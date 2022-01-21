Dù 'kín như bưng', nhưng nhan sắc 'hack tuổi' của Đặng Siêu vẫn chói sáng ống kính máy ảnh

Sao quốc tế 21/01/2022 14:54

Mới đây, cư dân mạng bắt gặp Đặng Siêu đến tham gia buổi tập dượt cho đêm "Xuân Vãn 2022" của đài CCTV.

Đặng Siêu là một nam diễn viên nổi tiếng người Trung Quốc, anh cũng để lại ấn tượng rất sâu sắc trong lòng khán giả với tư cách một diễn viên hài, ca sĩ và đạo diễn. Anh nổi bật với khả năng diễn xuất tuyệt vời của mình trong hàng loạt các phim truyền hình và điện ảnh ăn khách như "Hạnh phúc như hoa" và "Bậc thầy chia tay"...

Cho tới thời điểm hiện tại, nam tài tử không chỉ gặt hái được vô số thành công với tư cách là một diễn viên mà còn là một đạo diễn tài ba khi các sản phẩm của anh được công chiếu tại rất nhiều liên hoan phim nổi tiếng khác nhau.

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Nam diễn viên Đặng Siêu - Ảnh: Internet

Mới đây, cư dân mạng bắt gặp và lan truyền những hình ảnh của Đặng Siêu đến tham gia buổi tập dượt cho đêm "Xuân Vãn 2022" của đài CCTV. Những bức ảnh cho thấy, ông xã của Tôn Lệ mặc chiếc áo khoác đen rộng, đeo khẩu trang tuân thủ phòng dịch đang bước vào nơi tập dượt cho chương trình. 

Gala năm mới CCTV hay thường được gọi tắt là Xuân Vãn do đài truyền hình Trung Ương Trung Quốc sản xuất. Đây là chương trình xuân đặc biệt có quy mô lớn nhất Trung Quốc trong dịp lễ Tết Nguyên Đán với hàng trăm nghệ sĩ, vũ công tham gia cùng kinh phí "cực khủng". Sau những thành công ban đầu, chương trình ngày càng mở rộng quy mô và chất lượng.

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Đặng Siêu đến tham gia buổi tập dượt cho đêm 'Xuân Vãn 2022' - Ảnh: Internet
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Ngoài Đặng Siêu, những gương mặt nghệ sĩ trẻ như TFBoys, Địch Lệ Nhiệt Ba, Lộc Hàm, Dương Tử... cũng được mời tham gia biểu diễn, nhằm thu hút sự chú ý của lớp khán giả trẻ. 

Các tiết mục trong chương trình "Xuân Vãn 2022" được kỳ vọng vào mỗi năm bởi vì khá phong phú như buổi biểu diễn âm nhạc, khiêu vũ, hài kịch và kịch nghệ. Tất cả đều được đầu tư hoành tráng, chỉn chu với sự tham gia từ hàng chục đến hàng trăm vũ công. Chính vì vậy, các nghệ sĩ tham gia chương trình đều phải dành một thời gian dài tập duyệt và thường không nhận thù lao. Thế nhưng, rất nhiều người vẫn muốn tham gia Xuân Vãn bởi được xuất hiện trong chương trình là một niềm vinh hạnh đối với những ai hoạt động nghệ thuật.

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