổ vũ phòng dịch. Sau đó, các nghệ sĩ tham gia quay video trong chương trình đều bị mắng. Trong số những minh tinh quay video có cả Đặng Siêu. Cư dân mạng cho rằng chương trình này không thiết thực và không có tác dụng đối với người dân.

Đặng Siêu bị tố mượn danh từ thiện để mua giải Bạch Ngọc Lan cho Tôn Lệ - Ảnh: Internet

Ngoài ra, vợ chồng Tôn Lệ - Đặng Siêu còn bị tố gửi quà từ thiện cho hơn 70 vị có chức có quyền trong giới giải trí.Theo tiết lộ, đối tượng quyên góp của cặp vợ chồng Tôn Lệ và Đặng Siêu chỉ có 70 nghệ sĩ lão thành trong giới giải trí, bao gồm Hiệp hội Nghệ sĩ Truyền hình Thượng Hải, Đoàn diễn viên Đoàn điện ảnh Thượng Hải. Nhưng cư dân mạng cho rằng những người này sống trong sung sướng nên không thiếu nhu yếu phẩm.

Từ đó, Đặng Siêu bị tố là có hành động biếu quà cáp cho người có chức có quyền. Khán giả cũng nghi ngờ nam diễn viên đang muốn giúp Tôn Lệ tranh giải Bạch Ngọc Lan.

Tôn Lệ nhận giải thưởng - Ảnh: Internet

Đa số mọi người đều bày tỏ sự thất vọng đối với vợ chồng diễn viên họ Đặng. Chỉ có một bộ phận rất nhỏ cho rằng đây là tin thất thiệt và vẫn tin tưởng cặp đôi.

-Nếu là thật thì hành động này không chấp nhận nổi, tặng lễ lại còn lấy danh từ thiện. Cả tiếng cả miếng đều muốn ôm trọn.

-Tặng cũng chỉ là nhu yếu phẩm thôi, làm sao thành quà cáp được. Mà Bạch Ngọc Lan có ban giam khảo đàng hoàng, một cái hành động này sao bằng các công ty vận động hành lang được.

-Đội lốt từ thiện để tặng lễ? Nếu là thật thì cạn lời.

-Nếu thật thì hơi chết tâm, không phải fan ai trong 2 người nhưng khá thích họ. Biếu quà lãnh đạo không quá đáng chửi nhưng lợi dụng việc giúp đỡ cộng đồng để che mắt thì hơi vô nhân tính đấy, nhất là dịch bệnh đau thương thế này.

-Ngày xưa thích Đặng Siêu lắm, mặc dù có 1 thời gian anh có hơi lố lăng giả trân nhưng nếu ăn phốt thật thì cũng thấy đau lòng.

-Quan trọng là ngoài những món quà này còn có từ thiện nào nữa không? Chứ gửi đến các vị tiền bối quà hỏi thăm lúc họ đang gặp khó khăn cũng là việc tốt mà. Khó khăn ở đây không phải là thiếu ăn hay thiếu mặc mà là hoàn cảnh dịch bệnh phức tạp. Có hậu bối nhớ đến hỏi han. Nếu không có động cơ vụ lợi rõ ràng thì đó là một hành động tốt. Hơn nữa, các bậc tiền bối đức cao vọng trọng cũng chưa hẳn là giàu sang phú quý đâu. Như ở nước mình nhiều vị là cây đa cây đề nhưng cũng khó khăn chứ giàu có gì, nghệ sĩ thương mại bây giờ mới giàu, nghệ sĩ chính kịch ăn lương với nhiều tuổi toàn đóng vai phụ, không giàu đâu.

Mọi người bày tỏ sự thất vọng dành cho vợ chồng Đặng Siêu - Tôn Lệ - Ảnh: Internet

Hiện tại, phía Đặng Siêu và Tôn Lệ chưa phản hồi về thông tin trên. Hơn nữa, người tung tin cũng không cung cấp thêm bằng chứng cho thấy nam diễn viên mua giải. Tuy nhiên, vấn đề này vẫn khiến Đặng Siêu và Tôn Lệ bị chỉ trích.