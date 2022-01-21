'Đệ Nhất Mỹ Nhân Hong Kong' Lê Tư từng dính nghi vấn hẹn hò với một nam tài tử Vbiz

Nhắc đến tường thành nhan sắc xứ Cảng Thơm, người hâm mộ toàn châu Á sẽ nhớ đến Lê Tư. Cô được mệnh danh là "Đệ nhất mỹ nhân Hong Kong" khiến hàng triệu trái tim rung động.

Diễn viên Lê Tư được mệnh danh là "Đệ nhất mỹ nhân Hong Kong" khiến hàng triệu trái tim rung động. Nhờ nhan sắc và tài năng diễn xuất ấn tượng, người đẹp họ Lê trở thành nữ diễn viên đắt giá của showbiz Hoa ngữ. Nhờ sự ưu ái của nhà đài, Lê Tư được tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Thâm Cung Nội Chiến, Lấy Chồng Giàu Sang... đồng thời nhận được sự mến mộ của công chúng. Nữ diễn viên Lê Tư - Ảnh: Internet Về đời tư, mỹ nhân sở hữu tình sử dài dằng dặc, từ ông trùm truyện tranh Hoàng Ngọc Lang hơn 21 tuổi cho đến thiếu gia Hứa Tấn Hanh, cuối cùng cô chọn đại gia Mã Đình Cường bến đỗ hạnh phúc cuối cùng. Tuy nhiên, có 1 điều ít ai biết việc nữ diễn viên tường vướng nghi vấn hẹn hò với 1 tài tử Việt Nam đình đám, đó chính là nam diễn viên Lý Hùng.

Cả hai có cơ hội hợp tác với nhau trong các phim: Phượng hoàng 99, Lưới trời lồng lộng... Thời điểm đó, nền điện ảnh Việt Nam nhiều lần hợp tác với phía Hong Kong, nên Lý Hùng mới có cơ hội gặp "đệ nhất mỹ nhân TVB". Lê Tư chung và nam diễn viên Lý Hùng - Ảnh: Internet Nói về tin đồn này, Lý Hùng từng khẳng định trước truyền thông rằng, mối quan hệ giữa anh và Lê Tư chỉ đơn thuần là anh em. Lý Hùng cho biết, ngoài Lê Tư, anh còn thân thiết với Mạc Thiếu Thông. Cả hai thường xuyên đi bar, ăn uống... Vướng nhiều tin đồn tình cảm là thế nhưng hiện giờ Lý Hùng vẫn độc thân.

Một cảnh trong bộ phim mà Lý Hùng và Lê Tư đóng chung - Ảnh: Internet Hiện tại, Lê Tư ít tham gia các hoạt động trong làng giải trí Hoa ngữ và dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Dù sống trong nhung lụa, được đại gia Mã Đình Cường cung phụng như bà hoàng, nhưng Lê Tư không vì thế mà ỷ lại, phụ thuộc vào chồng. Thay vào đó, cô chăm chỉ phát triển sự nghiệp kinh doanh riêng. Lê Tư bất ngờ kết hôn với đại gia tàn tật Mã Đình Cường khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp - Ảnh: Internet Với đầu óc thông minh, nhạy bén cùng sự ủng hộ tích cực của ông xã, Lê Tư hiện đã trở thành một nữ doanh nhân giỏi giang, thành đạt. Cô đảm nhận cương vị chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc của công ty thẩm mỹ lớn có chuỗi chi nhánh được mở khắp Hong Kong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/de-nhat-my-nhan-hong-kong-le-tu-tung-dinh-nghi-van-hen-ho-voi-mot-nam-tai-tu-vbiz-447197.html