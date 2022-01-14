Lâm Hạ Vy giành giải Thị Hậu ở TVB quyền lực cỡ nào, là em họ Lâm Phong, xuất thân gia thế nhất nhì Hong Kong

Sao quốc tế 14/01/2022 16:46

Xinh đẹp, gia thế, lại được chồng đại gia chiều chuộng, cuộc sống của Thị Hậu Lâm Hạ Vy khiến nhiều phụ nữ phải ghen tị.

Mới đây, giải thưởng TVB 2021 đã chính thức được trao đến tay những cá nhân và phim ảnh nổi bật nhất trong năm qua. Gây chú ý nhất là hạng mục Thị hậu thuộc về sao nữ “thị phi” Lâm Hạ Vy nhờ vai diễn trong Thất Công Chúa.

Chiến thắng của cô là một trong những điều gây bất ngờ nhất trong đêm trao giải, thậm chí nhiều khán giả tỏ ra khó hiểu và không hài lòng với kết quả này. Giám đốc cấp cao TVB Tăng Chí Vỹ cho biết: “Kết quả bình chọn năm nay là công bằng nhất có thể rồi, chúng tôi dựa vào số phiếu bình chọn của khán giả, nhân viên nhà đài và nghệ sĩ".

Lâm Hạ Vy giành giải Thị Hậu ở TVB quyền lực cỡ nào, là em họ Lâm Phong, xuất thân gia thế nhất nhì Hong Kong - Ảnh 1 

Lâm Hạ Vy sinh năm 1987, được biết tới là em họ của tài tử Lâm Phong - người có gia thế hiển hách ở Hong Kong. Nữ diễn viên nổi tiếng cũng sinh ra trong gia đình giàu có. Bố cô là Lâm Hoa Tinh, một doanh nhân khét tiếng xứ Cảng với nhiều bất động sản có giá trị lên tới 300 triệu HKD (870 tỷ VND).

Lâm Hạ Vy giành giải Thị Hậu ở TVB quyền lực cỡ nào, là em họ Lâm Phong, xuất thân gia thế nhất nhì Hong Kong - Ảnh 2 

Thiên kim tiểu thư họ Lâm gia nhập TVB năm 2011 và nhanh chóng nổi tiếng. Năm 2015, cô kết hôn bí mật với tỷ phú Mạc Tán Sinh - người sở hữu khối tài sản 2 tỷ HKD (5.804 tỷ VND tương đương 254 triệu USD).

Lâm Hạ Vy giành giải Thị Hậu ở TVB quyền lực cỡ nào, là em họ Lâm Phong, xuất thân gia thế nhất nhì Hong Kong - Ảnh 3

Đám cưới của Lâm Hạ Vy chồng cô đặc biệt tặng cho bà xã của mình nhẫn kim cương có giá 8.7 tỷ đồng, biệt thự trên biển có giá 87 tỷ đồng và một chiếc Porsche 7,3 tỷ đồng. Sau khi kết hôn cả hai cùng nhau sinh sống hạnh phúc trong căn biệt thự lớn rộng rãi được trang hoàng rực rỡ có giá 300 tỷ đồng trên một địa điểm đắt đỏ. 

 Lâm Hạ Vy giành giải Thị Hậu ở TVB quyền lực cỡ nào, là em họ Lâm Phong, xuất thân gia thế nhất nhì Hong Kong - Ảnh 4

 Lâm Hạ Vy giành giải Thị Hậu ở TVB quyền lực cỡ nào, là em họ Lâm Phong, xuất thân gia thế nhất nhì Hong Kong - Ảnh 5

Theo QQ, sau hơn 2 năm, khối tài sản của chồng Lâm Hạ Vy đã tăng lên con số hơn 3 tỷ HKD (8.706 tỷ VND tương đương 382 triệu USD). Mạc Tán Sinh là nhà đầu tư chính của 5 tập đoàn và 10 công ty riêng như Hin Sang Group, Chinese Food, Beverage Group…

Dù lấy chồng giàu có song Lâm Hạ Vy và chồng rất rạch ròi về tài chính. Theo một nguồn tin, nữ diễn viên sở hữu khối tài sản 200 triệu HKD (580 tỷ VND) được thừa hưởng từ chồng. Sau gần 3 năm kết hôn, cô còn đầu tư vào kinh doanh, hiện có trong tay khối tài sản 340 triệu HKD (986 tỷ VND).

Lâm Hạ Vy giành giải Thị Hậu ở TVB quyền lực cỡ nào, là em họ Lâm Phong, xuất thân gia thế nhất nhì Hong Kong - Ảnh 6

Lâm Hạ Vy giành giải Thị Hậu ở TVB quyền lực cỡ nào, là em họ Lâm Phong, xuất thân gia thế nhất nhì Hong Kong - Ảnh 7

  Lâm Hạ Vy giành giải Thị Hậu ở TVB quyền lực cỡ nào, là em họ Lâm Phong, xuất thân gia thế nhất nhì Hong Kong - Ảnh 8 

Theo QQ, ngoài công việc diễn xuất, diễn viên 35 tuổi cũng rất mát tay trong việc kinh doanh. Cô đã mở 13 nhà hàng chỉ sau hơn 2 năm kết hôn. Chồng tỷ phú của Lâm Hạ Vy hết mực cưng chiều người đẹp. Biết Lâm Hạ Vy có sở thích sưu tầm xe hơi, chồng cô đã tặng cả bộ sưu tập xe hơi lên tới hàng chục tỷ đồng.

Lâm Hạ Vy giành giải Thị Hậu ở TVB quyền lực cỡ nào, là em họ Lâm Phong, xuất thân gia thế nhất nhì Hong Kong - Ảnh 9

Lâm Hạ Vy giành giải Thị Hậu ở TVB quyền lực cỡ nào, là em họ Lâm Phong, xuất thân gia thế nhất nhì Hong Kong - Ảnh 10

Không những vậy cuộc sống toàn màu hồng của Lâm Hạ Vy còn được tô điểm bởi những chuyến đi nghỉ dưỡng vô cùng đắt đỏ trên những chiếc du thuyền hay chuyên cơ riêng của hai vợ chồng. Ông xã của nữ diễn viên còn hứa sẽ thưởng 100 triệu HKD (khoảng 300 tỷ đồng) nếu cô sinh con. Cuộc sống xa hoa của nữ diễn viên 8X khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Lâm Hạ Vy giành giải Thị Hậu ở TVB quyền lực cỡ nào, là em họ Lâm Phong, xuất thân gia thế nhất nhì Hong Kong - Ảnh 11

 Lâm Hạ Vy giành giải Thị Hậu ở TVB quyền lực cỡ nào, là em họ Lâm Phong, xuất thân gia thế nhất nhì Hong Kong - Ảnh 12

 Lâm Hạ Vy giành giải Thị Hậu ở TVB quyền lực cỡ nào, là em họ Lâm Phong, xuất thân gia thế nhất nhì Hong Kong - Ảnh 13

 Lâm Hạ Vy giành giải Thị Hậu ở TVB quyền lực cỡ nào, là em họ Lâm Phong, xuất thân gia thế nhất nhì Hong Kong - Ảnh 14

 Lâm Hạ Vy giành giải Thị Hậu ở TVB quyền lực cỡ nào, là em họ Lâm Phong, xuất thân gia thế nhất nhì Hong Kong - Ảnh 15 

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Trong năm 2021, nhiều mỹ nhân Hoa ngữ khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, hóa thân thành bác sĩ trên màn ảnh khiến khán giả trầm trồ.

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