Lý do gì khiến nhiều diễn viên không muốn đóng phim cùng Tôn Lệ? Một diễn viên không muốn nhận vai nữ phụ sau Tôn Lệ

Tôn Lệ nổi danh từ bộ phim cung đấu kinh điển Chân Hoàn truyện. Vào vai Chân Hoàn, Tôn Lệ bộc lộ xuất sắc những trạng thái tâm lý từ một cô thiếu nữ trong sáng đến vị thái hậu quyền lực nhất chốn hậu cung. Đặc biệt trong những cảnh khóc, Tôn Lệ luôn khiến người xem đau xé lòng nhờ lột tả cảm xúc cực kỳ chân thực. Thành công của bộ phim giúp Tôn Lệ đứng vững trong đội ngũ nữ diễn viên hạng A.

Tôn Lệ là một trong những nữ diễn viên có thực lực, được coi là bảo chứng thành công cho bất kỳ bộ phim truyền hình Hoa ngữ nào mà cô tham gia. Có thể kể đến loạt tác phẩm ăn khách như Chân Hoàn truyện, Mị Nguyệt truyện, Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn... Cũng như là một trong những nữ diễn viên Trung Quốc trẻ tuổi nhất hoàn thành được ba giải thưởng truyền hình lớn nhất tại Trung Quốc bao gồm Phi Thiên, Bạch Ngọc Lan và Kim Ưng vào năm 2018.

Cụ thể, vai diễn Hoa Phi năm ấy suýt nữa đã thuộc về Phạm Băng Băng, nhưng khi đó Phạm Băng Băng không muốn đóng vai nữ phụ sau Tôn Lệ, nên đã từ chối, vai diễn này đến tay Tưởng Hân.

Tôn Lệ không chỉ là diễn viên có năng lực, danh tiếng mà còn rất "mát tay" trong khâu lựa chọn kịch bản, phim nào của cô cũng "thắng". Vì vậy, việc được hợp tác chung với Tôn Lệ trong các dự án phim là cơ hội đáng mơ ước. Tuy nhiên chính Tôn Lệ từng chia sẻ, cô không ngờ nhiều diễn viên né tránh, e dè khi tham gia bộ phim có sự góp mặt của cô. Thậm chí, một số người còn tuyên bố: "Tôi không muốn đóng phim chung với Tôn Lệ đâu".

Vai Hoa Phi như 'đo ni đóng giày' cho Tưởng Hân - Ảnh: Internet

Việc các diễn viên ngại đóng phim cùng Tôn Lệ khiến cô bị hoài nghi về tính cách khó gần, không được lòng đồng nghiệp, nhưng nguyên nhân thực sự là do tính cách tập trung cao độ cho công việc của cô.

Bình thường, Tôn Lệ vốn điềm tĩnh, dễ gần, nhưng mỗi khi lên phim trường, bà xã Đặng Siêu giống như biến thành một người khác. Vì đặt ra khá nhiều tiêu chuẩn khi làm việc nên cô không chấp nhận chuyện bạn diễn lơ là, nhập vai chưa tốt hay liên tục quên thoại. Chỉ cần đồng nghiệp mắc lỗi, Tôn Lệ sẽ lập tức đanh mặt lại khiến mọi người xung quanh đều có cảm giác sợ hãi.

Sự tâm huyết của Tôn Lệ dành cho vai diễn thể hiện rõ khi cô tham gia bộ phim Chân Hoàn truyện. Thời điểm vào vai Chân Hoàn, Tôn Lệ đang mang bầu nhưng vẫn hoàn thành tốt rất nhiều cảnh tâm lý nặng, đồng thời tự mình thực hiện hơn 900 phân đoạn, không sử dụng diễn viên đóng thế.

Trong ngày đầu tiên đến điểm tập trung của đoàn, Tôn Lệ nhanh chóng cất hành lý rồi đi thẳng tới gặp biên kịch và trao đổi về nhân vật. Tập kịch bản của cô khiến nhiều người ấn tượng bởi phần chữ chú thích dài hơn lời thoại, chứng tỏ cô luôn nghiên cứu kỹ càng về hoàn cảnh, tâm lý nhân vật ở mỗi phân đoạn. Đạo diễn Trịnh Hiểu Long chia sẻ, ông chưa từng thấy nữ chính của mình ăn được bữa cơm nào trọn vẹn vì cứ ăn vài miếng, cô lại buông đũa đọc kịch bản.

Tôn Lệ chăm chỉ đọc kịch bản - Ảnh: Internet

Tôn Lệ nghiêm túc với vai diễn của mình như vậy một phần cũng là để chứng minh năng lực với đạo diễn Trịnh Hiểu Long, bởi ban đầu, vai Chân Hoàn được ông gửi gắm cho Châu Tấn nhưng nữ minh tinh từ chối. Sau đó, biên kịch Vương Tiểu Bình, vợ đạo diễn Trịnh Hiểu Long tiến cử Tôn Lệ cho vai diễn. Mặc dù không đánh giá cao Tôn Lệ bởi trước đó cô chuyên trị vai hiền lành và chưa từng đóng cổ trang, ông vẫn cho cô cơ hội và không ngờ đó chính là lựa chọn sáng suốt của ông.

Thậm chí ngủ quên trên bàn - Ảnh: Internet

Ngoài sự tâm huyết với nhân vật, Tôn Lệ còn có tài nhập vai rất nhanh. Điều này vô tình khiến bạn diễn luôn cảm thấy áp lực vì sợ không theo kịp cách diễn và tiến độ công việc của cô. Dần dần, chỉ những ai có tâm lý vững vàng mới hợp tác được với Tôn Lệ.