'Đệ Nhất Mỹ Nhân Hong Kong' Lê Tư từng dính nghi vấn hẹn hò với một nam tài tử Vbiz

Sao quốc tế 21/01/2022 09:30

Nhắc đến tường thành nhan sắc xứ Cảng Thơm, người hâm mộ toàn châu Á sẽ nhớ đến Lê Tư. Cô được mệnh danh là "Đệ nhất mỹ nhân Hong Kong" khiến hàng triệu trái tim rung động.

Diễn viên Lê Tư được mệnh danh là "Đệ nhất mỹ nhân Hong Kong" khiến hàng triệu trái tim rung động. Nhờ nhan sắc và tài năng diễn xuất ấn tượng, người đẹp họ Lê trở thành nữ diễn viên đắt giá của showbiz Hoa ngữ. Nhờ sự ưu ái của nhà đài, Lê Tư được tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Thâm Cung Nội Chiến, Lấy Chồng Giàu Sang... đồng thời nhận được sự mến mộ của công chúng.

dien vien le tu
Nữ diễn viên Lê Tư - Ảnh: Internet

Về đời tư, mỹ nhân sở hữu tình sử dài dằng dặc, từ ông trùm truyện tranh Hoàng Ngọc Lang hơn 21 tuổi cho đến thiếu gia Hứa Tấn Hanh, cuối cùng cô chọn đại gia Mã Đình Cường bến đỗ hạnh phúc cuối cùng. Tuy nhiên, có 1 điều ít ai biết việc nữ diễn viên tường vướng nghi vấn hẹn hò với 1 tài tử Việt Nam đình đám, đó chính là nam diễn viên Lý Hùng.

Cả hai có cơ hội hợp tác với nhau trong các phim: Phượng hoàng 99, Lưới trời lồng lộng... Thời điểm đó, nền điện ảnh Việt Nam nhiều lần hợp tác với phía Hong Kong, nên Lý Hùng mới có cơ hội gặp "đệ nhất mỹ nhân TVB".

dien vien le tu 1
Lê Tư chung và nam diễn viên Lý Hùng - Ảnh: Internet

Nói về tin đồn này, Lý Hùng từng khẳng định trước truyền thông rằng, mối quan hệ giữa anh và Lê Tư chỉ đơn thuần là anh em. Lý Hùng cho biết, ngoài Lê Tư, anh còn thân thiết với Mạc Thiếu Thông. Cả hai thường xuyên đi bar, ăn uống... Vướng nhiều tin đồn tình cảm là thế nhưng hiện giờ Lý Hùng vẫn độc thân.

dien vien le tu 2
Một cảnh trong bộ phim mà Lý Hùng và Lê Tư đóng chung - Ảnh: Internet

Hiện tại, Lê Tư ít tham gia các hoạt động trong làng giải trí Hoa ngữ và dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Dù sống trong nhung lụa, được đại gia Mã Đình Cường cung phụng như bà hoàng, nhưng Lê Tư không vì thế mà ỷ lại, phụ thuộc vào chồng. Thay vào đó, cô chăm chỉ phát triển sự nghiệp kinh doanh riêng.

dien vien le tu 3
Lê Tư bất ngờ kết hôn với đại gia tàn tật Mã Đình Cường khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp - Ảnh: Internet

Với đầu óc thông minh, nhạy bén cùng sự ủng hộ tích cực của ông xã, Lê Tư hiện đã trở thành một nữ doanh nhân giỏi giang, thành đạt. Cô đảm nhận cương vị chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc của công ty thẩm mỹ lớn có chuỗi chi nhánh được mở khắp Hong Kong.

'Đệ nhất mỹ nhân TVB' Lê Tư đăng ảnh kỷ niệm 13 năm ngày cưới với chồng đại gia tật nguyền

'Đệ nhất mỹ nhân TVB' Lê Tư đăng ảnh kỷ niệm 13 năm ngày cưới với chồng đại gia tật nguyền

Nữ diễn viên dành cho thương gia Mã Đình Cường những lời ngọt ngào nhân dịp kỷ niệm. 

Xem thêm
Từ khóa:   diễn viên Lê Tư Lý Hùng sao Hoa ngữ làng sao đời tư Lê Tư

TIN LIÊN QUAN

'Đệ nhất mỹ nhân TVB' Lê Tư đăng ảnh kỷ niệm 13 năm ngày cưới với chồng đại gia tật nguyền

'Đệ nhất mỹ nhân TVB' Lê Tư đăng ảnh kỷ niệm 13 năm ngày cưới với chồng đại gia tật nguyền

Mỹ nhân đọ sắc với hoa hồng: Lưu Diệc Phi, Dương Mịch đẹp xuất sắc nhưng vẫn bị đàn em này vượt mặt

Mỹ nhân đọ sắc với hoa hồng: Lưu Diệc Phi, Dương Mịch đẹp xuất sắc nhưng vẫn bị đàn em này vượt mặt

Hậu trường quảng cáo của Triệu Lệ Dĩnh: Khí chất ngút trời, nhan sắc như tuổi đôi mươi

Hậu trường quảng cáo của Triệu Lệ Dĩnh: Khí chất ngút trời, nhan sắc như tuổi đôi mươi

Tin tức dưa Cbiz ngày 20/01: Dương Dương và Lưu Diệc Phi hợp tác lần 2, Cung Tuấn tham gia 'Keep running'?

Tin tức dưa Cbiz ngày 20/01: Dương Dương và Lưu Diệc Phi hợp tác lần 2, Cung Tuấn tham gia 'Keep running'?

Đóng phim bom tấn cùng Phạm Băng Băng, sao nữ Hollywood đẳng cấp Oscar phải nhập viện: Nghe lời kể chỉ biết câm nín!

Đóng phim bom tấn cùng Phạm Băng Băng, sao nữ Hollywood đẳng cấp Oscar phải nhập viện: Nghe lời kể chỉ biết câm nín!

“Đối thủ nhan sắc của Angela Baby” lộ bằng chứng hẹn hò cực căng với tình tin đồn từng đóng chung phim truyền hình

“Đối thủ nhan sắc của Angela Baby” lộ bằng chứng hẹn hò cực căng với tình tin đồn từng đóng chung phim truyền hình

TIN MỚI NHẤT

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Đời sống 54 phút trước
Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 2 giờ 57 phút trước
Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 3 phút trước
Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 4 giờ 1 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào