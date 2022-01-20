'Đệ nhất mỹ nhân TVB' Lê Tư đăng ảnh kỷ niệm 13 năm ngày cưới với chồng đại gia tật nguyền

Sao quốc tế 20/01/2022 12:42

Nữ diễn viên dành cho thương gia Mã Đình Cường những lời ngọt ngào nhân dịp kỷ niệm. 

Tối 18/1, Lê Tư đăng lên Instagram hai bức ảnh mừng kỷ niệm 13 năm ngày cưới. Trong bức ảnh thứ nhất, “Đệ nhất mỹ nhân TVB” được chồng tỷ phú Hong Kong Mã Đình Cường, ôm trong vòng tay, hai người nhìn nhau cười hạnh phúc. Bức ảnh thứ hai chụp một bó hoa tươi thắm.

'Đệ nhất mỹ nhân TVB' Lê Tư đăng ảnh kỷ niệm 13 năm ngày cưới với chồng đại gia tật nguyền - Ảnh 1

Giữ gìn mối quan hệ cũng giống như trồng một cái cây, nếu bạn tưới nước cẩn thận, nó sẽ phát triển khỏe mạnh và đơm hoa kết trái. 13 năm trong hôn nhân không quá dài cũng không quá ngắn, cảm ơn anh đã bỏ công sức vun đắp cùng em. Đôi khi em nói anh dài dòng nhưng thật ra em cảm nhận được sự tỉ mỉ, yêu thương và che chở của anh. Anh biết rằng em yêu hoa, năm nào anh cũng tự tay chuẩn bị những bông hoa đẹp nhất tặng em. Cảm ơn anh đã cho em 13 năm hạnh phúc!”, nữ diễn viên 50 tuổi viết", cô chia sẻ. 

'Đệ nhất mỹ nhân TVB' Lê Tư đăng ảnh kỷ niệm 13 năm ngày cưới với chồng đại gia tật nguyền - Ảnh 2

Bài đăng thu hút đông đảo sự chú ý của cộng đồng mạng bởi người đẹp “Thâm cung nội chiến” hiếm khi đăng ảnh chụp cùng ông xã hơn 15 tuổi lên mạng xã hội, chưa kể còn công khai khoe ân ái. Lần gần nhất tỷ phú Mã Đình Cường xuất hiện trên Instagram của cô là vào tháng 10/2010 trong ảnh chụp chung cùng gia đình vào dịp sinh nhật lần thứ 40 của Lê Tư.

'Đệ nhất mỹ nhân TVB' Lê Tư đăng ảnh kỷ niệm 13 năm ngày cưới với chồng đại gia tật nguyền - Ảnh 3

Cựu Hoa đán cũng tiết lộ bó hoa hồng, mẫu đơn ngoại nhập màu hồng và trắng - hai tông màu cô ưa thích do chồng tự tay lựa chọn. Lê Tư cho biết ông xã ít biểu lộ tình cảm nhưng tỉ mỉ, luôn quan tâm đến từng thói quen hay sở thích của cô dù là nhỏ nhặt. 

Bên cạnh những lời ngọt ngào mà nữ diễn viên dành cho ông xã, nhiều người có thể cảm nhận được ánh mặt và nụ cười viên mãn trên khuôn mặt của nàng Triệu Mẫn. Được biết, vào ngày 18-1 là kỉ niệm ngày cưới của nàng Triệu Mẫn xinh đẹp và ông xã Mã Đình Cường.

'Đệ nhất mỹ nhân TVB' Lê Tư đăng ảnh kỷ niệm 13 năm ngày cưới với chồng đại gia tật nguyền - Ảnh 4

Bên dưới bài đăng, đông đảo bạn bè và người hâm mộ bày tỏ sự ngưỡng mộ cuộc hôn nhân viên mãn của đôi vợ chồng nổi tiếng, đồng thời dành những lời chúc phúc tốt đẹp đến họ.

Ở tuổi ngấp nghé 51, Lê Tư tin rằng một tình yêu hoàn hảo không phải là tình yêu đẹp ở một thời điểm nhất thời, khi cảm xúc mãnh liệt nhất, mà là cả một quá trình hai phía cùng vun đắp, gìn giữ.

'Đệ nhất mỹ nhân TVB' Lê Tư đăng ảnh kỷ niệm 13 năm ngày cưới với chồng đại gia tật nguyền - Ảnh 5

Lê Tư kết hôn với thương gia Mã Đình Cường năm 2009, khi đó cô 38 tuổi, ông Mã 52 tuổi. Trước đó, cặp đôi đã có 6 năm đồng hành, cùng nhau trải qua nhiều thử thách, bởi ông Mã vốn bị tàn tật một bên chân, đi lại phải nhờ đến đôi nạng. Quyết định kết hôn của nữ diễn viên từng khiến nhiều người nuối tiếc. Ông xã lớn hơn Lê Tư 15 tuổi, lại bị tật nguyền. Điều này một thời gian dài khiến minh tinh đối diện tin đồn cưới vì tiền. Tuy nhiên, nữ diễn viên luôn im lặng, không đưa ra phản hồi. 

'Đệ nhất mỹ nhân TVB' Lê Tư đăng ảnh kỷ niệm 13 năm ngày cưới với chồng đại gia tật nguyền - Ảnh 6

Suốt hơn 10 năm bên nhau, cô cùng ông xã xây dựng tổ ấm hạnh phúc. Trong dịp kỷ niệm, nữ diễn viên đăng tải bài viết bày tỏ hạnh phúc vì bạn đời luôn thấu hiểu, bao dung và là điểm tựa của mẹ con cô. "Chúng tôi học được cách chấp nhận con người thật của nhau, khen ngợi ưu điểm và bao dung khuyết điểm của nhau. Lời thề nguyền của chúng tôi khi kết hôn là chấp nhận vô điều kiện cá tính của người kia", cô chia sẻ. 

 'Đệ nhất mỹ nhân TVB' Lê Tư đăng ảnh kỷ niệm 13 năm ngày cưới với chồng đại gia tật nguyền - Ảnh 7

Lê Tư sinh năm 1971, là một trong những minh tinh nổi tiếng nhất màn ảnh Hong Kong từ sau thập niên 1990. Cô xuất thân trong gia đình có truyền thống về nghệ thuật: ông nội là đạo diễn Lê Dân Vỹ - một trong những người khai sinh ra dòng phim truyền hình ăn khách xứ Cảng, các cô bác của Lê Tư đều là diễn viên của đài TVB trong giai đoạn mới thành lập. 

Nữ diễn viên luôn được lòng khán giả nhờ nhan sắc xinh đẹp, khả năng diễn xuất tốt. Cô liên tiếp xuất hiện trong các dự án 'bom tấn' của nhà đài như: Thâm cung nội chiến, Bão cát, Tân Ỷ Thiên Đồ Long ký... Năm 2008, sau khi đóng xong phim Lấy chồng giàu sang, Lê Tư tuyên bố giải nghệ lấy chồng.

Cuộc sống đáng ngưỡng mộ ở tuổi 50 của mỹ nhân TVB Lê Tư

Cuộc sống đáng ngưỡng mộ ở tuổi 50 của mỹ nhân TVB Lê Tư

Những hình ảnh mới nhất Lê Tư cập nhật trên trang cá nhân cho thấy mỹ nhân TVB có cuộc sống viên mãn ở tuổi 50.

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